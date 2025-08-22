https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/kolombiyada-cifte-saldiri-helikopter-dusuruldu-onlarca-kisi-hayatini-kaybedip-yaralandi-1098763234.html

Kolombiya’da çifte saldırı: Helikopter düşürüldü, onlarca kişi hayatını kaybedip yaralandı

Kolombiya'da çifte saldırı: Helikopter düşürüldü, onlarca kişi hayatını kaybedip yaralandı

Kolombiya kanlı bir güne uyandı. Cali’de patlayan bomba ve Antioquia’da düşürülen helikopter ülkeyi sarstı. Saldırılarda en az 18 kişi hayatını kaybetti... 22.08.2025, Sputnik Türkiye

Ülkenin üçüncü büyük kenti Cali’de, bir askeri üs yakınında bomba yüklü araç infilak etti. Patlama sonrası ortalık savaş alanına döndü. Belediye yetkilileri, 'Altı kişi yaşamını yitirdi, 71 kişi yaralandı' açıklamasında bulundu.Görgü tanıkları, patlamanın şehrin birçok noktasından duyulduğunu, binaların camlarının kırıldığını söyledi.Helikopter düşürüldü Patlamadan saatler önce ise Antioquia bölgesinde polis helikopteri vurularak düşürüldü. Uyuşturucu ekimlerini yok etme operasyonuna katılan helikopterdeki 12 polis memuru hayatını kaybetti.Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, saldırılardan eski FARC gerilla grubunun barış anlaşmasını reddeden muhalif fraksiyonlarını sorumlu tuttu. 'Barışı istemeyenler Kolombiya’yı kana buluyor' dedi.Kolombiya’da 2016’da imzalanan barış anlaşması, on yıllar süren iç savaşa son vermeyi amaçlıyordu. Ancak bazı gruplar anlaşmayı kabul etmedi. Bu muhalifler, son yıllarda saldırılar ve uyuşturucu ticaretiyle ülkenin güvenliğini tehdit etmeye devam ediyor.FARC nedir? FARC (Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri), 1964’te kurulan Marksist bir gerilla örgütüydü. On yıllar boyunca Kolombiya’da devlet güçleriyle çatıştı, kaçırma ve uyuşturucu ticaretiyle gündeme geldi. 2016’da büyük kısmı silah bırakarak barış anlaşması imzaladı, ancak bazı fraksiyonlar dağılmayı reddederek silahlı eylemlerini sürdürdü.

