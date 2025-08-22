Türkiye
İzmir'de su kesintileri 3 güne indi: Bugün hangi mahallelerde kesinti yapılacak?
İzmir'de su kesintileri 3 güne indi: Bugün hangi mahallelerde kesinti yapılacak?
İzmir'de su sıkıntısı devam ederken İZSU'nun dönüşümlü kesinti planına göre bugün kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler belli oldu. İzmir'in merkez ilçelerinde... 22.08.2025
2025-08-22T07:40+0300
2025-08-22T07:40+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/02/1060708328_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1a02f3c1bcb5ef6d8b076dc797c3fa9c.jpg
İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşanan kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle alınan önlemleri sıkılaştırdı.İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), kuraklık nedeniyle sürdürülen kısıtlamaların su tüketim değerleri ve mevcut rezervler dikkate alınarak yeniden düzenlendiğini duyurdu.Düzenlemeye göre; İzmir'in merkez ilçelerinde uygulanan 5 günde bir planlı su kesintisi uygulamasının 22 Ağustos’tan itibaren 3 günde bire düşürüleceği ve kesintilerin Menemen’in bazı mahallelerini de kapsayacağı açıklandı.Açıklamada, “Yeni planda 3 ayrı bölge tanımlanmış olup, mevcutta olduğu gibi 23.00-05.00 saatleri arasında her gün bir bölgede kesinti yapılacaktır. Ayrıca Menemen ilçesinin bazı mahalleleri de plana dahil edilmiştir. Mahalle bazlı kesinti planına İZSU’nun internet sitesinden ulaşılabilir” ifadelerine yer verildi.İşte bugün kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler:BÖLGE-1: ÇİĞLİ, KARŞIYAKA, BAYRAKLI, GAZİEMİR VE ÇEVRESİ KESİNTİ ZAMANI 22.08.2025 Cuma saat 23:00 ile 23.08.2025 Cumartesi saat 05:00 arası25.08.2025 Pazartesi saat 23:00 ile 26.08.2025 Salı saat 05:00 arası28.08.2025 Perşembe saat 23:00 ile 29.08.2025 Cuma saat 05:00 arası31.08.2025 Pazar saat 23:00 ile 01.09.2025 Pazartesi saat 05:00 arası KESİNTİDEN ETKİLENECEK MAHALLELERKARŞIYAKA: Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Latife Hanım, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Örnekköy, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı, Yamanlar, Zübeyde Hanım mahalleleriÇİĞLİ: Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Atatürk, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Egekent, Esentepe, Evka-2, Evka-5, Evka-6, Güzeltepe, Harmandalı Gazi Mustafa Kemal, İnönü, İzkent, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Sasalı Merkez, Şirintepe, Uğur Mumcu, Yakakent, Yeni mahalleleriBAYRAKLI: 75. Yıl, Alpaslan, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Muhittin Erener, Onur (kısmen), Org. Nafiz Gürman, Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu, Yamanlar mahalleleriMENEMEN: 29 Ekim, 9 Eylül, İstiklal, Gazi mahalleleriGAZİEMİR: Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez (kısmen), Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer mahalleleri
İzmir'de su kesintileri 3 güne indi: Bugün hangi mahallelerde kesinti yapılacak?

07:40 22.08.2025
İzmir'de su sıkıntısı devam ederken İZSU'nun dönüşümlü kesinti planına göre bugün kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler belli oldu. İzmir’in merkez ilçelerinde 5 günde bir uygulanan planlı su kesintileri, 22 Ağustos’tan (bugünden) itibaren 3 günde bir yapılacak. Yeni plana Menemen ilçesindeki bazı mahalleler de dahil edildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşanan kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle alınan önlemleri sıkılaştırdı.
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), kuraklık nedeniyle sürdürülen kısıtlamaların su tüketim değerleri ve mevcut rezervler dikkate alınarak yeniden düzenlendiğini duyurdu.
Düzenlemeye göre; İzmir'in merkez ilçelerinde uygulanan 5 günde bir planlı su kesintisi uygulamasının 22 Ağustos’tan itibaren 3 günde bire düşürüleceği ve kesintilerin Menemen’in bazı mahallelerini de kapsayacağı açıklandı.
Açıklamada, “Yeni planda 3 ayrı bölge tanımlanmış olup, mevcutta olduğu gibi 23.00-05.00 saatleri arasında her gün bir bölgede kesinti yapılacaktır. Ayrıca Menemen ilçesinin bazı mahalleleri de plana dahil edilmiştir. Mahalle bazlı kesinti planına İZSU’nun internet sitesinden ulaşılabilir” ifadelerine yer verildi.
İşte bugün kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler:
BÖLGE-1: ÇİĞLİ, KARŞIYAKA, BAYRAKLI, GAZİEMİR VE ÇEVRESİ

KESİNTİ ZAMANI

22.08.2025 Cuma saat 23:00 ile 23.08.2025 Cumartesi saat 05:00 arası
25.08.2025 Pazartesi saat 23:00 ile 26.08.2025 Salı saat 05:00 arası
28.08.2025 Perşembe saat 23:00 ile 29.08.2025 Cuma saat 05:00 arası
31.08.2025 Pazar saat 23:00 ile 01.09.2025 Pazartesi saat 05:00 arası

KESİNTİDEN ETKİLENECEK MAHALLELER
KARŞIYAKA: Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Latife Hanım, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Örnekköy, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı, Yamanlar, Zübeyde Hanım mahalleleri

ÇİĞLİ: Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Atatürk, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Egekent, Esentepe, Evka-2, Evka-5, Evka-6, Güzeltepe, Harmandalı Gazi Mustafa Kemal, İnönü, İzkent, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Sasalı Merkez, Şirintepe, Uğur Mumcu, Yakakent, Yeni mahalleleri

BAYRAKLI: 75. Yıl, Alpaslan, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Muhittin Erener, Onur (kısmen), Org. Nafiz Gürman, Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu, Yamanlar mahalleleri

MENEMEN: 29 Ekim, 9 Eylül, İstiklal, Gazi mahalleleri

GAZİEMİR: Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez (kısmen), Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer mahalleleri
