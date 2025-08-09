Türkiye
Emekli promosyonlarında bankalar yarışta: Fark ödemesini bile yapıyorlar
Emekli promosyonlarında bankalar yarışta: Fark ödemesini bile yapıyorlar
Bankalar, emeklilere yönelik promosyon uygulamalarında yeni uygulamaları da hayata geçirmeye başladı. Promosyon miktarları 30 bin liraya dayanırken bazı... 09.08.2025, Sputnik Türkiye
Temmuz ayında emekli maaşlarına zam yapılmasıyla birlikte bankaların promosyon yarışı da hız kazandı. Maaş promosyonları 30 bin lira sınırına dayanırken, bazı bankalar, emeklilerin 'fark ödemesini' bile gerçekleştiriyor. Milyonlarca emeklinin maaşlarına zam gelince bankalar da promosyon ödemelerini güncelledi. Promosyon ödemesine göre bankasını değiştiren emekliler ise yeni ödemelerin ne kadar olduğunu merak ediyor. Kamu bankaları rekabeti kızıştıracakCNNTÜRK'e açıklamalarda bulunan SGK Uzmanı Murat Bal, özel sektör bankalarının kendi aralarında bir yarış içinde olduklarının altını çizerek, "Kamu bankalarının açıklayacağı promosyon rakamından sonraki rekabetin daha da kızışacağını düşünüyorum. Çünkü iki senedir neredeyse kamu bankaları promosyon rakamını sabit tuttular. Bu çok önemli bir nokta" dedi.En yüksek promosyon miktarının şu anda 27 bin TL olduğunu aktaran Bal, ifadelerini şu şekilde sürdürdü:Fark ödemesini bile yapıyorlar Bankasını değiştirmek isteyen emekliler için detay da paylaşan Bal, şunları söyledi:"Diyelim ki geçen sene bir bankaya 9 bin lira karşılığında promosyon alarak maaş hesabınızı taşıdınız ve promosyonunuzu da aldınız. şimdi bakıyorsunuz 27 bin lira promosyon veren banka var. Banka değiştirmek istiyorum dediğinizde zaten 1 yılınız dolduğu için 9 bin liranın 3 bin lirasını haketmiş oluyorsunuz. Kalan 6 bin lirayı da gittiğinizde banka ödeme yaparak bu sorunu çözüyor. Emeklinin bu alacağı ücretten herhangi bir kesinti olmuyor"
13:10 09.08.2025 (güncellendi: 13:11 09.08.2025)
Bankalar, emeklilere yönelik promosyon uygulamalarında yeni uygulamaları da hayata geçirmeye başladı. Promosyon miktarları 30 bin liraya dayanırken bazı bankalar 'fark ödemesi' bile yapmaya başladı.
Temmuz ayında emekli maaşlarına zam yapılmasıyla birlikte bankaların promosyon yarışı da hız kazandı. Maaş promosyonları 30 bin lira sınırına dayanırken, bazı bankalar, emeklilerin 'fark ödemesini' bile gerçekleştiriyor.
Milyonlarca emeklinin maaşlarına zam gelince bankalar da promosyon ödemelerini güncelledi. Promosyon ödemesine göre bankasını değiştiren emekliler ise yeni ödemelerin ne kadar olduğunu merak ediyor.

Kamu bankaları rekabeti kızıştıracak

CNNTÜRK'e açıklamalarda bulunan SGK Uzmanı Murat Bal, özel sektör bankalarının kendi aralarında bir yarış içinde olduklarının altını çizerek, "Kamu bankalarının açıklayacağı promosyon rakamından sonraki rekabetin daha da kızışacağını düşünüyorum. Çünkü iki senedir neredeyse kamu bankaları promosyon rakamını sabit tuttular. Bu çok önemli bir nokta" dedi.
En yüksek promosyon miktarının şu anda 27 bin TL olduğunu aktaran Bal, ifadelerini şu şekilde sürdürdü:
"Bir banka 26 bin TL veriyor ama bir kişiyi daha getirirseniz ek olarak 2 bin 500 TL veriyor. Kamu bankaları ise 8 bin lira ile 12 bin lira arasında promosyon veriyor. Bu rekabet kamu bankalarının promosyon miktarlarını güncellemesi ile kızışacak. Çünkü 2 senedir bu rakam sabit ve bu rakamın sabit olması da özel bankaların kendi aralarında rekabetine yol açtı"

Fark ödemesini bile yapıyorlar

Bankasını değiştirmek isteyen emekliler için detay da paylaşan Bal, şunları söyledi:

"Diyelim ki geçen sene bir bankaya 9 bin lira karşılığında promosyon alarak maaş hesabınızı taşıdınız ve promosyonunuzu da aldınız. şimdi bakıyorsunuz 27 bin lira promosyon veren banka var. Banka değiştirmek istiyorum dediğinizde zaten 1 yılınız dolduğu için 9 bin liranın 3 bin lirasını haketmiş oluyorsunuz. Kalan 6 bin lirayı da gittiğinizde banka ödeme yaparak bu sorunu çözüyor. Emeklinin bu alacağı ücretten herhangi bir kesinti olmuyor"
