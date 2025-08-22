İngiltere: İsrail'in yaptığı ahlaki bir skandaldır

İsrail hükümeti daha fazla kötüleşmesini engellemek için derhal harekete geçmeli. Gıda, ilaç, yakıt ve tüm yardım malzemeleri hiçbir engelleme olmaksızın sürdürülebilir şekilde Gazze’ye ulaştırılmalıdır. İngiltere, bu askeri operasyonu kınıyor. Bu operasyon yalnızca insani felaketi büyütecek ve Hamas’ın elinde tutulan rehinelerin hayatını tehlikeye atacaktır. İsrail hükümetini tutumunu değiştirmeye ve planlarını durdurmaya çağırıyoruz. Bu korkunç savaş sona ermeli. Kalıcı bir ateşkes, acıları dindirmenin, rehinelerin serbest bırakılmasının, yardım akışının hızlanmasının ve kalıcı barış için bir çerçevenin sağlanmasının tek yoludur.