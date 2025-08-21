https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/adana-saricamda-orman-yangini-ekipler-alevlere-mudahale-ediyor-1098752377.html
Adana Sarıçam'da orman yangını: Ekipler alevlere müdahale ediyor
Adana’nın Sarıçam ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangına 2 uçak, 3 helikopter ve çok sayıda arazöz katıldı. 21.08.2025, Sputnik Türkiye
Adana'nın Sarıçam ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Turunçlu Mahallesi yakınlarındaki yangına müdahaleye 2 uçak, 3 helikopter ve çok sayıda arazöz katıldı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.
Adana'nın Sarıçam ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Turunçlu Mahallesi yakınlarındaki yangına müdahaleye 2 uçak, 3 helikopter ve çok sayıda arazöz katıldı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.