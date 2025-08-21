Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/yargitay-son-noktayi-koydu-iki-kiz-cocuguna-soylenen-o-sozleri-cinsel-taciz-saydi-1098747708.html
Yargıtay son noktayı koydu: İki kız çocuğuna söylenen o sözleri cinsel taciz saydı
Yargıtay son noktayı koydu: İki kız çocuğuna söylenen o sözleri cinsel taciz saydı
Sputnik Türkiye
Yargıtay, 13 ve 14 yaşındaki iki kız çocuğuna söylenen 'kavun, karpuzları büyütmüşsünüz' sözlerini 'cinsel taciz' sayarak emsal bir karara imza attı. 21.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-21T14:30+0300
2025-08-21T14:31+0300
türki̇ye
yargıtay
cinsel taciz
çocuklara cinsel taciz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/11/1082862547_0:71:1368:841_1920x0_80_0_0_e9fd39b517869bd625eeca84e566b70a.jpg
Yargıtay, parkta oturan 13 ve 14 yaşlarındaki kız çocuklarına “Kavun, karpuzları büyütmüşünüz” diyen sanık hakkında verilen beraat kararını bozdu. Bu ifadelerin 'cinsel taciz' olduğunu belirten Yargıtay, dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi. Karar Yargıtay içtihatlarına girdi.İki kız çocuğu şikayetçi olduSabah'ın haberine göre, bir parkta yaşanan olayda, sanık N.M., bankta oturan 13 ve 14 yaşlarındaki kız çocuklarının yanına giderek "Erkek arkadaşınız var mı?" dedi. Kendisinden rahatsız olan ve kalkıp gitmek isteyen kızların arkasından sanık "Kavun, karpuzları büyütmüşsünüz" dedi.üzerine kız çocukları polise gidip şikayetçi oldu. Sanık N.M. hakkında cinsel taciz suçundan hazırlanan iddianame sonrasında yargılandı. Yerel mahkeme sanığın üzerine atılı cinsel taciz suçunu işlediğine dair dosya kapsamına uygun gerekçe göstermeksizin beraat kararı verdi.Cumhuriyet savcısı itiraz ettiYerel mahkemenin bu kararına Cumhuriyet savcısı ve mağdurlardan birinin avukatı itiraz etti ve dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay, "Kavun, karpuzları büyütmüşsünüz" ifadelerinin cinsel taciz suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek beraat kararını oy birliğiyle bozdu.Dosya yeniden yargılama yapılması için ilk derece mahkemesine gönderilirken karar Yargıtay içtihatlarına girdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/yargitay-ankarada-abd-buyukelciligine-satilan-aoc-arazisiyle-ilgili-satis-kararini-bozdu-1098746845.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/11/1082862547_77:0:1292:911_1920x0_80_0_0_a51b9b2d4f6bbba208bc6c4e455110f0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yargıtay, cinsel taciz, çocuklara cinsel taciz
yargıtay, cinsel taciz, çocuklara cinsel taciz

Yargıtay son noktayı koydu: İki kız çocuğuna söylenen o sözleri cinsel taciz saydı

14:30 21.08.2025 (güncellendi: 14:31 21.08.2025)
© AAYargıtay
Yargıtay - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2025
© AA
Abone ol
Yargıtay, 13 ve 14 yaşındaki iki kız çocuğuna söylenen 'kavun, karpuzları büyütmüşsünüz' sözlerini 'cinsel taciz' sayarak emsal bir karara imza attı.
Yargıtay, parkta oturan 13 ve 14 yaşlarındaki kız çocuklarına “Kavun, karpuzları büyütmüşünüz” diyen sanık hakkında verilen beraat kararını bozdu. Bu ifadelerin 'cinsel taciz' olduğunu belirten Yargıtay, dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi. Karar Yargıtay içtihatlarına girdi.

İki kız çocuğu şikayetçi oldu

Sabah'ın haberine göre, bir parkta yaşanan olayda, sanık N.M., bankta oturan 13 ve 14 yaşlarındaki kız çocuklarının yanına giderek "Erkek arkadaşınız var mı?" dedi. Kendisinden rahatsız olan ve kalkıp gitmek isteyen kızların arkasından sanık "Kavun, karpuzları büyütmüşsünüz" dedi.
üzerine kız çocukları polise gidip şikayetçi oldu. Sanık N.M. hakkında cinsel taciz suçundan hazırlanan iddianame sonrasında yargılandı. Yerel mahkeme sanığın üzerine atılı cinsel taciz suçunu işlediğine dair dosya kapsamına uygun gerekçe göstermeksizin beraat kararı verdi.

Cumhuriyet savcısı itiraz etti

Yerel mahkemenin bu kararına Cumhuriyet savcısı ve mağdurlardan birinin avukatı itiraz etti ve dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay, "Kavun, karpuzları büyütmüşsünüz" ifadelerinin cinsel taciz suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek beraat kararını oy birliğiyle bozdu.
Dosya yeniden yargılama yapılması için ilk derece mahkemesine gönderilirken karar Yargıtay içtihatlarına girdi.
Atatürk Orman Çiftliği - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2025
TÜRKİYE
Yargıtay, Ankara'da ABD Büyükelçiliği'ne satılan AOÇ arazisiyle ilgili satış kararını bozdu
13:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала