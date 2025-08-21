Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/adana-saricamda-orman-yangini-ekipler-alevlere-mudahale-ediyor-1098752377.html
Adana Sarıçam'da orman yangını: Ekipler alevlere müdahale ediyor
Adana Sarıçam'da orman yangını: Ekipler alevlere müdahale ediyor
Sputnik Türkiye
Adana’nın Sarıçam ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangına 2 uçak, 3 helikopter ve çok sayıda arazöz katıldı. 21.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-21T18:32+0300
2025-08-21T18:32+0300
türki̇ye
adana
yangın
yangın söndürme
yangın helikopteri
yangın söndürme tüpü
yangın alarmı
yangın felaketi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/15/1098752203_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_9d17d4b55f7bb78a737cea76767bdb34.jpg
Adana'nın Sarıçam ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Turunçlu Mahallesi yakınlarındaki yangına müdahaleye 2 uçak, 3 helikopter ve çok sayıda arazöz katıldı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/muglada-ormanlik-alanda-yangin-cikti-ruzgarin-etkisiyle-buyuyor-1098750386.html
türki̇ye
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/15/1098752203_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_257a2b49960dc25c4c626706d3f54017.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
adana, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi
adana, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi

Adana Sarıçam'da orman yangını: Ekipler alevlere müdahale ediyor

18:32 21.08.2025
© AA / Yakup SağlamAdana yangını
Adana yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2025
© AA / Yakup Sağlam
Abone ol
Adana’nın Sarıçam ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangına 2 uçak, 3 helikopter ve çok sayıda arazöz katıldı.
Adana'nın Sarıçam ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Turunçlu Mahallesi yakınlarındaki yangına müdahaleye 2 uçak, 3 helikopter ve çok sayıda arazöz katıldı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.
Muğla - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2025
TÜRKİYE
Muğla'da ormanlık alanda yangın çıktı: Rüzgarın etkisiyle büyüyor
16:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала