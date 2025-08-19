https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/kocaeli-yola-tirdan-demir-profiller-dustu-istanbul-istikameti-ulasima-kapandi-1098695471.html
Kocaeli'nde yola demir profiller savruldu: İstanbul istikameti ulaşıma kapandı
Kocaeli'nde yola demir profiller savruldu: İstanbul istikameti ulaşıma kapandı
Sputnik Türkiye
Kocaeli'de tırdan yola düşen demir profiller nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor. 19.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-19T15:31+0300
2025-08-19T15:31+0300
2025-08-19T15:42+0300
türki̇ye
kocaeli
i̇stanbul
d-100 kara yolu
trafik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098695294_0:160:1280:880_1920x0_80_0_0_08f643de825f5ece4336e7840bc78a31.jpg
Kocaeli Dilovası ilçesi Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde, Hüseyin Ç. idaresindeki 41 ANN 027 plakalı tırın güvenlik halatlarının kopması sonucu dorsesindeki demir profiller yola düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.İstanbul istikameti trafiğe kapatıldıDüşen profiller çevredeki ağaçlara ve korkuluklara zarar verirken, kara yolunun İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Ekipler, profillerin kaldırılması ve kara yolunun temizlenmesi için çalışma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/arac-sahiplerini-ilgilendiriyor-takilmasi-zorunlu-oldu-1098679807.html
türki̇ye
kocaeli
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098695294_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6af8b2477c82e34b5b6e05836dfb13f5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kocaeli, i̇stanbul, d-100 kara yolu, trafik
kocaeli, i̇stanbul, d-100 kara yolu, trafik
Kocaeli'nde yola demir profiller savruldu: İstanbul istikameti ulaşıma kapandı
15:31 19.08.2025 (güncellendi: 15:42 19.08.2025)
Kocaeli'de tırdan yola düşen demir profiller nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor.
Kocaeli Dilovası ilçesi Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde, Hüseyin Ç. idaresindeki 41 ANN 027 plakalı tırın güvenlik halatlarının kopması sonucu dorsesindeki demir profiller yola düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
Düşen profiller çevredeki ağaçlara ve korkuluklara zarar verirken, kara yolunun İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Ekipler, profillerin kaldırılması ve kara yolunun temizlenmesi için çalışma başlattı.