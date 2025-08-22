https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/balikesir-sindirgida-deprem-meydana-geldi-1098778029.html
Balıkesir Sındırgı'da deprem meydana geldi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen deprem paniğe neden oldu. AFAD depremin büyüklüğünü 3.5, Kandilli ise 3.8 olarak duyurdu. 22.08.2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671611_0:279:2650:1770_1920x0_80_0_0_30f4bd94a3e9f80b4b5d7cae2b55ee94.png
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 20.37'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin derinliğini 7.14 km olarak açıkladı.Aynı zamanda Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 3.8, derinliğini ise 5.65 km olarak açıkladı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 20.37'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin derinliğini 7.14 km olarak açıkladı.
Aynı zamanda Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 3.8, derinliğini ise 5.65 km olarak açıkladı.