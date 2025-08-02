https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/milli-yuzucu-eymen-ibolardan-avrupa-genclik-olimpiyatlarinda-altin-madalya-1098321105.html
Milli yüzücü Eymen İbolar'dan Avrupa Gençlik Olimpiyatları’nda altın madalya
Milli yüzücü Eymen İbolar'dan Avrupa Gençlik Olimpiyatları’nda altın madalya
Sputnik Türkiye
Henüz 14 yaşında olmasına rağmen yüzmede Türkiye şampiyonluğu ve 80 madalyası bulunan Eymen İbolar, Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali’nde altın madalyayla... 02.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-02T16:20+0300
2025-08-02T16:20+0300
2025-08-02T16:20+0300
spor
türkiye
kuzey makedonya
altın madalya
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Milli yüzücü Eymen İbolar, Kuzey Makedonya’nın ev sahipliği yaptığı 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) altın madalya kazandı. Henüz 14 yaşında olan ve yüzme kariyerinde şimdiden 80 madalya biriktiren genç sporcu, Türkiye Erkekler 4x100 metre karışık bayrak takımıyla birlikte yarışarak zirveye çıktı.Milli takım formasıyla büyük bir başarıya imza atan Eymen, “Sakat olmama rağmen çok güzel mücadele ettim. Ülkemize altın madalya kazandırdım. Aynı kararlılıkla çalışmaya devam edip farklı organizasyonlarda da bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum” dedi.Eymen’in antrenörü Sinan Saygı ise genç sporcunun kısa sürede elde ettiği derecelerle büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, “Daha önce de EYOF’a sporcu gönderdik ama ilk kez madalya ile döndük. Sakatlığına rağmen Eymen, örnek bir performans sergiledi. Gelecekte adından çok daha fazla söz ettirecek” ifadelerini kullandı.Yüzmede Türkiye şampiyonluğu bulunan ve büyük organizasyonlara hazırlıklarını sürdüren Eymen İbolar, genç yaşına rağmen milli takımın gelecek vadeden en önemli sporcuları arasında gösteriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/galatasaray---lazio-maci-hangi-kanalda-saat-kacta-1098315428.html
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türkiye, kuzey makedonya, altın madalya
türkiye, kuzey makedonya, altın madalya
Milli yüzücü Eymen İbolar'dan Avrupa Gençlik Olimpiyatları’nda altın madalya
Henüz 14 yaşında olmasına rağmen yüzmede Türkiye şampiyonluğu ve 80 madalyası bulunan Eymen İbolar, Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali’nde altın madalyayla döndü.
Milli yüzücü Eymen İbolar, Kuzey Makedonya’nın ev sahipliği yaptığı 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) altın madalya kazandı. Henüz 14 yaşında olan ve yüzme kariyerinde şimdiden 80 madalya biriktiren genç sporcu, Türkiye Erkekler 4x100 metre karışık bayrak takımıyla birlikte yarışarak zirveye çıktı.
Milli takım formasıyla büyük bir başarıya imza atan Eymen, “Sakat olmama rağmen çok güzel mücadele ettim. Ülkemize altın madalya kazandırdım. Aynı kararlılıkla çalışmaya devam edip farklı organizasyonlarda da bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum” dedi.
Eymen’in antrenörü Sinan Saygı ise genç sporcunun kısa sürede elde ettiği derecelerle büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, “Daha önce de EYOF’a sporcu gönderdik ama ilk kez madalya ile döndük. Sakatlığına rağmen Eymen, örnek bir performans sergiledi. Gelecekte adından çok daha fazla söz ettirecek” ifadelerini kullandı.
Yüzmede Türkiye şampiyonluğu bulunan ve büyük organizasyonlara hazırlıklarını sürdüren Eymen İbolar, genç yaşına rağmen milli takımın gelecek vadeden en önemli sporcuları arasında gösteriliyor.