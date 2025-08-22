https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/metin-senturk-aci-haberi-duyurdu-dua-istedigi-kardesini-kaybetti-1098769032.html

Metin Şentürk acı haberi duyurdu: Dua istediği kardeşini kaybetti

Metin Şentürk acı haberi duyurdu: Dua istediği kardeşini kaybetti

Sputnik Türkiye

Ünlü şarkıcı Metin Şentürk, 11 aydır kanserle mücadele eden kardeşini kaybetti. 22.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-22T13:15+0300

2025-08-22T13:15+0300

2025-08-22T13:16+0300

yaşam

metin şentürk

kardeş

kanser

hayatını kaybetti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/16/1098768777_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_e317ca31ac510fe7ff5573d783ff2667.jpg

Ünlü şarkıcı Metin Şentürk, kardeşi Bayram Şentürk'ü kaybetti. Şarkıcı, bir süre önce kardeşinin kanser tedavisi gördüğünü belirtmiş ve hayranlarından onun için dua etmelerini istemişti. Şentürk, acı haberi yine sosyal medyasından duyurdu. Şentürk geçtiğimiz günlerde 11 aydır kanserle mücadele eden kardeşiyle birlikte çektirdikleri bir videoyu sosyal medyasından paylaşmıştı. Kardeşinin kanser tedavisi gördüğünü söyleyen ünlü isim, "Duanın gücüne inanan biri olarak kardeşim için dualarınızı bekliyorum dostlarım. Allah hepinizden razı olsun" ifadelerini kullanmıştı. Acı haberi duyurduMetin Şentürk bugün yaptığı paylaşımla acı haberi paylaştı. Şentürk kardeşinin hayatını kaybettiği 'Ailemizin kıymetlisi kardeşimiz Bayram Şentürk 11 ay süren yaşam mücadelesi sonucunda hakkında rahmetine kavuşmuştur. Cenaze namazı 23 Ağustos 2025 cumartesi (yarın) öğle namazını takiben Fatih camiinde kılınacak olup, cenazesi Kozlu Mezarlığı'na defnedilecektir.' sözleriyle duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/avukat-goksu-celebi-hayatini-kaybetti-icrypex-patronu-gokalp-icer-tutuklu-1098711846.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

metin şentürk, kardeş, kanser, hayatını kaybetti