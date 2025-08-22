https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/gole-nazir-villa-arsasi-diye-satildi-imara-kapali-cikti-yargitay-kararini-verdi-1098771561.html

'Göle nazır villa arsası' diye satıldı, imara kapalı çıktı: Yargıtay kararını verdi

'Göle nazır villa arsası' diye satıldı, imara kapalı çıktı: Yargıtay kararını verdi

Sputnik Türkiye

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre göle nazır villa yapmak ümidiyle arazi satın alan kişinin arazisi yaban hayatı koruma arazisi çıktı. 22.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-22T17:02+0300

2025-08-22T17:02+0300

2025-08-22T17:02+0300

türki̇ye

i̇mar

emsal karar

yargıtay

hazine

türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/10/1068334898_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_da27f1fe8af29d01c91b8d4ab6b11f1e.jpg

Yargıtay arazi alım satımıyla ilgili emsal bir karar imza attı. Satışta 'villa tipi konut'a uygunHabertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre bir kişi, 2008’de ihale ile Hazine’den taşınmaz aldı. İhale şartnamesinde taşınmaz “villa tipi konut yapılabilecek, göle nazır arazi” olarak gösterildi. Tapu devri yapıldı. Ancak arazi sahibi, iki yıl sonra basın ilanlarından arazisinin 2006 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla yaban hayatı koruma sahasına dâhil edildiğini öğrendi. Bu gelişme üzerine yargı sürecini başlattı.'Tarlaya fahiş bedel ödedik'Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada davacı vekili, Hazinenin maliki olduğu taşınmazı 2008’de ihale yoluyla satın aldıklarını aktardı. Ancak 2010’da basında yer alan ilanlardan, arazinin aslında 2006 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla yaban hayatı koruma sahası ilan edildiğini öğrendiklerini belirtti. Buna göre taşınmaz, bu karar nedeniyle arsa vasfını kaybetmiş olmasına rağmen ihale şartnamesinde “villa tipi konut yapılabilecek göle nazır arazi” olarak gösterilmişti. Bu durum gizlenmiş, vatandaş da aslında tarla niteliğinde olan taşınmaza 2 milyon 270 bin TL gibi fahiş bir bedel ödemek zorunda kalmıştı.Davalı Hazine vekili ise ihalenin usulüne uygun yapıldığını savundu. Arazi değerinde herhangi bir azalma olmadığını öne sürerek davanın reddini talep etti.Mahkeme 1 milyon 662 bin lira fark çıkardıTarafların beyanlarını alan Asliye Hukuk Mahkemesi, 7 Şubat 2012 tarihli kararında davacıyı haklı buldu. Mahkeme kararında, “Vatandaş taşınmazın yaban hayatı koruma alanı olduğunu bilseydi ihaleye hiç katılmayacak ya da aynı bedelle satın almayacaktı” denildi. Bilirkişi incelemesine göre dava tarihindeki gerçek değer 607 bin TL idi. Vatandaşın ödediği 2 milyon 270 bin TL ile bu değer arasındaki fark zararın kaynağı sayıldı. Böylece Mahkeme, yasal faiziyle birlikte 1 milyon 662 bin TL’nin Hazineden alınarak davacıya ödenmesine hükmetti.15 yıl süren mahkeme süreciDava, yıllar boyunca Yargıtay, Danıştay ve yerel mahkemeler arasında gidip geldi. 2013 yılında Yargıtay, “Bakanlar Kurulu kararına ilişkin Danıştay’daki davanın sonucunun beklenmesi gerekir” diyerek ilk kararı bozdu. 2017’de Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, imar mevzuatının kamu düzenine ilişkin olduğunu, bu nedenle savunmanın genişletilmesi sayılmayacağını belirterek dosyayı yeniden bozdu. 2018’de Danıştay, söz konusu arazinin yaban hayatı alanı olduğunu kesin biçimde teyit etti. 2020 yılında Yargıtay, davacının uğradığı zararın hesaplanmasında “nispi yöntem” uygulanması gerektiğine hükmetti. Nihayet son bilirkişi raporlarıyla vatandaşa iade edilmesi gereken bedel 1 milyon 8 bin TL olarak belirlendi.Son karar ne oldu?Yargılama sırasında davacı vekilinin “1 milyon 8 bin TL üzerinden ıslah ediyoruz” beyanı, Hazine tarafından “kısmi feragat” şeklinde yorumlandı. Bu nedenle dava bir kez daha uzadı. Yüksek Mahkeme, durumu feragat olarak değerlendirdi. Ancak Yargıtay, hem davacı hem de Hazine’nin karar düzeltme taleplerini reddetti. Böylece 1 milyon 8 bin TL’nin yasal faiziyle birlikte arsa sahibine ödenmesine ilişkin karar kesinleşmiş oldu.Yargıtay'dan emsal kararKarar, benzer davalar açısından emsal niteliği taşıyor. Çünkü kararda devletin ihale yoluyla satışa çıkardığı taşınmazların imar ve hukuki statüsünü eksiksiz açıklama yükümlülüğü bulunduğuna dikkat çekiliyor. Karar, yalnızca bireysel mağduriyetin telafisi değil; aynı zamanda idarenin şeffaflığı, mülkiyet hakkının korunması ve çevre–imar politikalarının çelişkisinin giderilmesi açısından kritik bir önem taşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/yargitaydan-emsal-karar-baskasinin-fotografini-paylasmayi-suc-saydi-1098690548.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇mar, emsal karar, yargıtay, hazine, türkiye