İngiliz askerlerinden büyük katliam: Kuraklıktan yıkılan Kenya'nın, olan ağaçlarını tatbikat için yaktılar

2021’de Kenya’da çıkan ve geniş bir yaban hayatı koruma alanını yok eden yangın, hala insanların hayatını etkilemeye devam ediyor. Yangının, eğitim tatbikatı yapan İngiliz askerleri yüzünden başladığı düşünülüyor. Yangın sırasında 10 bin dönümden fazla arazi kül oldu. Yerel halk hem sağlık sorunları yaşadıklarını hem de evlerini ve topraklarını kaybettiklerini söylüyor. Astımlı bir kadın, "Yangından sonra nefes almak bile zorlaştı. Eğer bu parayı alırsak buradan taşınacağız" dedi.İngiltere ödeyecek ama sorumluluk kabul etmiyor Britanya hükümeti, 7.723 Kenyalıya toplamda yaklaşık 3,9 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti. Ancak bu ödeme, yangının sorumluluğunu üstlenmek anlamına gelmiyor. Paranın mağdurlar arasında eşit dağıtılmaması da tepki çekti. Çoğu kişi dört yıl süren davanın ardından sadece 170 dolar alacak. Yerel milletvekili Cate Waruguru, hayal kırıklığın, "Bu tarihi bir kazanım, ama miktar o kadar düşük ki neredeyse hiçbir şey ifade etmiyor" sözleriyle dile getirdi.Yangının doğaya bedeli Yangın sadece insanları değil, bölgedeki nadir canlıları da etkiledi. Grevy zebrası, filler, aslanlar, sırtlanlar ve birçok hayvana ev sahipliği yapan Lolldaiga koruma alanı ciddi zarar gördü. Bir çevre raporuna göre bölgenin tamamen toparlanması 2060 yılını bulabilir. Yangının ardından birçok kişi sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Hannah Wanjiku isimli bölge sakini, yaşadığı zorlukları, "Torunlarım hasta, ben de göğüs rahatsızlığı geliştirdim. Zor bir hayat yaşıyoruz" sözleriyle anlattı.

