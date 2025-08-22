Türkiye
ABD ordusu yeni füze için Kongre’den 1 milyar dolar talep etti
ABD ordusu yeni füze için Kongre’den 1 milyar dolar talep etti
Yeni füzenin mevcut ‘havadan havaya’ tipi füzelere kıyasla daha uzun menzile sahip olacağı ve çeşitli tehdit senaryolarında etkili olacağı belirtildi. 22.08.2025, Sputnik Türkiye
ABD ordusu yeni füze için Kongre’den 1 milyar dolar talep etti

16:03 22.08.2025 (güncellendi: 16:06 22.08.2025)
Yeni füzenin mevcut ‘havadan havaya’ tipi füzelere kıyasla daha uzun menzile sahip olacağı ve çeşitli tehdit senaryolarında etkili olacağı belirtildi.
ABD medyasının aktardığına göre, ülkenin Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri, menzili artırılmış AIM-260 füzesinin seri üretimini başlatmak için Kongre’den yaklaşık 1 milyar dolar talep etti. Füzenin silah devi Lockheed Martin tarafından üretilmesi planlanıyor.
1 milyar dolarlık harcamanın, 1 Ekim'de başlayacak 2026 mali yılı bütçesine dahil edildiği bildirilirken ABD Hava Kuvvetleri, füzelerin üretimi için 368 milyon, silahlarla ilgili diğer masraflar için de 300 milyon dolar talep etti. Ülkenin donanması da 301 milyon dolar talep ediyor.
ABD Hava Kuvvetleri temsilcisi, Kongre’ye sunulan bir belgede, “Füze, mevcut ‘havadan havaya’ tipi silahlara kıyasla daha yüksek menzile sahip olacak ve çeşitli tehdit senaryolarında etkili olacak” ifadesini kullandı.
Lockheed Martin’in, füzeyi geliştirmek için 2017 yılında gizli bir sözleşme yaptığı bildirildi. ABD Hava Kuvvetleri, füzenin 2022'de hizmete girmesini bekliyordu.
AIM-260 füzesinin ne zaman hizmete gireceğini henüz açıklamayan ABD Hava Kuvvetleri, karar alma sürecinde ‘belirli kriterlere’ göre hareket edeceklerini belirtti.
ABD hizmetinde en gelişmiş ‘havadan havaya’ füzesi olacağı ifade edilen AIM-260’in menzili de dahil net özellikleri gizli tutuluyor.
Yeni füzenin beşinci nesil F-35 ve F-22 savaş uçaklarının yanı sıra geliştirilmiş F-15 ve F-16 savaş uçaklarında da kullanılması bekleniyor.
