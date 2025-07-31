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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/etiyopyali-uzman-afrika-kimligini-baski-altinda-kaybederken-ukrayna-gonullu-olarak-feda-ediyor-1098288442.html
Etiyopyalı uzman: Afrika kimliğini baskı altında kaybederken, Ukrayna gönüllü olarak feda ediyor
Etiyopyalı uzman: Afrika kimliğini baskı altında kaybederken, Ukrayna gönüllü olarak feda ediyor
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Etiyopya Turizm Bakanlığı Miras ve İcat Standardizasyonu Genel Müdürü Abera Anjulo, kimlik ve kültürel miras kaybının telafisi olmadığını belirterek... 31.07.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
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kültürel miras
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kimlik
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Anjulo, Sputnik’e verdiği demeçte Ukrayna'dan kültürel mirasın çıkarılmasının kolonyal dönemdeki Afrika mirasının kaybından farklı olduğunu belirterek, şunları ifade etti:
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etiyopya
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etiyopya, afrika, ukrayna, kültürel miras, i̇ngiltere, kimlik, antik eser
etiyopya, afrika, ukrayna, kültürel miras, i̇ngiltere, kimlik, antik eser

Etiyopyalı uzman: Afrika kimliğini baskı altında kaybederken, Ukrayna gönüllü olarak feda ediyor

22:38 31.07.2025
© AP Photo / Kirsty WigglesworthBritish Museum'da Elgin Mermerleri olarak da bilinen Parthenon Heykelleri parçası olan eserler
British Museum'da Elgin Mermerleri olarak da bilinen Parthenon Heykelleri parçası olan eserler - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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Etiyopya Turizm Bakanlığı Miras ve İcat Standardizasyonu Genel Müdürü Abera Anjulo, kimlik ve kültürel miras kaybının telafisi olmadığını belirterek, Ukrayna’nın para, silah veya başka bir çıkar uğruna kimliklerini ve kültürel miraslarını satmaya hazır olduklarını belirtti.
Anjulo, Sputnik’e verdiği demeçte Ukrayna'dan kültürel mirasın çıkarılmasının kolonyal dönemdeki Afrika mirasının kaybından farklı olduğunu belirterek, şunları ifade etti:

İngilizler, hegemonyacı konumlarını kullanarak Afrika'nın kültürel mirasını sistematik olarak gasp ettiler. Bu miras, bugün hala İngiltere'deki çeşitli özel ve devlet müzelerinde görülebilir. İngilizler, Afrika'nın kültürel değerlerini ele geçirmek için sistematik bir yaklaşım uyguladılar.

Bugün İngiliz müzeleri, sömürge döneminin ihtişamını sergilemeye devam ediyor. Koleksiyonları, Afrika'dan ne kadar çok şeyin çalındığını ve yağmalandığını açıkça gösteriyor. Birçok müze, Etiyopya'dan gelen eserler de dahil olmak üzere kendi Afrika koleksiyonlarına sahip ve bu kültürel mirasın sergilenmesi ve teşhir edilmesi sayesinde önemli bir gelir elde ediyor. Bu kesinlikle yasadışıdır. Afrika'nın kültürel mirası nasıl para karşılığında veya herhangi bir yardım karşılığında satın alınabilir? Bu imkansızdır. Etiyopya yasaları, kültürel mirasın para karşılığında satılamayacağını açıkça belirtir. Kültürel miras paha biçilemez. Yok edilen kültürel miras geri kazanılamaz.

Kimlik veya kültür kaybını önlemek için, uygun yasal çerçeveler oluşturarak kültürel mirasın korunmasına önceden özen gösterilmesi gerekir. Kimlik kaybı telafi edilemez. Bu nedenle insanlar kültürel miraslarının korunmasına aktif olarak katılmalıdır.

Ukrayna veya Ukraynalılar, para, silah veya başka bir çıkar uğruna kimliklerini ve kültürel miraslarını satmaya veya takas etmeye hazırlar. Ancak Afrikalılar kimliklerini zora maruz kalarak kaybettiler. O dönemde kendilerini savunacak silahları, güçleri veya imkanları yoktu. Kimlikleri, savaşlar, yağmalamalar ve sömürge döneminde uygulanan diğer yöntemler sonucunda kaybedildi. Afrika, sömürgecilerin baskıları ve üstünlüğü nedeniyle mirasını kaybetti. Bugün, modern teknolojinin çağında, durum sömürge döneminden farklıdır. Ukrayna, savaş veya zorlama olmaksızın, çıkarları için kültürel kimliğini değiştirme planını bilinçli olarak öneriyor. Bu nedenle, Afrika ve Ukrayna'nın durumları temelden farklıdır: Afrika kimliğini zorla kaybetmişken, Ukrayna kar elde etmek uğruna kimliğini gönüllü olarak feda ediyor.

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