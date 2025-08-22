Türkiye
BM: Gazze’de insan yapımı kıtlık alarmı
BM: Gazze’de insan yapımı kıtlık alarmı
Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Gazze ofisinin resmi sözcüsü Adnan Abu Hasna, BM’nin Gazze Şeridi’nde yaşanan kıtlıkla... 22.08.2025, Sputnik Türkiye
BM: Gazze'de insan yapımı kıtlık alarmı

18:49 22.08.2025
© AA / Selçuk AcarBMGK
BMGK - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2025
© AA / Selçuk Acar
Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Gazze ofisinin resmi sözcüsü Adnan Abu Hasna, BM’nin Gazze Şeridi’nde yaşanan kıtlıkla ilgili açıklamasını yorumladı.
Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı Gazze ofisinin resmi sözcüsü Adnan Abu Hasna kıtlık hakkında konuştu.
Abu Hasna, “Bu durum, bölgede kasıtlı olarak yaratılan kıtlık sürecine karşı bir haykırıştır. Artık dünya, İsrail’in insani yardımların girişini engelleyip BM’nin gıda dağıtımını zorlaştırdığı bu yapay kıtlığı durdurmak için harekete geçmelidir” dedi.
Sözcü, raporda yer alan verilerin endişe verici ve eşi görülmemiş olduğunu belirterek, “Umarım bu rapor, dünyanın Gazze’de olup bitenleri daha doğru anlamasını sağlar ve İsrail’in geçiş noktalarını açarak kıtlığın yayılmasını önlemesini teşvik eder” ifadelerini kullandı.
Abu Hasna, raporda kıtlığın Gazze’nin güneyine, özellikle Han Yunis, an-Nuseirat ve merkezi mülteci kamplarına yayılma olasılığının da vurgulandığını kaydetti.
İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy İsrail'de - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2025
DÜNYA
İngiltere: İsrail'in yaptığı ahlaki bir skandaldır
17:21
