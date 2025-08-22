https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/izmirde-tarim-alaninda-baslayan-yangin-ormana-sicradi-1098770877.html

İzmir'de tarım alanında başlayan yangın ormana sıçradı: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

İzmir'de tarım alanında başlayan yangın ormana sıçradı: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Sputnik Türkiye

İzmir'in Menderes ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 22.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-22T15:02+0300

2025-08-22T15:02+0300

2025-08-22T15:03+0300

türki̇ye

yangın

i̇zmir

menderes

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1d/1085359038_0:187:2000:1312_1920x0_80_0_0_70210dc4ca9d16bc502d5f5c870535d1.jpg

İzmir Menderes'te tarım arazisinde yangın çıktı. Alevler kısa süre sonra ormana da sıçradı.İzmir'de yangınÇile Mahallesi'ndeki tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.Havadan ve karadan müdahaleİhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 26 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/adana-saricamda-orman-yangini-ekipler-alevlere-mudahale-ediyor-1098752377.html

türki̇ye

i̇zmir

menderes

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

izmir yangın, menderes yangın, yangın son dakika