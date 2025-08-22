Türkiye
İngiltere: İsrail'in yaptığı ahlaki bir skandaldır
İngiltere: İsrail'in yaptığı ahlaki bir skandaldır
İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Gazze'de kıtlık ilan edilmesinin dehşet verici olduğunu belirterek, İsrail hükümetini insan eliyle yaratılmış bir felakete neden olmakla suçladı.
İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, sosyal medya hesabından Gazze'de yaşanan kıtlık hakkında yazılı açıklama yaptı.Bakan Lammy, “Gazze şehrinde ve çevre mahallelerde kıtlığın doğrulanması tamamen dehşet verici ve bütünüyle önlenebilir bir durumdur. İsrail hükümetinin Gazze’ye yeterli yardım girişine izin vermemesi bu insan eliyle yaratılmış felakete yol açmıştır. Bu ahlaki bir skandaldır” dedi.'İngiltere, bu askeri operasyonu kınıyor'İsrail'in Gazze'de başlattığı yeni askeri operasyona da değinen Bakan Lammy, şu ifadeleri kullandı:
İngiltere: İsrail'in yaptığı ahlaki bir skandaldır

17:21 22.08.2025 (güncellendi: 17:24 22.08.2025)
İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Gazze’de kıtlık ilan edilmesinin dehşet verici olduğunu belirterek, İsrail hükümetini insan eliyle yaratılmış bir felakete neden olmakla suçladı.
İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, sosyal medya hesabından Gazze'de yaşanan kıtlık hakkında yazılı açıklama yaptı.
Bakan Lammy, “Gazze şehrinde ve çevre mahallelerde kıtlığın doğrulanması tamamen dehşet verici ve bütünüyle önlenebilir bir durumdur. İsrail hükümetinin Gazze’ye yeterli yardım girişine izin vermemesi bu insan eliyle yaratılmış felakete yol açmıştır. Bu ahlaki bir skandaldır” dedi.

'İngiltere, bu askeri operasyonu kınıyor'

İsrail'in Gazze'de başlattığı yeni askeri operasyona da değinen Bakan Lammy, şu ifadeleri kullandı:

İsrail hükümeti daha fazla kötüleşmesini engellemek için derhal harekete geçmeli. Gıda, ilaç, yakıt ve tüm yardım malzemeleri hiçbir engelleme olmaksızın sürdürülebilir şekilde Gazze’ye ulaştırılmalıdır. İngiltere, bu askeri operasyonu kınıyor. Bu operasyon yalnızca insani felaketi büyütecek ve Hamas’ın elinde tutulan rehinelerin hayatını tehlikeye atacaktır. İsrail hükümetini tutumunu değiştirmeye ve planlarını durdurmaya çağırıyoruz. Bu korkunç savaş sona ermeli. Kalıcı bir ateşkes, acıları dindirmenin, rehinelerin serbest bırakılmasının, yardım akışının hızlanmasının ve kalıcı barış için bir çerçevenin sağlanmasının tek yoludur.

