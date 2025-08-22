https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/kolombiyada-bombali-saldiri-5-olu-36-yarali-1098757040.html
Kolombiya'da bombalı saldırı: 5 ölü 36 yaralı
Kolombiya'da bombalı saldırı: 5 ölü 36 yaralı
Kolombiya'da askeri hava üssü yakınlarında bir kamyonla düzenlenen bombalı saldırıda, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.
Kolombiya'nın Cali kentindeki Valle del Cauca yönetim bölgesine bağlı Marco Fidel Suarez Askeri Hava Üssü yakınlarında, bomba yüklü bir kamyonla saldırı düzenlendi.İlk belirlemelere göre, bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, çoğu ağır 36 kişi yaralandı.Saldırı nedeniyle çevredeki iş yerleri ve araçlarda büyük hasar oluştu.100 bin dolar ödülKolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, saldırıdan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) çatı örgütü Estado Mayor Central elebaşı Ivan Mordisco'yu sorumlu tutarak Cauca'daki Canon del Micay bölgesinde ordunun bir süredir operasyon yürüttüğünü hatırlattı. Petro, "Terörizm, kendilerini Ivan Mordisco tarafından yönetildiğini iddia eden ve uyuşturucu ticareti konseyinin kontrolüne tabi olan grupların yeni ifadesidir." dedi.Öte yandan, saldırının sorumlularını ortaya çıkarmaya yardımcı olacak kişilere 100 bin dolar ödül verileceği açıklandı.
