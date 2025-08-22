Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/izmirde-tarim-alaninda-baslayan-yangin-ormana-sicradi-1098770877.html
İzmir'de tarım alanında başlayan yangın ormana sıçradı: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
İzmir'de tarım alanında başlayan yangın ormana sıçradı: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Sputnik Türkiye
İzmir'in Menderes ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 22.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-22T15:02+0300
2025-08-22T15:03+0300
türki̇ye
yangın
i̇zmir
menderes
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1d/1085359038_0:187:2000:1312_1920x0_80_0_0_70210dc4ca9d16bc502d5f5c870535d1.jpg
İzmir Menderes'te tarım arazisinde yangın çıktı. Alevler kısa süre sonra ormana da sıçradı.İzmir'de yangınÇile Mahallesi'ndeki tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.Havadan ve karadan müdahaleİhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 26 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/adana-saricamda-orman-yangini-ekipler-alevlere-mudahale-ediyor-1098752377.html
türki̇ye
i̇zmir
menderes
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1d/1085359038_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_066b0470d4006dbc3b48413a3c49626f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
izmir yangın, menderes yangın, yangın son dakika
izmir yangın, menderes yangın, yangın son dakika

İzmir'de tarım alanında başlayan yangın ormana sıçradı: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

15:02 22.08.2025 (güncellendi: 15:03 22.08.2025)
© CENK ÖZEN - SERGEN YILDA-AW236641İzmir yangın
İzmir yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2025
© CENK ÖZEN - SERGEN YILDA-AW236641
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
İzmir'in Menderes ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İzmir Menderes'te tarım arazisinde yangın çıktı. Alevler kısa süre sonra ormana da sıçradı.

İzmir'de yangın

Çile Mahallesi'ndeki tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

Havadan ve karadan müdahale

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 26 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Adana yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2025
TÜRKİYE
Adana Sarıçam'da orman yangını: Ekipler alevlere müdahale ediyor
Dün, 18:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала