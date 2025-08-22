https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/memur-sen-kamu-hakem-kuruluna-basvurmadiklarini-acikladi-1098776378.html
Memur-Sen, Kamu Hakem Kurulu'na başvurmadıklarını açıkladı
Memur-Sen, Kamu Hakem Kurulu'na başvurmadıklarını açıkladı
Sputnik Türkiye
Toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamazken, Memur-Sen, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurmadıkların açıkladı. 22.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-22T18:06+0300
2025-08-22T18:06+0300
2025-08-22T18:06+0300
ekonomi̇
memur-sen
kamu görevlileri hakem kurulu
memur zammı
toplu i̇ş sözleşmesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/03/1097557257_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3c9f6ce87c3614bbf41e4662a63ec9b.jpg
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği 2026 ve 2027’de yapılacak zammın belirleneceği 8’inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri uzlaşmazlıkla sonuçlanmışı. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın zam teklifini kurula götürmeyeceklerini ifade etmişti. Bugün yapılan açıklamayla Memur-Sen, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvurmadıklarını kamuoyuna duyurdu.Hakem Kurulu'na götürmeme kararı aldık açıklamasıYapılan açıklamada, "Gelirde adalet ücrette denge” ilkesiyle yürüttüğümüz; bozulan iş barışını inşa, memur ve emeklilerin gelir seviyesini yükseltmek için ter akıttığımız 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, Kamu İşvereninin çözümsüzlükte ısrar eden tutumu nedeniyle uzlaşmazlıkla sonuçlanmıştır. Memur-Sen olarak, uzlaşmazlıkla sonuçlanan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin imzalanan toplantı tutanağını Hakem Kurulu’na götürmeme kararı aldık ve Hakem’e başvurmadık." denildi. Toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili süreç bundan sonra nasıl ilerleyecek?Bu açıklamadan sonra sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu. Hükümet de kurula başvuru yapıp hakem sürecini başlatabiliyor.Memur ve memur emeklileri için ne teklif verilmişti:2026 için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay için yüzde 72027 için ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay için yüzde 42026 için taban aylığa 1000 lira zam
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/hakem-heyeti-surecine-girildi-memura-zam-teklifinde-yeni-tahmin-1098735686.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/03/1097557257_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3c7c882e5010c24cca982cd7e9d79f31.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
memur-sen, kamu görevlileri hakem kurulu, memur zammı, toplu i̇ş sözleşmesi
memur-sen, kamu görevlileri hakem kurulu, memur zammı, toplu i̇ş sözleşmesi
Memur-Sen, Kamu Hakem Kurulu'na başvurmadıklarını açıkladı
Toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamazken, Memur-Sen, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurmadıkların açıkladı.
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği 2026 ve 2027’de yapılacak zammın belirleneceği 8’inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri uzlaşmazlıkla sonuçlanmışı. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın zam teklifini kurula götürmeyeceklerini ifade etmişti. Bugün yapılan açıklamayla Memur-Sen, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvurmadıklarını kamuoyuna duyurdu.
Hakem Kurulu'na götürmeme kararı aldık açıklaması
Yapılan açıklamada, "Gelirde adalet ücrette denge” ilkesiyle yürüttüğümüz; bozulan iş barışını inşa, memur ve emeklilerin gelir seviyesini yükseltmek için ter akıttığımız 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, Kamu İşvereninin çözümsüzlükte ısrar eden tutumu nedeniyle uzlaşmazlıkla sonuçlanmıştır. Memur-Sen olarak, uzlaşmazlıkla sonuçlanan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin imzalanan toplantı tutanağını Hakem Kurulu’na götürmeme kararı aldık ve Hakem’e başvurmadık." denildi.
Toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili süreç bundan sonra nasıl ilerleyecek?
Bu açıklamadan sonra sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu. Hükümet de kurula başvuru yapıp hakem sürecini başlatabiliyor.
Memur ve memur emeklileri için ne teklif verilmişti:
2026 için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay için yüzde 7
2027 için ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay için yüzde 4
2026 için taban aylığa 1000 lira zam