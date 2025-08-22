https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/japon-fenomen-yoshi-enomoto-ulkesine-donuyor-ulkem-olarak-gordugum-turkiyeden-ayrilmak-zorundayim-7-1098760349.html

Japon fenomen Yoshi Enomoto ülkesine dönüyor: Ülkem olarak gördüğüm Türkiye'den ayrılmak zorundayım, 7 yılım boşa gitti

Japon fenomen Yoshi Enomoto ülkesine dönüyor: Ülkem olarak gördüğüm Türkiye'den ayrılmak zorundayım, 7 yılım boşa gitti

Sputnik Türkiye

Yüksek lisans eğitimi için İstanbul'a gelen sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto, 7 yılın ardından oturum izni verilmediği için ülkesine geri dönüyor. 22.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-22T09:49+0300

2025-08-22T09:49+0300

2025-08-22T09:49+0300

yaşam

fenomen

yoshi enomoto

oturma izni

türkiye

japonya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/16/1098760152_0:7:312:183_1920x0_80_0_0_35cdbf78e84cab3cd2f2083f9d5c64b3.png

Japon sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto, 7 yıldır Türkiye'de yaşıyor.2015'te 6 aylık değişim programıyla ODTÜ'de eğitim alan Enomoto, bu dönemde çok sevdiği Türkiye'de daha uzun süre kalabilmek için yüksek lisans eğitimi için İstanbul'a geldi ve Türkiye'ye yerleşmeye karar verdi.'Türkiye'de ayrılmak zorundayım'Sosyal medya hesaplarından Türkçe'yi, Türk yemeklerini ve Türk kültürünü tanıtan video içerikleri paylaşan Enomoto, sosyal medya hesabından çok sevdiği Türkiye'den ayrılmak zorunda kalacağını duyurdu.Oturma izni başvurusunun reddedildiğini açıklayan Yoshi, "7 yıldır yaşadığım, ülkem olarak gördüğüm Türkiye'den ayrılmak zorundayım. Aşk böyle bir şey sevsen de sevilmezsen olmuyor." dedi.Maddi ve manevi destek veren herkese teşekkür eden Yoshi, "Çok üzülüyorum, ağlıyorum ama hala aşığım. Yaşasın Türkiye." ifadelerini kullandı.'En büyük hayalimdi'8 yıl üst üste oturma izni aldığında süresiz oturmaya başvuru yapabileceğini de dile getiren Yoshi, "Onu alabilmek büyük hayalimdi. Şimdi bu sonuçla 7 yılım boşa gitti. Yeni oturumu alsam da yine 0'dan başlayacak. Yoksa başka bir yoldan burada kalmayı denebilirim, aşığım sonuçta." diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20210118/uc-senedir-istanbulda-yasayan-japon-youtuber-enomoto-japonsun-akilli-adamsin-diyenlere-zeytinburnu-1043598154.html

japonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yoshi enomoto oturma izni, yoshi enomoto, yoshi enomoto türkiye