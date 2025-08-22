https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/balikesir-sindirgida-deprem-meydana-geldi-1098778029.html

Balıkesir Sındırgı'da deprem meydana geldi

Balıkesir Sındırgı'da deprem meydana geldi

Sputnik Türkiye

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen deprem paniğe neden oldu. AFAD depremin büyüklüğünü 3.5, Kandilli ise 3.8 olarak duyurdu. 22.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-22T21:22+0300

2025-08-22T21:22+0300

2025-08-22T21:22+0300

son depremler

afad

kandilli

kandilli rasathanesi

balıkesir

sındırgı

deprem

deprem

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671611_0:279:2650:1770_1920x0_80_0_0_30f4bd94a3e9f80b4b5d7cae2b55ee94.png

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 20.37'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin derinliğini 7.14 km olarak açıkladı.Aynı zamanda Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 3.8, derinliğini ise 5.65 km olarak açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/10-agustostaki-buyuk-depremden-beri-sallaniyor-balikesirde-43luk-deprem-1098772037.html

kandilli

balıkesir

sındırgı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

afad, kandilli, kandilli rasathanesi, balıkesir, sındırgı, deprem, deprem