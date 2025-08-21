Yargıtay, Ankara'da ABD Büyükelçiliği'ne satılan AOÇ arazisiyle ilgili satış kararını bozdu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/yargitay-ankarada-abd-buyukelciligine-satilan-aoc-arazisiyle-ilgili-satis-kararini-bozdu-1098746845.html
Yargıtay 3. Dairesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün şartlı bağışı ve vasiyetine aykırı şekilde ABD Büyükelçiliği'ne satıldığı belirtilen araziyle ilgili kararını verdi. Daire, üzerinde büyükelçilik binası bulunan alanın satış kararını bozarken, Eski Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan kararı sosyal medyasından duyurdu. Mimarlar Odası dava açmıştıNefes'in haberine göre, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyetine aykırı biçimde inşa edilen ABD Büyükelçiliği binasının mimari projelerine onay vermediği gibi, proje müelliflerine de müelliflik belgesi düzenlememişti.Ne olmuştu?1983'te Meclis kararıyla Atatürk Orman Çiftliği'nden ayrılmasına karar verilen arazi, önce tıp fakültesi yapılması için Gazi Üniversitesi’ne tahsis edildi. Ardından üniversite araziyi TOKİ'ye devretti ve TOKİ, 88 milyon dolara sattı.Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği alanlarında Atatürk'ün şartlı bağışı ve vasiyetine aykırı şekilde inşa edilen ABD Büyükelçiliği binası mimari projelerine onay vermedi. Ayrıca oda, proje müelliflerine de müelliflik belgesi düzenlemedi.Ankara 4. İdare Mahkemesi, 2019'da Şehir Plancıları Odası tarafından yapılan başvuru sonrası açılan davada tartışmalı arazi için 'yürütmeyi durdurma' kararı verdi. Ancak bu karara rağmen büyükelçilik inşaatı devam etti. Ağustos 2022'deyse resmen tamamlanarak faaliyete geçti.Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin arazinin ABD Büyükelçiliği’ne satışının iptaliyle ilgili dava açmıştı.
Yargıtay 3. Dairesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün şartlı bağışı ve vasiyetine aykırı şekilde ABD Büyükelçiliği'ne satıldığı belirtilen araziyle ilgili kararını verdi. Daire, üzerinde büyükelçilik binası bulunan alanın satış kararını bozarken, Eski Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan kararı sosyal medyasından duyurdu.
Mimarlar Odası dava açmıştı
Nefes'in haberine göre, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyetine aykırı biçimde inşa edilen ABD Büyükelçiliği binasının mimari projelerine onay vermediği gibi, proje müelliflerine de müelliflik belgesi düzenlememişti.
1983'te Meclis kararıyla Atatürk Orman Çiftliği'nden ayrılmasına karar verilen arazi, önce tıp fakültesi yapılması için Gazi Üniversitesi’ne tahsis edildi. Ardından üniversite araziyi TOKİ'ye devretti ve TOKİ, 88 milyon dolara sattı.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği alanlarında Atatürk'ün şartlı bağışı ve vasiyetine aykırı şekilde inşa edilen ABD Büyükelçiliği binası mimari projelerine onay vermedi. Ayrıca oda, proje müelliflerine de müelliflik belgesi düzenlemedi.
Ankara 4. İdare Mahkemesi, 2019'da Şehir Plancıları Odası tarafından yapılan başvuru sonrası açılan davada tartışmalı arazi için 'yürütmeyi durdurma' kararı verdi. Ancak bu karara rağmen büyükelçilik inşaatı devam etti. Ağustos 2022'deyse resmen tamamlanarak faaliyete geçti.
Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin arazinin ABD Büyükelçiliği’ne satışının iptaliyle ilgili dava açmıştı.