https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/donetsk-halk-cumhuriyetinde-iki-sivil-ukraynanin-iha-saldirisinda-hayatini-kaybetti-1098755103.html

Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde iki sivil, Ukrayna'nın İHA saldırısında hayatını kaybetti

Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde iki sivil, Ukrayna'nın İHA saldırısında hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Donetsk Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin Yenakiyevo kentinde Ukrayna'ya ait bir İHA'nın düzenlediği saldırıda iki sivil hayatını kaybetti. 21.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-21T22:51+0300

2025-08-21T22:51+0300

2025-08-21T22:51+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

rus silahlı kuvvetleri

donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/15/1098754949_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_01bcb3992ee412613b3baa0f54c06663.jpg

Soruşturma Komitesi yetkilisi tarafından, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR)’nin Yenakiyevo kentinde, Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu iki sivil yaşamını yitirdiği bildirildi.Yetkili, “Olay yerinde yapılan incelemede, saldırı sonucunda iki sivilin hayatını kaybettiği, en az dört kişinin de çeşitli derecelerde yaralandığı tespit edildi. Yaralılara gerekli tıbbi yardım sağlanıyor” dedi.Saldırıda çok katlı binalar ve araçlar zarar görürken, Ukrayna ordusunun tamamen sivil yerleşim bölgesine ateş açtığı, bölgede hiçbir askeri varlık veya teçhizatın bulunmadığı bildirildi.Yetkili, “Düşman, muhtemelen taarruz dronları ve NATO tipi çoklu roketatarlar kullanarak saldırı düzenledi. Olay yerinde bulunan mermi ve parça kalıntıları, patlayıcı cihazın tür ve tipini belirlemek üzere incelenmek üzere el konulacaktır” diye ekledi.Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna’nın bu saldırılarına yanıt olarak, sadece askeri hedefleri ve savunma sanayi tesislerini vurmaya devam ediyor. Saldırılar, yüksek hassasiyetli hava, deniz ve kara üslerinden fırlatılan silahlar ile insansız hava araçları kullanılarak gerçekleştiriliyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce, Ukrayna dronlarının tehdit seviyesini en aza indirmek için Rus Silahlı Kuvvetleri’nin katmanlı hava savunma sistemlerini kullandığını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/rusya-2018-yilinda-ukrayna-gemilerinin-alikonulmasi-davasina-iliskin-bm-surecinden-cekildi-1098754473.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, rus silahlı kuvvetleri, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi