Çinli askeri uzman: Avrupa’nın istikrarı, Rusya’nın aktif katılımı olmadan mümkün olamayacak
Çinli askeri uzman: Avrupa'nın istikrarı, Rusya'nın aktif katılımı olmadan mümkün olamayacak
Çinli askeri uzman Deng Qiyuan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Rusya'nın Çin, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'nın güvenliğini eşit şartlarda
Deng, Batılı ülkelerin Rusya’nın çıkarlarını dikkate almadan güvenlik planları geliştirme çabalarının temelinde 'güvenlik alanında hakimiyet kurma' rekabetinin yattığını belirterek uzun yıllar boyunca ABD öncülüğündeki Batı, güvenlik konularını kendi etkisini artırmanın bir aracı olarak kullandığını ve kendini 'kuralları belirleyen taraf' rolüne alıştırdığını ifade etti. Uzman, Batı’nın Ukrayna konusundaki yaklaşımlarının çoğunlukla stratejik olarak Rusya’yı caydırmayı hedeflediğini, samimi bir uzun vadeli barış arayışından ziyade jeopolitik çıkarlar doğrultusunda hareket ettiğini belirterek örneğin, Fransa, İngiltere ve diğer ülkelerin 'asker konuşlandırma' ve 'güvenlik güçleri oluşturma' önerileri, resmi olarak Ukrayna’ya güvenlik garantisi sağlıyormuş gibi görünse de, esasen Doğu Avrupa üzerindeki askeri kontrolü artırmayı ve Ukrayna’yı jeopolitik oyunun 'ön cephesi' haline getirmeyi amaçladığını söyledi. Deng, Ukrayna’nın güvenliğinin asla Rusya’nın güvenliği pahasına sağlanmaması gerektiğini, Avrupa’nın istikrarının, Rusya’nın aktif katılımı olmadan mümkün olamayacağını vurguladı. Uzman ayrıca Batı’nın güvenlik mimarisi oluşturma sürecinde Rusya’yı kasıtlı olarak dışlamasının, tek taraflı çözümler dayatma ve Moskova’yı taviz vermeye zorlama girişimi olduğunu sözlerine ekledi.
Çinli askeri uzman: Avrupa’nın istikrarı, Rusya’nın aktif katılımı olmadan mümkün olamayacak
Çinli askeri uzman Deng Qiyuan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Rusya’nın Çin, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Ukrayna’nın güvenliğini eşit şartlarda garanti etme sürecine katılmasına dair açıklamasını yorumladı.
Deng, Batılı ülkelerin Rusya’nın çıkarlarını dikkate almadan güvenlik planları geliştirme çabalarının temelinde 'güvenlik alanında hakimiyet kurma' rekabetinin yattığını belirterek uzun yıllar boyunca ABD öncülüğündeki Batı, güvenlik konularını kendi etkisini artırmanın bir aracı olarak kullandığını ve kendini 'kuralları belirleyen taraf' rolüne alıştırdığını ifade etti.
Uzman, Batı’nın Ukrayna konusundaki yaklaşımlarının çoğunlukla stratejik olarak Rusya’yı caydırmayı hedeflediğini, samimi bir uzun vadeli barış arayışından ziyade jeopolitik çıkarlar doğrultusunda hareket ettiğini belirterek örneğin, Fransa, İngiltere ve diğer ülkelerin 'asker konuşlandırma' ve 'güvenlik güçleri oluşturma' önerileri, resmi olarak Ukrayna’ya güvenlik garantisi sağlıyormuş gibi görünse de, esasen Doğu Avrupa üzerindeki askeri kontrolü artırmayı ve Ukrayna’yı jeopolitik oyunun 'ön cephesi' haline getirmeyi amaçladığını söyledi.
Deng, Ukrayna’nın güvenliğinin asla Rusya’nın güvenliği pahasına sağlanmaması gerektiğini, Avrupa’nın istikrarının, Rusya’nın aktif katılımı olmadan mümkün olamayacağını vurguladı. Uzman ayrıca Batı’nın güvenlik mimarisi oluşturma sürecinde Rusya’yı kasıtlı olarak dışlamasının, tek taraflı çözümler dayatma ve Moskova’yı taviz vermeye zorlama girişimi olduğunu sözlerine ekledi.