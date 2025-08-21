https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/ispanyada-zehirli-deniz-canlisi-alarmi-temas-halinde-anafilaktik-sok-gelisebilir-1098749252.html

İspanya'da zehirli deniz canlısı alarmı: 'Temas halinde anafilaktik şok gelişebilir'

İspanya'da zehirli deniz canlısı alarmı: 'Temas halinde anafilaktik şok gelişebilir'

İspanya’nın ünlü turizm merkezi Costa Blanca’da, zehirli deniz canlısı Mavi Ejderha görüldü. Yetkililer sahilleri kapattı, turistler için uyarılar peş peşe geldi.

İspanya'nın popüler turizm bölgelerinden biri olan Costa Bianca'da denize girilmemesi için uyarı yapıldı. Yetkililer, Guardamar del Segura'da 10 kilometreden fazla alanı kaplayan sahil şeridinin zehirli ve potansiyel olarak ölümcül olan 'Mavi Deniz Ejderhası' deniz canlıları nedeniyle yüzmeye kapatıldığını bildirdi.'Cilde temastan kaçınılmalı'Belediye yetkilileri, 'okyanusun en güzel katili' olarak adlandırılan 'Mavi Deniz Ejderhası' (Glaucus Atlanticus) deniz canlıların, 'Portekiz Askeri' (Physalia physalis) gibi zehirli organizmaların hücrelerini bünyelerinde biriktirdiğini ve bu nedenle zehirlerinin çok güçlü olduğunu belirtti. Temas halinde zehir, bulantı, kusma ve alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor. Nadiren de olsa, alerjik bünyelerde veya yoğun temas halinde anafilaktik şok gelişebileceğini belirten uzmanlar, küçük canlıların insanlar için ölümcül tehlikeye neden olabileceği konusunda uyarıyor.Guardamar del Segura Belediye Başkanı Jose Luis Saez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vivers Plajı'nda görülen iki Mavi Deniz Ejderhasının ardından yüzme yasaklandı. Renkli ve küçük boyutlarına aldanmayın, temastan kaçının" uyarısında bulundu.Yetkililer, sahil boyunca önleyici tedbirlerin alındığını ve gözlemlerin devam ettiğini belirtti. Sahilde yürümenin serbest olduğunu belirten yetkililer, denize girilmesinin yasak olduğunu belirtti. Costa Bianca sahilleri, 2018'de görülen 'Portekiz Askeri' (Physalia physalis) nedeniyle daha önceden de kapatılmıştı. Yetkililer, zehirlenme durumunda acil sağlık merkezlerine başvurulmasını öneriyor.

