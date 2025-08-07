Kapadokya semalarında festival coşkusu: 27 ülkeden gelen renkli balonlar uçtu

Kapadokya'dakilerin yanı sıra çeşitli ülkelerden etkinlikler için getirilen figürlü sıcak hava balonları, Göreme beldesindeki festival alanında günün ilk ışıklarıyla görevlilerce uçuş için hazırlandı.
Renkli görüntülerin ortaya çıktığı alanda yerli ve yabancı turistler, etkinliğe katılan balonların görsel şölenini izledi.
Türkiye'nin yanı sıra 27 ülkeden gelen, "papağan", "inek", "otomobil", "kurbağa", "roket", "kalp" ve "kurt" gibi 40 figürlü balon, Göreme beldesinden kalkış yaptıktan sonra vadilerin üzerinde yaklaşık 30 dakika boyunca uçtu.
Nevşehir Valisi Ali Fidan, gazetecilere, Kapadokya'nın doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile masalsı bir coğrafya olduğunu belirterek, sıcak hava balonlarının bölgeye farklı bir ahenk kattığını söyledi.
Fidan, 'geçen yıl balona binen yolcu sayısında rekor kırıldığını, bu yılın 7 aylık verilerine bakıldığında 770 bin kişinin Kapadokya'da balon turuna katıldığını ve geçen yıla oranla yüzde 11'lik bir artışın gözlemlendiğini' belirtti.
