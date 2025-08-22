https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/meteoroloji-uyardi-kavurucu-sicaklar-etkili-olacak-termometreler-40-dereceyi-geciyor-1098757291.html
22 Ağustos 2025 hava durumu raporuna göre Türkiye genelinde az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu’da sıcaklıklar 40°C’ye ulaşıyor. İstanbul 32, Ankara 34, İzmir 37, Diyarbakır 40 derece olacak.
22 Ağustos hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde az bulutlu ve açık bir gün bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde termometreler 37-40 dereceye kadar çıkarken, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da da yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürecek. Rüzgarın kuzey ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Karadeniz’in orta ve doğu kesimlerinde parçalı bulutlu hava öne çıkarken, diğer bölgelerde açık ve güneşli bir gün yaşanacak. İstanbul 32, İzmir 37, Ankara 34, Antalya 34 ve Diyarbakır 40 dereceyle sıcak yaz gününü hissedecek. Uzmanlar vatandaşları sıcak hava dalgasına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.MARMARAEGEAKDENİZİÇ ANADOLUBATI KARADENİZORTA ve DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLUGÜNEYDOĞU ANADOLU
Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar etkili olacak, termometreler 40 dereceyi geçiyor
22 Ağustos hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde az bulutlu ve açık bir gün bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde termometreler 37-40 dereceye kadar çıkarken, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da da yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürecek.
Rüzgarın kuzey ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Karadeniz’in orta ve doğu kesimlerinde parçalı bulutlu hava öne çıkarken, diğer bölgelerde açık ve güneşli bir gün yaşanacak.
İstanbul 32, İzmir 37, Ankara 34, Antalya 34 ve Diyarbakır 40 dereceyle sıcak yaz gününü hissedecek. Uzmanlar vatandaşları sıcak hava dalgasına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Balıkesir:
39°C, az bulutlu ve açık
Edirne:
36°C, az bulutlu ve açık
İstanbul:
32°C, az bulutlu ve açık
Kırklareli:
36°C, az bulutlu ve açık
Afyonkarahisar:
34°C, az bulutlu ve açık
Denizli:
39°C, az bulutlu ve açık
İzmir:
37°C, az bulutlu ve açık
Manisa:
40°C, az bulutlu ve açık
Adana:
37°C, az bulutlu ve açık
Antalya:
34°C, az bulutlu ve açık
Hatay:
35°C, az bulutlu ve açık
Isparta:
36°C, az bulutlu ve açık
Ankara:
34°C, az bulutlu ve açık
Çankırı:
35°C, az bulutlu ve açık
Eskişehir:
36°C, az bulutlu ve açık
Konya:
35°C, az bulutlu ve açık
Bolu:
35°C, az bulutlu ve açık
Düzce:
36°C, az bulutlu ve açık
Sinop:
32°C, az bulutlu ve açık
Zonguldak:
29°C, az bulutlu ve açık
Amasya:
36°C, parçalı ve az bulutlu
Rize:
30°C, parçalı bulutlu
Samsun:
32°C, parçalı ve az bulutlu
Trabzon:
29°C, parçalı bulutlu
Erzurum:
30°C, az bulutlu ve açık
Kars:
31°C, az bulutlu ve açık
Malatya:
35°C, az bulutlu ve açık
Van:
29°C, az bulutlu ve açık
Diyarbakır:
40°C, az bulutlu ve açık
Gaziantep:
40°C, az bulutlu ve açık
Mardin:
37°C, az bulutlu ve açık
Siirt:
39°C, az bulutlu ve açık