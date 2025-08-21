https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/yargitay-son-noktayi-koydu-iki-kiz-cocuguna-soylenen-o-sozleri-cinsel-taciz-saydi-1098747708.html

Yargıtay son noktayı koydu: İki kız çocuğuna söylenen o sözleri cinsel taciz saydı

Yargıtay, 13 ve 14 yaşındaki iki kız çocuğuna söylenen 'kavun, karpuzları büyütmüşsünüz' sözlerini 'cinsel taciz' sayarak emsal bir karara imza attı. 21.08.2025, Sputnik Türkiye

Yargıtay, parkta oturan 13 ve 14 yaşlarındaki kız çocuklarına “Kavun, karpuzları büyütmüşünüz” diyen sanık hakkında verilen beraat kararını bozdu. Bu ifadelerin 'cinsel taciz' olduğunu belirten Yargıtay, dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi. Karar Yargıtay içtihatlarına girdi.İki kız çocuğu şikayetçi olduSabah'ın haberine göre, bir parkta yaşanan olayda, sanık N.M., bankta oturan 13 ve 14 yaşlarındaki kız çocuklarının yanına giderek "Erkek arkadaşınız var mı?" dedi. Kendisinden rahatsız olan ve kalkıp gitmek isteyen kızların arkasından sanık "Kavun, karpuzları büyütmüşsünüz" dedi.üzerine kız çocukları polise gidip şikayetçi oldu. Sanık N.M. hakkında cinsel taciz suçundan hazırlanan iddianame sonrasında yargılandı. Yerel mahkeme sanığın üzerine atılı cinsel taciz suçunu işlediğine dair dosya kapsamına uygun gerekçe göstermeksizin beraat kararı verdi.Cumhuriyet savcısı itiraz ettiYerel mahkemenin bu kararına Cumhuriyet savcısı ve mağdurlardan birinin avukatı itiraz etti ve dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay, "Kavun, karpuzları büyütmüşsünüz" ifadelerinin cinsel taciz suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek beraat kararını oy birliğiyle bozdu.Dosya yeniden yargılama yapılması için ilk derece mahkemesine gönderilirken karar Yargıtay içtihatlarına girdi.

