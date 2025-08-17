https://anlatilaninotesi.com.tr/20250817/gelibolu-orman-yangininda-son-durum-gunun-ilk-isiklariyla-havadan-mudahale-basladi-1098646302.html
Gelibolu orman yangınında son durum: Conkbayırı dahil tarihi alanlar ziyarete kapatıldı
Gelibolu orman yangınında son durum: Conkbayırı dahil tarihi alanlar ziyarete kapatıldı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Helikopter ve uçaklar, 17 Ağustos Pazar gününün ilk... 17.08.2025, Sputnik Türkiye
Gelibolu'nun Tayfur ile Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda dün saat 16.28'de çıkan, rüzgarın etkisiyle Eceabat ilçesindeki ormanlık alanlara yayılan yangına müdahale sürüyor.Tarihi alanlar ziyarete kapatıldıBatık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı'na ikinci duyuruya kadar girişlerin durdurulduğu, ayrıca Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nin de geçici süreyle ziyarete kapalı olduğu açıklandı.Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Tayfur yangınında tedbir amaçlı 5 köyden 251 vatandaşın güvenli alanlara tahliye edildiğini, bunlardan 112'sinin Eceabat Gençlik Konukevi'nde misafir edildiğini belirtti.Başta orman teşkilatının kahramanları olmak üzere bütün kurumlar ve ekiplerin yangına karşı mücadeleye devam ettiğini kaydeden Vali Toraman, "Şu an itibarıyla yangın tahliye edilen yerleşim birimlerine sirayet etmemiştir" ifadesine yer verdi.Akşam saatlerine kadar 12 uçak ve 12 helikopterle havadan destek verilen yangına, 75 arazöz, 20 itfaiye aracı, 16 dozer, 84 diğer araç ve 985 personelle müdahale devam ediyor.Yangın nedeniyle Gelibolu'nun Karainebeyli, Eceabat'ın Yolağzı, Kumköy, Büyükanafartalar, Küçükanafartalar köyleri tedbiren tahliye edilmişti.Havadan müdahale günün ilk ışıklarıyla tekrar başladıHelikopter ve uçaklar, 17 Ağustos Pazar gününün ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye tekrar başladı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Helikopter ve uçaklar, 17 Ağustos Pazar gününün ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye tekrar başladı.
Gelibolu'nun Tayfur ile Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda dün saat 16.28'de çıkan, rüzgarın etkisiyle Eceabat ilçesindeki ormanlık alanlara yayılan yangına müdahale sürüyor.
Tarihi alanlar ziyarete kapatıldı
Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı'na ikinci duyuruya kadar girişlerin durdurulduğu, ayrıca Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nin de geçici süreyle ziyarete kapalı olduğu açıklandı.
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Tayfur yangınında tedbir amaçlı 5 köyden 251 vatandaşın güvenli alanlara tahliye edildiğini, bunlardan 112'sinin Eceabat Gençlik Konukevi'nde misafir edildiğini belirtti.
Başta orman teşkilatının kahramanları olmak üzere bütün kurumlar ve ekiplerin yangına karşı mücadeleye devam ettiğini kaydeden Vali Toraman, "Şu an itibarıyla yangın tahliye edilen yerleşim birimlerine sirayet etmemiştir" ifadesine yer verdi.
Akşam saatlerine kadar 12 uçak ve 12 helikopterle havadan destek verilen yangına, 75 arazöz, 20 itfaiye aracı, 16 dozer, 84 diğer araç ve 985 personelle müdahale devam ediyor.
Yangın nedeniyle Gelibolu'nun Karainebeyli, Eceabat'ın Yolağzı, Kumköy, Büyükanafartalar, Küçükanafartalar köyleri tedbiren tahliye edilmişti.
Havadan müdahale günün ilk ışıklarıyla tekrar başladı
Helikopter ve uçaklar, 17 Ağustos Pazar gününün ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye tekrar başladı.