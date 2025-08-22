https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/izmirde-tarim-alaninda-baslayan-yangin-ormana-sicradi-1098770877.html
İzmir'de tarım alanında başlayan yangın ormana sıçradı: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
İzmir Menderes'te tarım arazisinde yangın çıktı. Alevler kısa süre sonra ormana da sıçradı.

Çile Mahallesi'ndeki tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

Havadan ve karadan müdahale

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 26 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
22.08.2025
İzmir'in Menderes ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İzmir Menderes'te tarım arazisinde yangın çıktı. Alevler kısa süre sonra ormana da sıçradı.
Çile Mahallesi'ndeki tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.
Havadan ve karadan müdahale
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 26 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.