'Ramiz dayı' rolü ile ünlenen oyuncu Ufuk Bayraktar gözaltına alındı
'Ramiz dayı' rolü ile ünlenen oyuncu Ufuk Bayraktar gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Ezel dizisinde Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandırarak ün kazanan Ufuk Bayraktar, Beyoğlu'nda bir restorana baskın yaparak haraç istediği iddiasıyla... 21.08.2025
yaşam
ufuk bayraktar
beyoğlu
bayraktar
gözaltı
gözaltı kararı
Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar, Beyoğlu'ndaki bir restorana baskın yaparak işletmeciden haraç istediği iddiasıyla gözaltına alındı. İddiaya göre Bayraktar, geçtiğimiz hafta beş kişiyle birlikte restorana giderek işletme sahibine, "Buraya çökecekler, biz seni koruyacağız. Haftalık 25 bin lira vereceksin" dedi.Restoran sahibinin ödeme yapmaması üzerine Bayraktar'ın dün tekrar mekâna geldiği ve haraç miktarını 10 bin liraya düşürdüğü öne sürüldü. Bu gelişme sonrası polis ekipleri harekete geçerek oyuncuyu gözaltına aldı.Emniyetteki i̇şlemler sürüyor43 yaşındaki oyuncunun emniyetteki işlemleri sürüyor. Gözaltına alınan Bayraktar'ın ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.Daha önce de cezaevine girmiştiBayraktar, 2007 yılında karıştığı bir olay nedeniyle 6 ay hapis yatmıştı. Oyuncu, özellikle Ezel dizisinde Tuncel Kurtiz'in canlandırdığı Ramiz Dayı karakterinin gençliğine hayat vermesiyle geniş bir hayran kitlesi edinmişti.
'Ramiz dayı' rolü ile ünlenen oyuncu Ufuk Bayraktar gözaltına alındı

10:03 21.08.2025
Abone ol
Ezel dizisinde Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandırarak ün kazanan Ufuk Bayraktar, Beyoğlu’nda bir restorana baskın yaparak haraç istediği iddiasıyla gözaltına alındı. Ünlü oyuncunun daha önce de adli siciline yansıyan olayları bulunuyor. Emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar, Beyoğlu’ndaki bir restorana baskın yaparak işletmeciden haraç istediği iddiasıyla gözaltına alındı. İddiaya göre Bayraktar, geçtiğimiz hafta beş kişiyle birlikte restorana giderek işletme sahibine, “Buraya çökecekler, biz seni koruyacağız. Haftalık 25 bin lira vereceksin” dedi.
Restoran sahibinin ödeme yapmaması üzerine Bayraktar’ın dün tekrar mekâna geldiği ve haraç miktarını 10 bin liraya düşürdüğü öne sürüldü. Bu gelişme sonrası polis ekipleri harekete geçerek oyuncuyu gözaltına aldı.

Emniyetteki i̇şlemler sürüyor

43 yaşındaki oyuncunun emniyetteki işlemleri sürüyor. Gözaltına alınan Bayraktar’ın ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Daha önce de cezaevine girmişti

Bayraktar, 2007 yılında karıştığı bir olay nedeniyle 6 ay hapis yatmıştı. Oyuncu, özellikle Ezel dizisinde Tuncel Kurtiz’in canlandırdığı Ramiz Dayı karakterinin gençliğine hayat vermesiyle geniş bir hayran kitlesi edinmişti.
