Adana'da telefona bakarken araç çarpmıştı: Sevinç, 5 ay sonra yaşamını yitirdi

Adana’da yaklaşık 5 ay önce yolun karşısına geçtiği sırada telefona baktığı esnada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Sevinç Soydaş, tedavi gördüğü... 22.08.2025, Sputnik Türkiye

Adana’da 5 ay önce otomobilin çarptığı Sevinç Soydaş hastanede yaşamını yitirdi.24 Mart’ta Gültepe Mahallesi Erguvan Caddesi’nde telefonuna bakarken yolun karşısına geçmeye çalışan Soydaş’a, Ali Y. Ç’nin kullandığı otomobil çarpmıştı. Ağır yaralanan Soydaş, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakıma alınmıştı.Aradan geçen 5 ayın ardından Soydaş’ın, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi. Cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.21 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Ali Y. Ç. ise kazanın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

