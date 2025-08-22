https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/bm-gazzede-insan-yapimi-kitlik-alarmi-1098776750.html
BM: Gazze’de insan yapımı kıtlık alarmı
BM: Gazze’de insan yapımı kıtlık alarmı
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Gazze ofisinin resmi sözcüsü Adnan Abu Hasna, BM’nin Gazze Şeridi’nde yaşanan kıtlıkla... 22.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-22T18:49+0300
2025-08-22T18:49+0300
2025-08-22T18:49+0300
dünya
ortadoğu
gazze
i̇srail
birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
sözcü
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/05/1096809575_0:94:3307:1954_1920x0_80_0_0_2d6faa05e66dddf620efcae563c0fe40.jpg
Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı Gazze ofisinin resmi sözcüsü Adnan Abu Hasna kıtlık hakkında konuştu.Abu Hasna, “Bu durum, bölgede kasıtlı olarak yaratılan kıtlık sürecine karşı bir haykırıştır. Artık dünya, İsrail’in insani yardımların girişini engelleyip BM’nin gıda dağıtımını zorlaştırdığı bu yapay kıtlığı durdurmak için harekete geçmelidir” dedi. Sözcü, raporda yer alan verilerin endişe verici ve eşi görülmemiş olduğunu belirterek, “Umarım bu rapor, dünyanın Gazze’de olup bitenleri daha doğru anlamasını sağlar ve İsrail’in geçiş noktalarını açarak kıtlığın yayılmasını önlemesini teşvik eder” ifadelerini kullandı. Abu Hasna, raporda kıtlığın Gazze’nin güneyine, özellikle Han Yunis, an-Nuseirat ve merkezi mülteci kamplarına yayılma olasılığının da vurgulandığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/ingiltere-israilin-yaptigi-ahlaki-bir-skandaldir-1098775468.html
gazze
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/05/1096809575_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_3d16a5ed3395be9784b7781a6827688c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, gazze, i̇srail, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), sözcü, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
ortadoğu, gazze, i̇srail, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), sözcü, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
BM: Gazze’de insan yapımı kıtlık alarmı
Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Gazze ofisinin resmi sözcüsü Adnan Abu Hasna, BM’nin Gazze Şeridi’nde yaşanan kıtlıkla ilgili açıklamasını yorumladı.
Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı Gazze ofisinin resmi sözcüsü Adnan Abu Hasna kıtlık hakkında konuştu.
Abu Hasna, “Bu durum, bölgede kasıtlı olarak yaratılan kıtlık sürecine karşı bir haykırıştır. Artık dünya, İsrail’in insani yardımların girişini engelleyip BM’nin gıda dağıtımını zorlaştırdığı bu yapay kıtlığı durdurmak için harekete geçmelidir” dedi.
Sözcü, raporda yer alan verilerin endişe verici ve eşi görülmemiş olduğunu belirterek, “Umarım bu rapor, dünyanın Gazze’de olup bitenleri daha doğru anlamasını sağlar ve İsrail’in geçiş noktalarını açarak kıtlığın yayılmasını önlemesini teşvik eder” ifadelerini kullandı.
Abu Hasna, raporda kıtlığın Gazze’nin güneyine, özellikle Han Yunis, an-Nuseirat ve merkezi mülteci kamplarına yayılma olasılığının da vurgulandığını kaydetti.