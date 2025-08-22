https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/meteoroloji-uyardi-kavurucu-sicaklar-etkili-olacak-termometreler-40-dereceyi-geciyor-1098757291.html

Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar etkili olacak, termometreler 40 dereceyi geçiyor

Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar etkili olacak, termometreler 40 dereceyi geçiyor

22 Ağustos 2025 hava durumu raporuna göre Türkiye genelinde az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu’da sıcaklıklar 40°C’ye ulaşıyor. İstanbul 32, Ankara 34, İzmir 37, Diyarbakır 40 derece olacak.

22 Ağustos hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde az bulutlu ve açık bir gün bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde termometreler 37-40 dereceye kadar çıkarken, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da da yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürecek. Rüzgarın kuzey ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Karadeniz’in orta ve doğu kesimlerinde parçalı bulutlu hava öne çıkarken, diğer bölgelerde açık ve güneşli bir gün yaşanacak. İstanbul 32, İzmir 37, Ankara 34, Antalya 34 ve Diyarbakır 40 dereceyle sıcak yaz gününü hissedecek. Uzmanlar vatandaşları sıcak hava dalgasına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.MARMARAEGEAKDENİZİÇ ANADOLUBATI KARADENİZORTA ve DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLUGÜNEYDOĞU ANADOLU

