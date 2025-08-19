https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/kocaeli-yola-tirdan-demir-profiller-dustu-istanbul-istikameti-ulasima-kapandi-1098695471.html

Kocaeli'nde yola demir profiller savruldu: İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

Kocaeli'nde yola demir profiller savruldu: İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

Kocaeli'de tırdan yola düşen demir profiller nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor. 19.08.2025, Sputnik Türkiye

Kocaeli Dilovası ilçesi Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde, Hüseyin Ç. idaresindeki 41 ANN 027 plakalı tırın güvenlik halatlarının kopması sonucu dorsesindeki demir profiller yola düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.İstanbul istikameti trafiğe kapatıldıDüşen profiller çevredeki ağaçlara ve korkuluklara zarar verirken, kara yolunun İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Ekipler, profillerin kaldırılması ve kara yolunun temizlenmesi için çalışma başlattı.

