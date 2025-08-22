https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/bm-gazzede-insan-yapimi-kitlik-alarmi-1098776750.html

BM: Gazze’de insan yapımı kıtlık alarmı

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı Gazze ofisinin resmi sözcüsü Adnan Abu Hasna kıtlık hakkında konuştu.Abu Hasna, “Bu durum, bölgede kasıtlı olarak yaratılan kıtlık sürecine karşı bir haykırıştır. Artık dünya, İsrail’in insani yardımların girişini engelleyip BM’nin gıda dağıtımını zorlaştırdığı bu yapay kıtlığı durdurmak için harekete geçmelidir” dedi. Sözcü, raporda yer alan verilerin endişe verici ve eşi görülmemiş olduğunu belirterek, “Umarım bu rapor, dünyanın Gazze’de olup bitenleri daha doğru anlamasını sağlar ve İsrail’in geçiş noktalarını açarak kıtlığın yayılmasını önlemesini teşvik eder” ifadelerini kullandı. Abu Hasna, raporda kıtlığın Gazze’nin güneyine, özellikle Han Yunis, an-Nuseirat ve merkezi mülteci kamplarına yayılma olasılığının da vurgulandığını kaydetti.

