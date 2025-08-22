Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/meteoroloji-uyardi-kavurucu-sicaklar-etkili-olacak-termometreler-40-dereceyi-geciyor-1098757291.html
Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar etkili olacak, termometreler 40 dereceyi geçiyor
Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar etkili olacak, termometreler 40 dereceyi geçiyor
Sputnik Türkiye
22 Ağustos 2025 hava durumu raporuna göre Türkiye genelinde az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu’da sıcaklıklar 40°C’ye ulaşıyor. İstanbul 32, Ankara 34, İzmir 37, Diyarbakır 40 derece olacak.
2025-08-22T06:53+0300
2025-08-22T06:53+0300
yaşam
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
hava durumu
hava durumu
bursa hava durumu
istanbul hava durumu
ankara hava durumu
bugün hava durumu
sıcak hava
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/14/1098020598_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b8d861b910db8e970ea64838f00c57d3.jpg
22 Ağustos hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde az bulutlu ve açık bir gün bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde termometreler 37-40 dereceye kadar çıkarken, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da da yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürecek. Rüzgarın kuzey ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Karadeniz’in orta ve doğu kesimlerinde parçalı bulutlu hava öne çıkarken, diğer bölgelerde açık ve güneşli bir gün yaşanacak. İstanbul 32, İzmir 37, Ankara 34, Antalya 34 ve Diyarbakır 40 dereceyle sıcak yaz gününü hissedecek. Uzmanlar vatandaşları sıcak hava dalgasına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.MARMARAEGEAKDENİZİÇ ANADOLUBATI KARADENİZORTA ve DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLUGÜNEYDOĞU ANADOLU
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/ispanyada-zehirli-deniz-canlisi-alarmi-temas-halinde-anafilaktik-sok-gelisebilir-1098749252.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/14/1098020598_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c689360ee02bacd045673f2e03f17b44.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
22 ağustos hava durumu, türkiye hava durumu, günlük hava durumu, i̇stanbul hava durumu, ankara hava durumu, i̇zmir hava durumu, antalya hava durumu, diyarbakır hava durumu, sıcaklık değerleri, meteoroloji genel müdürlüğü hava tahmini, bugünkü hava durumu, marmara hava durumu, ege hava durumu
22 ağustos hava durumu, türkiye hava durumu, günlük hava durumu, i̇stanbul hava durumu, ankara hava durumu, i̇zmir hava durumu, antalya hava durumu, diyarbakır hava durumu, sıcaklık değerleri, meteoroloji genel müdürlüğü hava tahmini, bugünkü hava durumu, marmara hava durumu, ege hava durumu

Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar etkili olacak, termometreler 40 dereceyi geçiyor

06:53 22.08.2025
© AA / Berkan Çetinsıcak hava
sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2025
© AA / Berkan Çetin
Abone ol
22 Ağustos hava durumu raporuna göre; Türkiye genelinde az bulutlu ve açık bir gün bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Marmara, Ege ve Akdeniz’de 37-40°C’lere ulaşan sıcaklıklar dikkat çekiyor. Rüzgar kuzey ve batıdan hafif, zamanla orta kuvvette esecek. Sıcak çarpmalarına dikkat.
22 Ağustos hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde az bulutlu ve açık bir gün bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde termometreler 37-40 dereceye kadar çıkarken, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da da yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürecek.
Rüzgarın kuzey ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Karadeniz’in orta ve doğu kesimlerinde parçalı bulutlu hava öne çıkarken, diğer bölgelerde açık ve güneşli bir gün yaşanacak.
İstanbul 32, İzmir 37, Ankara 34, Antalya 34 ve Diyarbakır 40 dereceyle sıcak yaz gününü hissedecek. Uzmanlar vatandaşları sıcak hava dalgasına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

MARMARA

Balıkesir: 39°C, az bulutlu ve açık
Edirne: 36°C, az bulutlu ve açık
İstanbul: 32°C, az bulutlu ve açık
Kırklareli: 36°C, az bulutlu ve açık

EGE

Afyonkarahisar: 34°C, az bulutlu ve açık
Denizli: 39°C, az bulutlu ve açık
İzmir: 37°C, az bulutlu ve açık
Manisa: 40°C, az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Adana: 37°C, az bulutlu ve açık
Antalya: 34°C, az bulutlu ve açık
Hatay: 35°C, az bulutlu ve açık
Isparta: 36°C, az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Ankara: 34°C, az bulutlu ve açık
Çankırı: 35°C, az bulutlu ve açık
Eskişehir: 36°C, az bulutlu ve açık
Konya: 35°C, az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Bolu: 35°C, az bulutlu ve açık
Düzce: 36°C, az bulutlu ve açık
Sinop: 32°C, az bulutlu ve açık
Zonguldak: 29°C, az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya: 36°C, parçalı ve az bulutlu
Rize: 30°C, parçalı bulutlu
Samsun: 32°C, parçalı ve az bulutlu
Trabzon: 29°C, parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Erzurum: 30°C, az bulutlu ve açık
Kars: 31°C, az bulutlu ve açık
Malatya: 35°C, az bulutlu ve açık
Van: 29°C, az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır: 40°C, az bulutlu ve açık
Gaziantep: 40°C, az bulutlu ve açık
Mardin: 37°C, az bulutlu ve açık
Siirt: 39°C, az bulutlu ve açık
İspanya - deniz - plaj - Mallorca - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2025
YAŞAM
İspanya'da zehirli deniz canlısı alarmı: 'Temas halinde anafilaktik şok gelişebilir'
Dün, 15:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала