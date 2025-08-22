Türkiye
Balıkesir Sındırgı'da deprem meydana geldi
Balıkesir Sındırgı'da deprem meydana geldi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen deprem paniğe neden oldu. AFAD depremin büyüklüğünü 3.5, Kandilli ise 3.8 olarak duyurdu. 22.08.2025, Sputnik Türkiye
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 20.37'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin derinliğini 7.14 km olarak açıkladı.Aynı zamanda Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 3.8, derinliğini ise 5.65 km olarak açıkladı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen deprem paniğe neden oldu. AFAD depremin büyüklüğünü 3.5, Kandilli ise 3.8 olarak duyurdu.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 20.37'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin derinliğini 7.14 km olarak açıkladı.
Aynı zamanda Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 3.8, derinliğini ise 5.65 km olarak açıkladı.
10 Ağustos'taki büyük depremden beri sallanıyor: Balıkesir'de 4.3'lük deprem
