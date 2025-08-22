https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/dso-uyardi-isci-verimliligi-20-derecenin-ustunde-her-derece-icin-yuzde-3-dusuyor-1098761220.html

DSÖ uyardı: İşçi verimliliği, 20 derecenin üstünde her derece için yüzde 3 düşüyor

DSÖ uyardı: İşçi verimliliği, 20 derecenin üstünde her derece için yüzde 3 düşüyor

Sputnik Türkiye

İşçi verimliliği, 20 derecenin üstünde her derece için yüzde 3 düşüyor. Küresel nüfusun yaklaşık yarısı yüksek sıcaklıkların olumsuz sonuçlarından etkileniyor... 22.08.2025

Birleşmiş Milletler'in iki büyük kurumu olan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), sıcak hava dalgasının işçiler üzerindeki sağlık sorunlarına ve etkilerine ilişkin ortak rehber yayımladı. Rehber, aşırı sıcakların çalışan işçiler üzerindeki artan risklerini azaltmak için işverenler ve sağlık otoritelerine açık bir yol haritası sunuyor.Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) verilerine göre; dünya genelinde 2,4 milyardan fazla işçi aşırı sıcağa maruz kalıyor ve bu durum her yıl 22,85 milyondan fazla mesleki yaralanmaya yol açıyor.Önemli bulgularRapor ve rehber, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki etkileriyle ilgili temel konuları özetliyor:ILO İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamı Başkanı Joaquim Pintado Nunes konuyla ilgili şunları söyledi:

