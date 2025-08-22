Türkiye
DSÖ uyardı: İşçi verimliliği, 20 derecenin üstünde her derece için yüzde 3 düşüyor
DSÖ uyardı: İşçi verimliliği, 20 derecenin üstünde her derece için yüzde 3 düşüyor
İşçi verimliliği, 20 derecenin üstünde her derece için yüzde 3 düşüyor. Küresel nüfusun yaklaşık yarısı yüksek sıcaklıkların olumsuz sonuçlarından etkileniyor...
Birleşmiş Milletler'in iki büyük kurumu olan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), sıcak hava dalgasının işçiler üzerindeki sağlık sorunlarına ve etkilerine ilişkin ortak rehber yayımladı. Rehber, aşırı sıcakların çalışan işçiler üzerindeki artan risklerini azaltmak için işverenler ve sağlık otoritelerine açık bir yol haritası sunuyor.Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) verilerine göre; dünya genelinde 2,4 milyardan fazla işçi aşırı sıcağa maruz kalıyor ve bu durum her yıl 22,85 milyondan fazla mesleki yaralanmaya yol açıyor.Önemli bulgularRapor ve rehber, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki etkileriyle ilgili temel konuları özetliyor:ILO İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamı Başkanı Joaquim Pintado Nunes konuyla ilgili şunları söyledi:
İşçi verimliliği, 20 derecenin üstünde her derece için yüzde 3 düşüyor. Küresel nüfusun yaklaşık yarısı yüksek sıcaklıkların olumsuz sonuçlarından etkileniyor. Aşırı sıcakların işçiler üzerindeki sağlık sorunlarına ve etkilerine dair yeni yayımlanan rehberle sıcak havanın uzun vadeli sonuçları ortaya kondu.
Birleşmiş Milletler'in iki büyük kurumu olan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), sıcak hava dalgasının işçiler üzerindeki sağlık sorunlarına ve etkilerine ilişkin ortak rehber yayımladı.
Rehber, aşırı sıcakların çalışan işçiler üzerindeki artan risklerini azaltmak için işverenler ve sağlık otoritelerine açık bir yol haritası sunuyor.
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) verilerine göre; dünya genelinde 2,4 milyardan fazla işçi aşırı sıcağa maruz kalıyor ve bu durum her yıl 22,85 milyondan fazla mesleki yaralanmaya yol açıyor.

Önemli bulgular

Rapor ve rehber, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki etkileriyle ilgili temel konuları özetliyor:
Aşırı sıcak olaylarının sıklığı ve şiddeti keskin bir şekilde arttı, bu da hem açık havada hem de kapalı alanlarda çalışan işçiler için riskleri yükseltiyor.
İşçi verimliliği, 20°C’nin üzerindeki her derece için yüzde 2–3 oranında düşüyor.
Sağlık riskleri arasında sıcak çarpması, dehidrasyon, böbrek fonksiyon bozukluğu ve nörolojik rahatsızlıklar yer alıyor. Bunların tümü uzun vadeli sağlık ve ekonomik güvenliği olumsuz etkiliyor.
Küresel nüfusun yaklaşık yarısı yüksek sıcaklıkların olumsuz sonuçlarından etkileniyor.
ILO İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamı Başkanı Joaquim Pintado Nunes konuyla ilgili şunları söyledi:
“Bu rapor, iş dünyasında artan aşırı sıcak tehdidine karşı ortak yanıtımızda kritik bir dönüm noktasını temsil ediyor. Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamlarını temel bir hak olarak teşvik etme görevimizle uyumlu olarak, hükümetlere, işverenlere ve çalışanlara iklim değişikliğinin artan riskleriyle mücadele etmeleri için sağlam, kanıta dayalı bir rehber sunuyoruz. WHO ve WMO ile birlikte, dünya genelinde aşırı sıcağa maruz kalan 2,4 milyardan fazla işçinin sağlığını, güvenliğini ve onurunu korumak için acil ve koordineli eylem çağrısı yapıyoruz.”
