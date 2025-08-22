https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/afad-duyurdu-bingolde-korkutan-deprem--1098766767.html

AFAD duyurdu: Bingöl'de korkutan deprem

Merkez üssü Bingöl Solhan olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 22.08.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671611_0:279:2650:1770_1920x0_80_0_0_30f4bd94a3e9f80b4b5d7cae2b55ee94.png

AFAD, merkez üssü Bingöl'ün Solhan ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 12:30’da merkez üssü Bingöl’ün Solhan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 17 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

2025

