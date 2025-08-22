https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/1098762014.html
Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma: Ödeme hizmetleri mercek altına alındı
Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma: Ödeme hizmetleri mercek altına alındı
Sputnik Türkiye
Rekabet Kurulu,Google'a "ödeme hizmetleri"ne ilişkin soruşturma başlattı. 22.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-22T10:42+0300
2025-08-22T10:42+0300
2025-08-22T10:42+0300
ekonomi̇
rekabet kurulu
google
alphabet inc
google llc
soruşturma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/02/01/1043704929_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_e98b53b8822790d1b178457b7616c1d2.jpg
Rekabet Kurulu, Play Store'daki ödeme hizmetlerine ilişkin bazı uygulamalar nedeniyle Google şirketine yönelik soruşturma açılmasını kararlaştırdı. Kurul, Google'ın uygulama içi satın alma işlemlerinde kendi ödeme sistemini zorunlu tuttuğunu ve alternatif ödeme yöntemleri hakkında kullanıcıların bilgilendirilmesine izin vermediğini kaydetti. Ödeme hizmetlerine kısıtlama getirdiği şüphesi Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan açıklamada, soruşturmaya ilişkin bilgi verildi.Buna göre, "Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesi" kapsamında yapılan incelemelerde, Google'ın uygulama geliştiricilere ödeme hizmetleri konusunda kısıtlamalar getirdiğine yönelik bazı şüpheler gündeme geldiğinden bir ön araştırma yapıldı.İnceleme başlatıldıAraştırma sonucu, Google'ın uygulama içi satın alma işlemlerinde, kendi ödeme sistemi olan "Google Play Faturalandırma" kullanımını zorunlu tuttuğu ve uygulama geliştiricilerin, kullanıcıları alternatif ödeme yöntemleri hakkında bilgilendirmesine izin vermediği belirlendi. Bu nedenle, Play Store'daki ödeme hizmetlerine ilişkin, Alphabet Inc., Google Ireland Ltd., Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.'den oluşan Google'a yönelik soruşturma açılmasına karar verildi.Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/rekabet-kurulu-mastercard-ve-visa-hakkinda-sorusturma-acti-1097982291.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/02/01/1043704929_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_85e42269662c335381fe122ba677a172.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rekabet kurulu, google, alphabet inc, google llc, soruşturma
rekabet kurulu, google, alphabet inc, google llc, soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma: Ödeme hizmetleri mercek altına alındı
Rekabet Kurulu,Google'a "ödeme hizmetleri"ne ilişkin soruşturma başlattı.
Rekabet Kurulu, Play Store'daki ödeme hizmetlerine ilişkin bazı uygulamalar nedeniyle Google şirketine yönelik soruşturma açılmasını kararlaştırdı. Kurul, Google'ın uygulama içi satın alma işlemlerinde kendi ödeme sistemini zorunlu tuttuğunu ve alternatif ödeme yöntemleri hakkında kullanıcıların bilgilendirilmesine izin vermediğini kaydetti.
Ödeme hizmetlerine kısıtlama getirdiği şüphesi
Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan açıklamada, soruşturmaya ilişkin bilgi verildi.
Buna göre, "Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesi" kapsamında yapılan incelemelerde, Google'ın uygulama geliştiricilere ödeme hizmetleri konusunda kısıtlamalar getirdiğine yönelik bazı şüpheler gündeme geldiğinden bir ön araştırma yapıldı.
Araştırma sonucu, Google'ın uygulama içi satın alma işlemlerinde, kendi ödeme sistemi olan "Google Play Faturalandırma" kullanımını zorunlu tuttuğu ve uygulama geliştiricilerin, kullanıcıları alternatif ödeme yöntemleri hakkında bilgilendirmesine izin vermediği belirlendi. Bu nedenle, Play Store'daki ödeme hizmetlerine ilişkin, Alphabet Inc., Google Ireland Ltd., Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.'den oluşan Google'a yönelik soruşturma açılmasına karar verildi.
Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.