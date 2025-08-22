https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/hindistandan-rusyadan-petrol-alimi-elestirilerine-yanit-dile-getirilen-argumanin-mantigini-1098755823.html
Hindistan’dan Rusya’dan petrol alımı eleştirilerine yanıt: 'Dile getirilen argümanın mantığını anlamakta zorlanıyoruz'
Hindistan’dan Rusya’dan petrol alımı eleştirilerine yanıt: 'Dile getirilen argümanın mantığını anlamakta zorlanıyoruz'
Hindistan Dışişleri Bakanı Subramanyam Jaishankar, Rusya’dan petrol ithalatına yönelik eleştirilerin mantıksız olduğunu belirtti. 22.08.2025, Sputnik Türkiye
Hindistan Dışişleri Bakanı Subramanyam Jaishankar, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ülkesinin Rusya’dan petrol ithalatına yönelik eleştirilerin mantıksız olduğunu belirtti.Jaishankar, Beyaz Saray Ticaret ve Ekonomi Danışmanı Peter Navarro’nun, Hindistan’ın Rusya’dan petrol alımını Ukrayna’daki çatışmayı finanse etmekle ilişkilendiren açıklamalarına yanıt vererek, “Amerikalılar son yıllarda bize küresel enerji piyasalarını istikrara kavuşturmak için her şeyi yapmamız gerektiğini söylediler. Buna Rusya’dan petrol almak da dahil. Ayrıca biz ABD’den de petrol alıyoruz ve bu miktar giderek artıyor. Açıkçası, dile getirilen argümanın mantığını anlamakta zorlanıyoruz” dedi.Hindistan’ın Rusya’nın en büyük enerji müşterisi olmadığını da vurgulayan Jaishankar, “Biz Rusya’nın en büyük petrol alıcısı değiliz, bu Çin. Rusya’dan en fazla LNG alan ülke de biz değiliz, sanırım Avrupa Birliği. 2022’den sonra Rusya ile ticaret hacmi en çok artan ülke de Hindistan değil” ifadelerini kullandı.
Hindistan Dışişleri Bakanı Subramanyam Jaishankar, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ülkesinin Rusya’dan petrol ithalatına yönelik eleştirilerin mantıksız olduğunu belirtti.
Jaishankar, Beyaz Saray Ticaret ve Ekonomi Danışmanı Peter Navarro’nun, Hindistan’ın Rusya’dan petrol alımını Ukrayna’daki çatışmayı finanse etmekle ilişkilendiren açıklamalarına yanıt vererek, “Amerikalılar son yıllarda bize küresel enerji piyasalarını istikrara kavuşturmak için her şeyi yapmamız gerektiğini söylediler. Buna Rusya’dan petrol almak da dahil. Ayrıca biz ABD’den de petrol alıyoruz ve bu miktar giderek artıyor. Açıkçası, dile getirilen argümanın mantığını anlamakta zorlanıyoruz” dedi.
Hindistan’ın Rusya’nın en büyük enerji müşterisi olmadığını da vurgulayan Jaishankar, “Biz Rusya’nın en büyük petrol alıcısı değiliz, bu Çin. Rusya’dan en fazla LNG alan ülke de biz değiliz, sanırım Avrupa Birliği. 2022’den sonra Rusya ile ticaret hacmi en çok artan ülke de Hindistan değil” ifadelerini kullandı.