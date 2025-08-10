https://anlatilaninotesi.com.tr/20250810/calismalara-kivanc-tatlitug-da-katildi-teknesi-parcalanan-is-insani-halit-yukay-icin-kurbaga-1098478876.html

Çalışmalara Kıvanç Tatlıtuğ da katıldı: Teknesi parçalanan iş insanı Halit Yukay için kurbağa adamlar ile daldı

Çalışmalara Kıvanç Tatlıtuğ da katıldı: Teknesi parçalanan iş insanı Halit Yukay için kurbağa adamlar ile daldı

Sputnik Türkiye

Bozcaada'ya gittiği teknesi Marmara Denizi'nde parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalara iş insanı Yukay'ın... 10.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-10T12:14+0300

2025-08-10T12:14+0300

2025-08-10T12:14+0300

türki̇ye

kıvanç tatlıtuğ

bozcaada

marmara denizi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/09/1098460910_0:215:293:380_1920x0_80_0_0_ff2249b66393f6a722453f2281bfeb20.jpg

Marmara Denizi'nde teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları sürüyor.Arama çalışmalarına Kıvanç Tatlıtuğ da katıldı: Dalgıçlarla daldıHavadan helikopterlerle, denizden de Sahil Güvenlik botları ve balıkçı tekneleriyle sürdürülen arama çalışmalarına, Halit Yukay'ın arkadaşı, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da katıldı.Sahil Güvenlik ekipleriyle birlikte dalış yapan Tatlıtuğ'un, dronla havadan da arama yaptığı öğrenildi.Olay günü oyuncuyla telefonda görüşen Halit Yukay’ın, Bozcaada'daki ailesini alıp Yunanistan'da tatil yapan Tatlıtuğ ailesinin yanına gitmeyi planladığı öğrenildi.Sosyal medya hesabından video ile yardım çağrısı yapan Kıvanç Tatlıtuğ, paylaştığı haritada işaretlediği Çanakkale kıyılarında keşif çalışması yapılmasını istedi.İzmir'den Rov cihazı getirilecekTatlıtuğ ve arkadaşlarının özel teknelerle Çanakkale kıyılarında arama çalışması yaptığı öğrenilirken, Yukay'ı arama çalışmaları altıncı gününde de Balıkesir'in sahil şeridinde devam ediyor.Erdek ilçesine bağlı ve İlhanlar, Doğanlar, Turanköy, Ormanlı mahallelerinin kıyı kenar çizgisi ile Ekinlik, Avşa, Paşalimanı Adası açıkları ve Kapıdağ Yarımadası çevresinde arama çalışmaları yürütülüyor.

türki̇ye

bozcaada

marmara denizi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kıvanç tatlıtuğ, bozcaada, marmara denizi