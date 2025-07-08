https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/havalimaninda-feci-kaza-ucak-motoruna-kapilan-kisi-hayatini-kaybetti-1097714868.html

Havalimanında feci kaza: Uçak motoruna kapılan kişi hayatını kaybetti

Havalimanında feci kaza: Uçak motoruna kapılan kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Milano-Bergamo Havalimanı'nda kalkış hazırlığındaki bir uçağın motoruna kapılan bir kişi hayatını kaybetti. Olay sonrası havalimanı geçici olarak uçuşlara... 08.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-08T19:57+0300

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i̇talya sağlık bakanlığı

havalimanı

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İtalya’nın Milano-Bergamo (Orio al Serio) Havalimanı’nda bir kişi kalkış yapmak üzere olan bir yolcu uçağının motoruna çekilerek yaşamını yitirdi. Olayın saat 10.20 sıralarında, bir havayolu şirketinin seferini gerçekleştirecek olan Airbus A319 tipi uçağının kalkış hazırlığı sırasında gerçekleştiği açıklandı. Kazanın ardından İtalyan medyası ve havalimanı yetkilileri olayı doğrularken, hayatını kaybeden kişinin kimliği ilk etapta açıklanmadı. Yerel kaynaklara göre, ölen kişinin havaalanı çalışanı ya da yolcu olmadığı, aracını havaalanı dışında park ettikten sonra yürüyerek piste girdiği ifade edildi. Kaza sonrası havalimanındaki uçuş operasyonları geçici olarak durduruldu. Çok sayıda sefer iptal edilirken bazı uçuşlar Milan-Malpensa ve Verona gibi çevre havalimanlarına yönlendirildi. Havalimanı yetkilileri, sekiz gidiş uçuşunun iptal edildiğini ve yolcular için ciddi aksaklıklar yaşandığını açıkladı.

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