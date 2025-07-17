https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/kolombiya-devlet-baskani-petrodan-nato-ile-iliskileri-sonlandirma-cagrisi-1097953801.html

Kolombiya Devlet Başkanı Petro’dan NATO ile ilişkileri sonlandırma çağrısı

Kolombiya Devlet Başkanı Petro’dan NATO ile ilişkileri sonlandırma çağrısı

Sputnik Türkiye

NATO politikalarını eleştiren Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ittifakla işbirliğinin sonlandırılması çağrısında bulundu. 17.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-17T11:39+0300

2025-07-17T11:39+0300

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Kolombiya’nın başkenti Bogota’da, Lahey Grubu ülkelerinin olağanüstü konferansında konuşan Gustavo Petro, “NATO'dan çıkmalıyız. Başka yolu yok” diyerek ‘Işık Ordusu’ adını verdiği alternatif bir uluslararası birliğin kurulmasını önerdi.Kolombiya'nın askeri amaçlarla kullanılan kaynakların tedarikine karışmaması gerektiğini söyleyen Petro, ülkenin dünyanın en büyük beş kömür ihracatçısından biri olduğunu ve tedariklerin bir kısmının İsrail'e gittiğini anımsatarak, "Kolombiya kömürü, çocukları öldüren bombalara dönüştürülmemeli" dedi.Konuşmasının sonunda uluslararası dayanışma ve Nazizmin kınanması çağrısında bulunan Kolombiya lideri, “Avrupa'ya şunu söylemeliyiz ki, eğer Latin Amerika veya Afrika'yla birlikte olmak istiyorsa, Nazilere yardım etmeyi bırakmalı” diye ekledi.Kolombiya-NATO ortaklığıNATO'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Kolombiya 2017 yılında ittifakın küresel ortaklarından biri ve ilk Latin Amerikalı ortağı oldu. NATO-Kolombiya Küresel Ortaklık Anlaşması Mayıs 2018'de Brüksel'de imzalandı.Eski ABD Başkanı Joe Biden, Mayıs 2022'de Kolombiya'ya NATO dışında önemli bir müttefik statüsü veren bir kararname imzaladı. Bu statü, alıcının çeşitli silah türleri edinmesine ve ortak savunma faaliyetlerine katılmasına olanak tanıyor. Ancak bu statü, ABD'yi müttefike güvenlik garantileri sağlama yükümlülüğü altına sokmuyor.

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kolombiya

i̇srail

gazze şeridi

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