Japon fenomen Yoshi Enomoto ülkesine dönüyor: Ülkem olarak gördüğüm Türkiye'den ayrılmak zorundayım, 7 yılım boşa gitti
© Fotoğraf : Instagram/Yoshi EnomotoYoshi Enomoto
© Fotoğraf : Instagram/Yoshi Enomoto
Abone ol
Yüksek lisans eğitimi için İstanbul'a gelen sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto, 7 yılın ardından oturum izni verilmediği için ülkesine geri dönüyor.
Japon sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto, 7 yıldır Türkiye'de yaşıyor.
2015'te 6 aylık değişim programıyla ODTÜ'de eğitim alan Enomoto, bu dönemde çok sevdiği Türkiye'de daha uzun süre kalabilmek için yüksek lisans eğitimi için İstanbul'a geldi ve Türkiye'ye yerleşmeye karar verdi.
2015'te 6 aylık değişim programıyla ODTÜ'de eğitim alan Enomoto, bu dönemde çok sevdiği Türkiye'de daha uzun süre kalabilmek için yüksek lisans eğitimi için İstanbul'a geldi ve Türkiye'ye yerleşmeye karar verdi.
'Türkiye'de ayrılmak zorundayım'
Sosyal medya hesaplarından Türkçe'yi, Türk yemeklerini ve Türk kültürünü tanıtan video içerikleri paylaşan Enomoto, sosyal medya hesabından çok sevdiği Türkiye'den ayrılmak zorunda kalacağını duyurdu.
Oturma izni başvurusunun reddedildiğini açıklayan Yoshi, "7 yıldır yaşadığım, ülkem olarak gördüğüm Türkiye'den ayrılmak zorundayım. Aşk böyle bir şey sevsen de sevilmezsen olmuyor." dedi.
Maddi ve manevi destek veren herkese teşekkür eden Yoshi, "Çok üzülüyorum, ağlıyorum ama hala aşığım. Yaşasın Türkiye." ifadelerini kullandı.
Oturma izni başvurusunun reddedildiğini açıklayan Yoshi, "7 yıldır yaşadığım, ülkem olarak gördüğüm Türkiye'den ayrılmak zorundayım. Aşk böyle bir şey sevsen de sevilmezsen olmuyor." dedi.
Maddi ve manevi destek veren herkese teşekkür eden Yoshi, "Çok üzülüyorum, ağlıyorum ama hala aşığım. Yaşasın Türkiye." ifadelerini kullandı.
Oturma izni başvurum reddedildi. 7 yıldır yaşadığım, ülkem olarak gördüğüm Türkiye'den ayrılmak zorundayım. Aşk böyle bir şey sevsen de sevilmezsen olmuyor. Maddi manevi destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Çok üzülüyorum, ağlıyorum ama hala aşığım. Yaşasın Türkiye. pic.twitter.com/rzZWdwWkWg— Yoshi (@YoshiEnomoto_) August 21, 2025
'En büyük hayalimdi'
8 yıl üst üste oturma izni aldığında süresiz oturmaya başvuru yapabileceğini de dile getiren Yoshi, "Onu alabilmek büyük hayalimdi. Şimdi bu sonuçla 7 yılım boşa gitti. Yeni oturumu alsam da yine 0'dan başlayacak. Yoksa başka bir yoldan burada kalmayı denebilirim, aşığım sonuçta." diye konuştu.