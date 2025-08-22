Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/fenerbahce-edson-alvarez-transferine-son-noktayi-koydu-kapa-bildirdi-1098770386.html
Fenerbahçe, Edson Alvarez transferine son noktayı koydu: KAP'a bildirdi
Fenerbahçe, Edson Alvarez transferine son noktayı koydu: KAP'a bildirdi
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, futbolcu Edson Alvarez transferini resmen açıkladı. 22.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-22T14:42+0300
2025-08-22T14:43+0300
spor
edson alvarez
fenerbahçe
kap
west ham united
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/16/1098758623_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dddfb0f808b41c1c048a3cdb5bd0faaa.jpg
Fenerbahçe, Edson Alvarez transferiyle ilgili West Ham United ile prensip anlaşmasına varıldığını bildirdi. Kulüpten transferle ilgili KAP'a bildirim yapıldı. Alvarez, İstanbul'a geliyorKulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz Edson Alvarez’in kiralık transferi konusunda kulübü West Ham United ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.'' denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/son-noktayi-resmi-olarak-koydu-dursun-ozbekten-baris-alper-yilmaz-aciklamasi-geldi-1098763387.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/16/1098758623_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fc0cd50d25372d912f39f147be407ea3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
edson alvarez, fenerbahçe, kap, west ham united
edson alvarez, fenerbahçe, kap, west ham united

Fenerbahçe, Edson Alvarez transferine son noktayı koydu: KAP'a bildirdi

14:42 22.08.2025 (güncellendi: 14:43 22.08.2025)
© AP Photo / David J. PhillipYıldız futbolcu İstanbul'a geliyor
Yıldız futbolcu İstanbul'a geliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2025
© AP Photo / David J. Phillip
Abone ol
Fenerbahçe, futbolcu Edson Alvarez transferini resmen açıkladı.
Fenerbahçe, Edson Alvarez transferiyle ilgili West Ham United ile prensip anlaşmasına varıldığını bildirdi. Kulüpten transferle ilgili KAP'a bildirim yapıldı.

Alvarez, İstanbul'a geliyor

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz Edson Alvarez’in kiralık transferi konusunda kulübü West Ham United ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.'' denildi.
Barış Alper - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2025
SPOR
Son noktayı resmi olarak koydu: Dursun Özbek’ten Barış Alper Yılmaz açıklaması geldi
11:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала