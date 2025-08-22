Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/adanada-telefona-bakarken-arac-carpmisti-sevinc-5-ay-sonra-yasamini-yitirdi-1098776251.html
Adana'da telefona bakarken araç çarpmıştı: Sevinç, 5 ay sonra yaşamını yitirdi
Adana'da telefona bakarken araç çarpmıştı: Sevinç, 5 ay sonra yaşamını yitirdi
Sputnik Türkiye
Adana’da yaklaşık 5 ay önce yolun karşısına geçtiği sırada telefona baktığı esnada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Sevinç Soydaş, tedavi gördüğü... 22.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-22T17:53+0300
2025-08-22T17:56+0300
türki̇ye
adana
kaza
kaza sebebi
trafik kazası
ölüm
ölüm nedeni
ölüm oranı
ölüm riski
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/16/1098776079_25:0:727:395_1920x0_80_0_0_c3e31302256802d4d46a3d5b69d3e5a4.jpg
Adana’da 5 ay önce otomobilin çarptığı Sevinç Soydaş hastanede yaşamını yitirdi.24 Mart’ta Gültepe Mahallesi Erguvan Caddesi’nde telefonuna bakarken yolun karşısına geçmeye çalışan Soydaş’a, Ali Y. Ç’nin kullandığı otomobil çarpmıştı. Ağır yaralanan Soydaş, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakıma alınmıştı.Aradan geçen 5 ayın ardından Soydaş’ın, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi. Cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.21 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Ali Y. Ç. ise kazanın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/adanada-feci-kaza-biri-cocuk-bes-kisi-hayatini-kaybetti-1098681029.html
türki̇ye
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/16/1098776079_113:0:640:395_1920x0_80_0_0_9dbf84f7a095b9f219e6931a9309fb29.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
adana, kaza, kaza sebebi, trafik kazası, ölüm, ölüm nedeni, ölüm oranı, ölüm riski
adana, kaza, kaza sebebi, trafik kazası, ölüm, ölüm nedeni, ölüm oranı, ölüm riski

Adana'da telefona bakarken araç çarpmıştı: Sevinç, 5 ay sonra yaşamını yitirdi

17:53 22.08.2025 (güncellendi: 17:56 22.08.2025)
© Fotoğraf : Sevinç Soydaş sosyal medyaSevinç Soydaş
Sevinç Soydaş - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2025
© Fotoğraf : Sevinç Soydaş sosyal medya
Abone ol
Adana’da yaklaşık 5 ay önce yolun karşısına geçtiği sırada telefona baktığı esnada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Sevinç Soydaş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 21 yaşındaki ehliyetsiz sürücü ise serbest kaldı.
Adana’da 5 ay önce otomobilin çarptığı Sevinç Soydaş hastanede yaşamını yitirdi.
24 Mart’ta Gültepe Mahallesi Erguvan Caddesi’nde telefonuna bakarken yolun karşısına geçmeye çalışan Soydaş’a, Ali Y. Ç’nin kullandığı otomobil çarpmıştı. Ağır yaralanan Soydaş, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakıma alınmıştı.
Aradan geçen 5 ayın ardından Soydaş’ın, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi. Cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
21 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Ali Y. Ç. ise kazanın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Adana - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2025
TÜRKİYE
Adana'da feci kaza: Biri çocuk beş kişi hayatını kaybetti
19 Ağustos, 09:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала