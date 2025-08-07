Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/1098417564.html
Kapadokya semalarında festival coşkusu: 27 ülkeden gelen renkli balonlar uçtu
Kapadokya semalarında festival coşkusu: 27 ülkeden gelen renkli balonlar uçtu
Sputnik Türkiye
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki 8'inci ayağı olan Nevşehir'de etkinlikler kapsamında figürlü sıcak hava... 07.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-07T11:19+0300
2025-08-07T11:19+0300
multi̇medya
fotoğraf
fotoğraf
kültür ve turizm bakanlığı
kapadokya
sıcak hava balonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/07/1098416845_0:40:3501:2009_1920x0_80_0_0_1c2fbbf954eb2224f454f7216e7e38e3.jpg
kapadokya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/07/1098416845_385:0:3116:2048_1920x0_80_0_0_a9a5530daa245461a6c8ebf85f30a8e9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, fotoğraf, fotoğraf, kültür ve turizm bakanlığı, kapadokya, sıcak hava balonu
фото, fotoğraf, fotoğraf, kültür ve turizm bakanlığı, kapadokya, sıcak hava balonu

Kapadokya semalarında festival coşkusu: 27 ülkeden gelen renkli balonlar uçtu

11:19 07.08.2025
Abone ol
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki 8'inci ayağı olan Nevşehir'de etkinlikler kapsamında figürlü sıcak hava balonları gösteri uçuşu yaptı.
© AA / Behçet Alkan

Kapadokya'dakilerin yanı sıra çeşitli ülkelerden etkinlikler için getirilen figürlü sıcak hava balonları, Göreme beldesindeki festival alanında günün ilk ışıklarıyla görevlilerce uçuş için hazırlandı.

Kapadokya&#x27;dakilerin yanı sıra çeşitli ülkelerden etkinlikler için getirilen figürlü sıcak hava balonları, Göreme beldesindeki festival alanında günün ilk ışıklarıyla görevlilerce uçuş için hazırlandı. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Behçet Alkan

Kapadokya'dakilerin yanı sıra çeşitli ülkelerden etkinlikler için getirilen figürlü sıcak hava balonları, Göreme beldesindeki festival alanında günün ilk ışıklarıyla görevlilerce uçuş için hazırlandı.

© AA / Behçet Alkan

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı alanda yerli ve yabancı turistler, etkinliğe katılan balonların görsel şölenini izledi.

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı alanda yerli ve yabancı turistler, etkinliğe katılan balonların görsel şölenini izledi. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Behçet Alkan

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı alanda yerli ve yabancı turistler, etkinliğe katılan balonların görsel şölenini izledi.

© AA / Behçet Alkan

Türkiye'nin yanı sıra 27 ülkeden gelen, "papağan", "inek", "otomobil", "kurbağa", "roket", "kalp" ve "kurt" gibi 40 figürlü balon, Göreme beldesinden kalkış yaptıktan sonra vadilerin üzerinde yaklaşık 30 dakika boyunca uçtu.

Türkiye&#x27;nin yanı sıra 27 ülkeden gelen, &quot;papağan&quot;, &quot;inek&quot;, &quot;otomobil&quot;, &quot;kurbağa&quot;, &quot;roket&quot;, &quot;kalp&quot; ve &quot;kurt&quot; gibi 40 figürlü balon, Göreme beldesinden kalkış yaptıktan sonra vadilerin üzerinde yaklaşık 30 dakika boyunca uçtu. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Behçet Alkan

Türkiye'nin yanı sıra 27 ülkeden gelen, "papağan", "inek", "otomobil", "kurbağa", "roket", "kalp" ve "kurt" gibi 40 figürlü balon, Göreme beldesinden kalkış yaptıktan sonra vadilerin üzerinde yaklaşık 30 dakika boyunca uçtu.

© AA / Behçet Alkan

Nevşehir Valisi Ali Fidan, gazetecilere, Kapadokya'nın doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile masalsı bir coğrafya olduğunu belirterek, sıcak hava balonlarının bölgeye farklı bir ahenk kattığını söyledi.

Nevşehir Valisi Ali Fidan, gazetecilere, Kapadokya&#x27;nın doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile masalsı bir coğrafya olduğunu belirterek, sıcak hava balonlarının bölgeye farklı bir ahenk kattığını söyledi. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Behçet Alkan

Nevşehir Valisi Ali Fidan, gazetecilere, Kapadokya'nın doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile masalsı bir coğrafya olduğunu belirterek, sıcak hava balonlarının bölgeye farklı bir ahenk kattığını söyledi.

© AA / Behçet Alkan

Fidan, 'geçen yıl balona binen yolcu sayısında rekor kırıldığını, bu yılın 7 aylık verilerine bakıldığında 770 bin kişinin Kapadokya'da balon turuna katıldığını ve geçen yıla oranla yüzde 11'lik bir artışın gözlemlendiğini' belirtti.

Fidan, &#x27;geçen yıl balona binen yolcu sayısında rekor kırıldığını, bu yılın 7 aylık verilerine bakıldığında 770 bin kişinin Kapadokya&#x27;da balon turuna katıldığını ve geçen yıla oranla yüzde 11&#x27;lik bir artışın gözlemlendiğini&#x27; belirtti. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Behçet Alkan

Fidan, 'geçen yıl balona binen yolcu sayısında rekor kırıldığını, bu yılın 7 aylık verilerine bakıldığında 770 bin kişinin Kapadokya'da balon turuna katıldığını ve geçen yıla oranla yüzde 11'lik bir artışın gözlemlendiğini' belirtti.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала