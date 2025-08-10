https://anlatilaninotesi.com.tr/20250810/calismalara-kivanc-tatlitug-da-katildi-teknesi-parcalanan-is-insani-halit-yukay-icin-kurbaga-1098478876.html
Çalışmalara Kıvanç Tatlıtuğ da katıldı: Teknesi parçalanan iş insanı Halit Yukay için kurbağa adamlar ile daldı
Bozcaada'ya gittiği teknesi Marmara Denizi'nde parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalara iş insanı Yukay'ın... 10.08.2025, Sputnik Türkiye
SON HABERLER
Marmara Denizi'nde teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları sürüyor.
Arama çalışmalarına Kıvanç Tatlıtuğ da katıldı: Dalgıçlarla daldı
Havadan helikopterlerle, denizden de Sahil Güvenlik botları ve balıkçı tekneleriyle sürdürülen arama çalışmalarına, Halit Yukay'ın arkadaşı, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da katıldı.
Sahil Güvenlik ekipleriyle birlikte dalış yapan Tatlıtuğ'un, dronla havadan da arama yaptığı öğrenildi.
Olay günü oyuncuyla telefonda görüşen Halit Yukay’ın, Bozcaada'daki ailesini alıp Yunanistan'da tatil yapan Tatlıtuğ ailesinin yanına gitmeyi planladığı öğrenildi.
Sosyal medya hesabından video ile yardım çağrısı yapan Kıvanç Tatlıtuğ, paylaştığı haritada işaretlediği Çanakkale kıyılarında keşif çalışması yapılmasını istedi.
İzmir'den Rov cihazı getirilecek
Tatlıtuğ ve arkadaşlarının özel teknelerle Çanakkale kıyılarında arama çalışması yaptığı öğrenilirken, Yukay'ı arama çalışmaları altıncı gününde de Balıkesir'in sahil şeridinde devam ediyor.
Erdek ilçesine bağlı ve İlhanlar, Doğanlar, Turanköy, Ormanlı mahallelerinin kıyı kenar çizgisi ile Ekinlik, Avşa, Paşalimanı Adası açıkları ve Kapıdağ Yarımadası çevresinde arama çalışmaları yürütülüyor.