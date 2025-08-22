https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/aa-hollandada-ncs-partili-bakanlar-hukumetten-istifa-etti-1098779176.html

AA: Hollanda'da NCS Partili bakanlar hükümetten istifa etti

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, İsrail'e yönelik yaptırımların artırılmasına koalisyon ortaklarının karşı çıkması üzerine istifa etti.

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, İsrail yaptırımları nedeniyle istifa etti.Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) üyesi olan Veldkamp, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İsrail’e karşı daha fazla tedbir alınmasına yönelik girişimlerinin engellendiğini söyledi. Veldkamp, “Kabine olarak zaten bir dizi adım attık. Hollanda bundan utanç duymamalı. Ancak Gazze’de olanlar ve Batı Şeria’daki gelişmeler sebebiyle ek yaptırımlar uygulanmaması konusunda kabineden baskı hissettim” ifadelerini kullandı.Görevini sürdürmesinin mümkün olmadığını belirten Bakan Veldkamp, “Önümüzdeki aylarda ve yıllarda bu durumun değişeceğine güvenim yok. Şimdi eve gidiyorum ve istifa mektubu yazacağım” dedi.Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, Veldkamp’ın istifasının ardından hükümette görev yapan diğer NSC’li bakanların da istifa etmeye hazırlandığı bildirildi. Geçici hükümette NSC’li bir başbakan yardımcısı, üç bakan ve dört devlet bakanı bulunuyor.

