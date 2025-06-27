https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/brad-pittin-evine-hirsiz-girdi-1097375408.html

Brad Pitt'in evine hırsız girdi

Brad Pitt'in evine hırsız girdi

Sputnik Türkiye

Brad Pitt’in Los Angeles’taki evine hırsız girdi. Hırsızlar çit üzerinden atlayarak içeri girdi. Olay sırasında ünlü oyuncu evde değildi. 27.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-27T02:23+0300

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ABD'li oyuncu Brad Pitt'in Los Angeles'taki evinde hırsızlık meydana geldi.NBC'nin haberine göre, olayla ilgili soruşturma başlatan Los Angeles polisi, şüphelilerin çitin üzerinden atlayarak evin ön penceresinden içeri girdiğini ve bazı eşyaları çaldığını bildirdi.Hırsızlık sırasında Pitt'in evde bulunmadığı belirtildi. Çalınan eşyaların değerine ilişkin bilgi verilmedi.2025 yılı içinde Los Angeles'ta çok sayıda ünlü ismin evi soyuldu. Bu isimler arasında oyuncu Nicole Kidman, müzisyen Keith Urban ve Fransız futbolcu Olivier Giroud da yer aldı.

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