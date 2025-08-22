https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/kolombiyada-bombali-saldiri-5-olu-36-yarali-1098757040.html

Kolombiya'da bombalı saldırı: 5 ölü 36 yaralı

Kolombiya'da bombalı saldırı: 5 ölü 36 yaralı

Sputnik Türkiye

Kolombiya'da askeri hava üssü yakınlarında bir kamyonla düzenlenen bombalı saldırıda, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. 22.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-22T02:48+0300

2025-08-22T02:48+0300

2025-08-22T02:48+0300

dünya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/16/1098756877_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36ab6b3978302e36a5c42fe4b90f1015.jpg

Kolombiya'nın Cali kentindeki Valle del Cauca yönetim bölgesine bağlı Marco Fidel Suarez Askeri Hava Üssü yakınlarında, bomba yüklü bir kamyonla saldırı düzenlendi.İlk belirlemelere göre, bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, çoğu ağır 36 kişi yaralandı.Saldırı nedeniyle çevredeki iş yerleri ve araçlarda büyük hasar oluştu.100 bin dolar ödülKolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, saldırıdan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) çatı örgütü Estado Mayor Central elebaşı Ivan Mordisco'yu sorumlu tutarak Cauca'daki Canon del Micay bölgesinde ordunun bir süredir operasyon yürüttüğünü hatırlattı. Petro, "Terörizm, kendilerini Ivan Mordisco tarafından yönetildiğini iddia eden ve uyuşturucu ticareti konseyinin kontrolüne tabi olan grupların yeni ifadesidir." dedi.Öte yandan, saldırının sorumlularını ortaya çıkarmaya yardımcı olacak kişilere 100 bin dolar ödül verileceği açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/duvarlarindan-ses-geldigi-iddia-edilen-2-bina-bosatildi-binalarda-inceleme-suruyor-1098756568.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60