AFAD duyurdu: Bingöl'de korkutan deprem
AFAD duyurdu: Bingöl'de korkutan deprem
Merkez üssü Bingöl Solhan olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 22.08.2025
AFAD, merkez üssü Bingöl'ün Solhan ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 12:30’da merkez üssü Bingöl’ün Solhan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 17 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.
AFAD duyurdu: Bingöl'de korkutan deprem

12:53 22.08.2025
Abone ol
Merkez üssü Bingöl Solhan olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, merkez üssü Bingöl'ün Solhan ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 12:30’da merkez üssü Bingöl’ün Solhan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 17 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.
