https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/donetsk-halk-cumhuriyetinde-iki-sivil-ukraynanin-iha-saldirisinda-hayatini-kaybetti-1098755103.html
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde iki sivil, Ukrayna'nın İHA saldırısında hayatını kaybetti
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde iki sivil, Ukrayna'nın İHA saldırısında hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Donetsk Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin Yenakiyevo kentinde Ukrayna'ya ait bir İHA'nın düzenlediği saldırıda iki sivil hayatını kaybetti. 21.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-21T22:51+0300
2025-08-21T22:51+0300
2025-08-21T22:51+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
rus silahlı kuvvetleri
donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/15/1098754949_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_01bcb3992ee412613b3baa0f54c06663.jpg
Soruşturma Komitesi yetkilisi tarafından, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR)’nin Yenakiyevo kentinde, Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu iki sivil yaşamını yitirdiği bildirildi.Yetkili, “Olay yerinde yapılan incelemede, saldırı sonucunda iki sivilin hayatını kaybettiği, en az dört kişinin de çeşitli derecelerde yaralandığı tespit edildi. Yaralılara gerekli tıbbi yardım sağlanıyor” dedi.Saldırıda çok katlı binalar ve araçlar zarar görürken, Ukrayna ordusunun tamamen sivil yerleşim bölgesine ateş açtığı, bölgede hiçbir askeri varlık veya teçhizatın bulunmadığı bildirildi.Yetkili, “Düşman, muhtemelen taarruz dronları ve NATO tipi çoklu roketatarlar kullanarak saldırı düzenledi. Olay yerinde bulunan mermi ve parça kalıntıları, patlayıcı cihazın tür ve tipini belirlemek üzere incelenmek üzere el konulacaktır” diye ekledi.Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna’nın bu saldırılarına yanıt olarak, sadece askeri hedefleri ve savunma sanayi tesislerini vurmaya devam ediyor. Saldırılar, yüksek hassasiyetli hava, deniz ve kara üslerinden fırlatılan silahlar ile insansız hava araçları kullanılarak gerçekleştiriliyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce, Ukrayna dronlarının tehdit seviyesini en aza indirmek için Rus Silahlı Kuvvetleri’nin katmanlı hava savunma sistemlerini kullandığını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/rusya-2018-yilinda-ukrayna-gemilerinin-alikonulmasi-davasina-iliskin-bm-surecinden-cekildi-1098754473.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/15/1098754949_97:0:673:432_1920x0_80_0_0_5a7d85379599cda1636a0a9ab8a6461e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ukrayna, rus silahlı kuvvetleri, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi
ukrayna, rus silahlı kuvvetleri, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde iki sivil, Ukrayna'nın İHA saldırısında hayatını kaybetti
Donetsk Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin Yenakiyevo kentinde Ukrayna'ya ait bir İHA'nın düzenlediği saldırıda iki sivil hayatını kaybetti.
Soruşturma Komitesi yetkilisi tarafından, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR)’nin Yenakiyevo kentinde, Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu iki sivil yaşamını yitirdiği bildirildi.
Yetkili, “Olay yerinde yapılan incelemede, saldırı sonucunda iki sivilin hayatını kaybettiği, en az dört kişinin de çeşitli derecelerde yaralandığı tespit edildi. Yaralılara gerekli tıbbi yardım sağlanıyor” dedi.
Saldırıda çok katlı binalar ve araçlar zarar görürken, Ukrayna ordusunun tamamen sivil yerleşim bölgesine ateş açtığı, bölgede hiçbir askeri varlık veya teçhizatın bulunmadığı bildirildi.
Yetkili, “Düşman, muhtemelen taarruz dronları ve NATO tipi çoklu roketatarlar kullanarak saldırı düzenledi. Olay yerinde bulunan mermi ve parça kalıntıları, patlayıcı cihazın tür ve tipini belirlemek üzere incelenmek üzere el konulacaktır” diye ekledi.
Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna’nın bu saldırılarına yanıt olarak, sadece askeri hedefleri ve savunma sanayi tesislerini vurmaya devam ediyor. Saldırılar, yüksek hassasiyetli hava, deniz ve kara üslerinden fırlatılan silahlar ile insansız hava araçları kullanılarak gerçekleştiriliyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce, Ukrayna dronlarının tehdit seviyesini en aza indirmek için Rus Silahlı Kuvvetleri’nin katmanlı hava savunma sistemlerini kullandığını açıklamıştı.