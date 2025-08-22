https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/fenerbahce-edson-alvarez-transferine-son-noktayi-koydu-kapa-bildirdi-1098770386.html

Fenerbahçe, Edson Alvarez transferine son noktayı koydu: KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Edson Alvarez transferine son noktayı koydu: KAP'a bildirdi

22.08.2025

Fenerbahçe, Edson Alvarez transferiyle ilgili West Ham United ile prensip anlaşmasına varıldığını bildirdi. Kulüpten transferle ilgili KAP'a bildirim yapıldı. Alvarez, İstanbul'a geliyorKulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz Edson Alvarez’in kiralık transferi konusunda kulübü West Ham United ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.'' denildi.

