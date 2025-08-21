https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/adana-saricamda-orman-yangini-ekipler-alevlere-mudahale-ediyor-1098752377.html

Adana Sarıçam'da orman yangını: Ekipler alevlere müdahale ediyor

Adana’nın Sarıçam ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangına 2 uçak, 3 helikopter ve çok sayıda arazöz katıldı. 21.08.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/15/1098752203_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_9d17d4b55f7bb78a737cea76767bdb34.jpg

Adana'nın Sarıçam ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Turunçlu Mahallesi yakınlarındaki yangına müdahaleye 2 uçak, 3 helikopter ve çok sayıda arazöz katıldı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

