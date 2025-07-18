https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/rekabet-kurulu-mastercard-ve-visa-hakkinda-sorusturma-acti-1097982291.html

Rekabet Kurulu’ndan Mastercard ve Visa’ya soruşturma

Rekabet Kurulu’ndan Mastercard ve Visa’ya soruşturma

Sputnik Türkiye

Rekabet Kurulu, küresel çapta kartlı ödeme sistemleri pazarında faaliyet gösteren Mastercard ve Visa hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. 18.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-18T12:14+0300

2025-07-18T12:14+0300

2025-07-18T12:20+0300

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Rekabet Kurulu, Mastercard ve Visa hakkında soruşturma açtı.Mastercard ve Visa’ya soruşturmaRekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamada, yurt içinde faaliyet gösteren ödeme kuruluşlarının, yurt dışında yaptıkları ikili anlaşmalarla yurt dışında yerleşik işyerlerine ödeme yapmak isteyen tüketicilere hizmet sunabildiği bildirildi.Rekabet Kurulu neden soruşturma başlattı?Söz konusu ikili anlaşmalar kapsamında yurt dışı ödeme işlemlerinin yerelleştirildiğine, bu işlemlerin Mastercard veya Visa'nın sınır dışı işlem ücretlerine tabi olmadan gerçekleştirilebildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Bu kapsamda yürütülen yerinde incelemelerde elde edilen ilk bulgular, Mastercard ve Visa'nın ikili anlaşmalar yapan ödeme kuruluşlarının faaliyetlerini, kendi belirledikleri şema kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle, bankalara yaptırım uygulamak gibi çeşitli yöntemlerle engelleyebildiğini gösterdi. Bu doğrultuda küresel çapta kartlı ödeme sistemleri pazarında faaliyet gösteren Mastercard ve Visa hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında Mastercard ve Visa tarafından kartlı ödeme/POS altyapısının yurt dışında yerleşik işyerlerine kullandırılmasının engellenmesi ve alternatif ödeme çözümlerinin dışlanması iddiaları incelenecek." ifadesi kullanıldı.Mastercard ve Visa'ya soruşturma: Hizmet sunumunda sınırlama var mı yok mu?Açıklamada, bu kapsamdaki incelemenin, Mastercard ve Visa'nın şema kuralları ile Türkiye'deki ödeme kuruluşlarının yurt dışında yerleşik işyerlerine hizmet sunmalarını sınırlayıp sınırlamadığını konu aldığı aktarıldı.Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.Mastercard ve Visa mercek altındaBu kapsamda açılan soruşturmada, Mastercard ve Visa’nın:2024 yılında da soruşturma açılmıştıRekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan 2024 yılı tarihli duyuruya göre, Mastercard ve Visa'nın, Türkiye'de faaliyet gösterdikleri şema ve dijital cüzdan hizmetleri pazarlarında çeşitli dışlayıcı eylemler aracılığıyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu'nu ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen ön araştırmayı karara bağlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/rekabet-kurulu-mastercard-ve-visa-hakkinda-sorusturma-acti-1090648893.html

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