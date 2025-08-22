https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/memur-sen-kamu-hakem-kuruluna-basvurmadiklarini-acikladi-1098776378.html

Memur-Sen, Kamu Hakem Kurulu'na başvurmadıklarını açıkladı

Memur-Sen, Kamu Hakem Kurulu'na başvurmadıklarını açıkladı

Sputnik Türkiye

Toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamazken, Memur-Sen, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurmadıkların açıkladı. 22.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-22T18:06+0300

2025-08-22T18:06+0300

2025-08-22T18:06+0300

ekonomi̇

memur-sen

kamu görevlileri hakem kurulu

memur zammı

toplu i̇ş sözleşmesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/03/1097557257_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3c9f6ce87c3614bbf41e4662a63ec9b.jpg

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği 2026 ve 2027’de yapılacak zammın belirleneceği 8’inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri uzlaşmazlıkla sonuçlanmışı. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın zam teklifini kurula götürmeyeceklerini ifade etmişti. Bugün yapılan açıklamayla Memur-Sen, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvurmadıklarını kamuoyuna duyurdu.Hakem Kurulu'na götürmeme kararı aldık açıklamasıYapılan açıklamada, "Gelirde adalet ücrette denge” ilkesiyle yürüttüğümüz; bozulan iş barışını inşa, memur ve emeklilerin gelir seviyesini yükseltmek için ter akıttığımız 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, Kamu İşvereninin çözümsüzlükte ısrar eden tutumu nedeniyle uzlaşmazlıkla sonuçlanmıştır. Memur-Sen olarak, uzlaşmazlıkla sonuçlanan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin imzalanan toplantı tutanağını Hakem Kurulu’na götürmeme kararı aldık ve Hakem’e başvurmadık." denildi. Toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili süreç bundan sonra nasıl ilerleyecek?Bu açıklamadan sonra sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu. Hükümet de kurula başvuru yapıp hakem sürecini başlatabiliyor.Memur ve memur emeklileri için ne teklif verilmişti:2026 için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay için yüzde 7​2027 için ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay için yüzde 42026 için taban aylığa 1000 lira zam

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/hakem-heyeti-surecine-girildi-memura-zam-teklifinde-yeni-tahmin-1098735686.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

memur-sen, kamu görevlileri hakem kurulu, memur zammı, toplu i̇ş sözleşmesi