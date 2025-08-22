https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/metin-senturk-aci-haberi-duyurdu-dua-istedigi-kardesini-kaybetti-1098769032.html
Metin Şentürk acı haberi duyurdu: Dua istediği kardeşini kaybetti
Metin Şentürk acı haberi duyurdu: Dua istediği kardeşini kaybetti
Ünlü şarkıcı Metin Şentürk, 11 aydır kanserle mücadele eden kardeşini kaybetti.
Ünlü şarkıcı Metin Şentürk, kardeşi Bayram Şentürk'ü kaybetti. Şarkıcı, bir süre önce kardeşinin kanser tedavisi gördüğünü belirtmiş ve hayranlarından onun için dua etmelerini istemişti. Şentürk, acı haberi yine sosyal medyasından duyurdu. Şentürk geçtiğimiz günlerde 11 aydır kanserle mücadele eden kardeşiyle birlikte çektirdikleri bir videoyu sosyal medyasından paylaşmıştı. Kardeşinin kanser tedavisi gördüğünü söyleyen ünlü isim, "Duanın gücüne inanan biri olarak kardeşim için dualarınızı bekliyorum dostlarım. Allah hepinizden razı olsun" ifadelerini kullanmıştı. Acı haberi duyurduMetin Şentürk bugün yaptığı paylaşımla acı haberi paylaştı. Şentürk kardeşinin hayatını kaybettiği 'Ailemizin kıymetlisi kardeşimiz Bayram Şentürk 11 ay süren yaşam mücadelesi sonucunda hakkında rahmetine kavuşmuştur. Cenaze namazı 23 Ağustos 2025 cumartesi (yarın) öğle namazını takiben Fatih camiinde kılınacak olup, cenazesi Kozlu Mezarlığı'na defnedilecektir.' sözleriyle duyurdu.
Metin Şentürk acı haberi duyurdu: Dua istediği kardeşini kaybetti
13:15 22.08.2025 (güncellendi: 13:16 22.08.2025)
Ünlü şarkıcı Metin Şentürk, 11 aydır kanserle mücadele eden kardeşini kaybetti.
Ünlü şarkıcı Metin Şentürk, kardeşi Bayram Şentürk'ü kaybetti. Şarkıcı, bir süre önce kardeşinin kanser tedavisi gördüğünü belirtmiş ve hayranlarından onun için dua etmelerini istemişti. Şentürk, acı haberi yine sosyal medyasından duyurdu.
Şentürk geçtiğimiz günlerde 11 aydır kanserle mücadele eden kardeşiyle birlikte çektirdikleri bir videoyu sosyal medyasından paylaşmıştı. Kardeşinin kanser tedavisi gördüğünü söyleyen ünlü isim, "Duanın gücüne inanan biri olarak kardeşim için dualarınızı bekliyorum dostlarım. Allah hepinizden razı olsun" ifadelerini kullanmıştı.
Metin Şentürk bugün yaptığı paylaşımla acı haberi paylaştı. Şentürk kardeşinin hayatını kaybettiği 'Ailemizin kıymetlisi kardeşimiz Bayram Şentürk 11 ay süren yaşam mücadelesi sonucunda hakkında rahmetine kavuşmuştur. Cenaze namazı 23 Ağustos 2025 cumartesi (yarın) öğle namazını takiben Fatih camiinde kılınacak olup, cenazesi Kozlu Mezarlığı'na defnedilecektir.' sözleriyle duyurdu.