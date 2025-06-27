https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/brad-pittin-evine-hirsiz-girdi-1097375408.html
Brad Pitt'in evine hırsız girdi
Brad Pitt'in evine hırsız girdi
Sputnik Türkiye
Brad Pitt’in Los Angeles’taki evine hırsız girdi. Hırsızlar çit üzerinden atlayarak içeri girdi. Olay sırasında ünlü oyuncu evde değildi. 27.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-27T02:23+0300
2025-06-27T02:23+0300
2025-06-27T02:29+0300
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ABD'li oyuncu Brad Pitt'in Los Angeles'taki evinde hırsızlık meydana geldi.NBC'nin haberine göre, olayla ilgili soruşturma başlatan Los Angeles polisi, şüphelilerin çitin üzerinden atlayarak evin ön penceresinden içeri girdiğini ve bazı eşyaları çaldığını bildirdi.Hırsızlık sırasında Pitt'in evde bulunmadığı belirtildi. Çalınan eşyaların değerine ilişkin bilgi verilmedi.2025 yılı içinde Los Angeles'ta çok sayıda ünlü ismin evi soyuldu. Bu isimler arasında oyuncu Nicole Kidman, müzisyen Keith Urban ve Fransız futbolcu Olivier Giroud da yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/ufc-yildizi-charles-oliveiranin-kilo-verme-sureci-tartisma-yaratti-kilo-kesme-nedir-1097374059.html
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brad pitt, brad pitt, brad pitt evine hırsız girdi, brad pitt hırsız
brad pitt, brad pitt, brad pitt evine hırsız girdi, brad pitt hırsız
Brad Pitt'in evine hırsız girdi
02:23 27.06.2025 (güncellendi: 02:29 27.06.2025)
Brad Pitt’in Los Angeles’taki evine hırsız girdi. Hırsızlar çit üzerinden atlayarak içeri girdi. Olay sırasında ünlü oyuncu evde değildi.
ABD'li oyuncu Brad Pitt'in Los Angeles'taki evinde hırsızlık meydana geldi.
NBC'nin haberine göre, olayla ilgili soruşturma başlatan Los Angeles polisi, şüphelilerin çitin üzerinden atlayarak evin ön penceresinden içeri girdiğini ve bazı eşyaları çaldığını bildirdi.
Hırsızlık sırasında Pitt'in evde bulunmadığı belirtildi. Çalınan eşyaların değerine ilişkin bilgi verilmedi.
2025 yılı içinde Los Angeles'ta çok sayıda ünlü ismin evi soyuldu. Bu isimler arasında oyuncu Nicole Kidman, müzisyen Keith Urban ve Fransız futbolcu Olivier Giroud da yer aldı.