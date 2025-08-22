Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/abdde-55-milyon-yabancinin-vizesi-incelenmeye-baslandi-1098759224.html
ABD'de 55 milyon yabancının vizesi incelenmeye başlandı
ABD'de 55 milyon yabancının vizesi incelenmeye başlandı
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı, geçerli vizeye sahip 55 milyondan fazla kişinin, göçmenlik kurallarını, vize iptaline ya da sınır dışı edilmeye yol açacak şekilde... 22.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-22T08:50+0300
2025-08-22T08:50+0300
dünya
abd
dışişleri bakanlığı
vize
çalışma vizesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/0f/1044280160_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0a16afedd4b17d966ffd81d4be896eb1.jpg
ABD Dışişleri Bakanlığından, Associated Press'in (AP) sorusuna verilen yazılı yanıtta, 'vize sahiplerinin, vize verildikten sonra ortaya çıkan olası bir ihlale işaret eden tüm bilgileri ele alarak sürekli incelemeye tabi tutulduğu' belirtildi.Açıklamada, 55 milyonu aşkın vize sahibinin, göçmenlik kurallarını ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde vizelerin iptal edilebileceği ve ABD'de bulunan vize hamilinin sınır dışı edilebileceği ifade edildi.Vize ihlalleri neler?Söz konusu ihlallerin, "vize süresinden uzun süre ABD'de kalmak, suç işlemek, kamu güvenini tehdit etmek, herhangi bir terör faaliyetinde bulunmak ya da bir terörist organizasyona destek vermek" gibi konuları içerdiği kaydedildi.ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan, 19 Ağustos'ta yapılan açıklamada, yıl başından bu yana 6 binden fazla öğrencinin vizesini, süre aşımı ve yasa ihlalleri nedeniyle iptal ettiğine dair haberler doğrulanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/trump-vasington-sokaklarinda-polis-ve-askerlerle-devriye-gezecegini-duyurdu-1098755936.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/0f/1044280160_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8bea2a2514a1dab03734f8c31fc96f87.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, dışişleri bakanlığı, vize, çalışma vizesi
abd, dışişleri bakanlığı, vize, çalışma vizesi

ABD'de 55 milyon yabancının vizesi incelenmeye başlandı

08:50 22.08.2025
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinABD bayrağı
ABD bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2025
© Sputnik
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
ABD Dışişleri Bakanlığı, geçerli vizeye sahip 55 milyondan fazla kişinin, göçmenlik kurallarını, vize iptaline ya da sınır dışı edilmeye yol açacak şekilde ihlal edip etmediğinin incelendiğini bildirdi.
ABD Dışişleri Bakanlığından, Associated Press'in (AP) sorusuna verilen yazılı yanıtta, 'vize sahiplerinin, vize verildikten sonra ortaya çıkan olası bir ihlale işaret eden tüm bilgileri ele alarak sürekli incelemeye tabi tutulduğu' belirtildi.
Açıklamada, 55 milyonu aşkın vize sahibinin, göçmenlik kurallarını ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde vizelerin iptal edilebileceği ve ABD'de bulunan vize hamilinin sınır dışı edilebileceği ifade edildi.

Vize ihlalleri neler?

Söz konusu ihlallerin, "vize süresinden uzun süre ABD'de kalmak, suç işlemek, kamu güvenini tehdit etmek, herhangi bir terör faaliyetinde bulunmak ya da bir terörist organizasyona destek vermek" gibi konuları içerdiği kaydedildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan, 19 Ağustos'ta yapılan açıklamada, yıl başından bu yana 6 binden fazla öğrencinin vizesini, süre aşımı ve yasa ihlalleri nedeniyle iptal ettiğine dair haberler doğrulanmıştı.
Trump, binlerce Amerikan askerlerine kurşun geçirmez cam kabinin arkasından hitap etti - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2025
DÜNYA
Trump, Vaşington sokaklarında polis ve askerlerle devriye gezeceğini duyurdu
00:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала