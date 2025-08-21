Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde iki sivil, Ukrayna'nın İHA saldırısında hayatını kaybetti
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde iki sivil, Ukrayna'nın İHA saldırısında hayatını kaybetti
Donetsk Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin Yenakiyevo kentinde Ukrayna'ya ait bir İHA'nın düzenlediği saldırıda iki sivil hayatını kaybetti.
Soruşturma Komitesi yetkilisi tarafından, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR)’nin Yenakiyevo kentinde, Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu iki sivil yaşamını yitirdiği bildirildi.Yetkili, “Olay yerinde yapılan incelemede, saldırı sonucunda iki sivilin hayatını kaybettiği, en az dört kişinin de çeşitli derecelerde yaralandığı tespit edildi. Yaralılara gerekli tıbbi yardım sağlanıyor” dedi.Saldırıda çok katlı binalar ve araçlar zarar görürken, Ukrayna ordusunun tamamen sivil yerleşim bölgesine ateş açtığı, bölgede hiçbir askeri varlık veya teçhizatın bulunmadığı bildirildi.Yetkili, “Düşman, muhtemelen taarruz dronları ve NATO tipi çoklu roketatarlar kullanarak saldırı düzenledi. Olay yerinde bulunan mermi ve parça kalıntıları, patlayıcı cihazın tür ve tipini belirlemek üzere incelenmek üzere el konulacaktır” diye ekledi.Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna’nın bu saldırılarına yanıt olarak, sadece askeri hedefleri ve savunma sanayi tesislerini vurmaya devam ediyor. Saldırılar, yüksek hassasiyetli hava, deniz ve kara üslerinden fırlatılan silahlar ile insansız hava araçları kullanılarak gerçekleştiriliyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce, Ukrayna dronlarının tehdit seviyesini en aza indirmek için Rus Silahlı Kuvvetleri’nin katmanlı hava savunma sistemlerini kullandığını açıklamıştı.
Donetsk Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin Yenakiyevo kentinde Ukrayna'ya ait bir İHA'nın düzenlediği saldırıda iki sivil hayatını kaybetti.
Soruşturma Komitesi yetkilisi tarafından, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR)’nin Yenakiyevo kentinde, Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu iki sivil yaşamını yitirdiği bildirildi.
Yetkili, “Olay yerinde yapılan incelemede, saldırı sonucunda iki sivilin hayatını kaybettiği, en az dört kişinin de çeşitli derecelerde yaralandığı tespit edildi. Yaralılara gerekli tıbbi yardım sağlanıyor” dedi.
Saldırıda çok katlı binalar ve araçlar zarar görürken, Ukrayna ordusunun tamamen sivil yerleşim bölgesine ateş açtığı, bölgede hiçbir askeri varlık veya teçhizatın bulunmadığı bildirildi.
Yetkili, “Düşman, muhtemelen taarruz dronları ve NATO tipi çoklu roketatarlar kullanarak saldırı düzenledi. Olay yerinde bulunan mermi ve parça kalıntıları, patlayıcı cihazın tür ve tipini belirlemek üzere incelenmek üzere el konulacaktır” diye ekledi.
Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna’nın bu saldırılarına yanıt olarak, sadece askeri hedefleri ve savunma sanayi tesislerini vurmaya devam ediyor. Saldırılar, yüksek hassasiyetli hava, deniz ve kara üslerinden fırlatılan silahlar ile insansız hava araçları kullanılarak gerçekleştiriliyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce, Ukrayna dronlarının tehdit seviyesini en aza indirmek için Rus Silahlı Kuvvetleri’nin katmanlı hava savunma sistemlerini kullandığını açıklamıştı.
UKRAYNA KRİZİ
