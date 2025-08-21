https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/yargic-caprionun-turk-ogrenciyle-diyalogu-gundem-oldu-umarim-sende-iyi-bir-izlenim-birakiriz-1098737409.html
Yargıç Caprio'nun Türk öğrenciyle diyaloğu gündem oldu: Umarım sende iyi bir izlenim bırakırız
Yargıç Caprio'nun Türk öğrenciyle diyaloğu gündem oldu: Umarım sende iyi bir izlenim bırakırız
21.08.2025
ABD'de "Caught in Providence" programıyla ve mahkemedeki merhametiyle dünya çapında tanınan ABD'li Yargıç Frank Caprio, 88 yaşında hayata veda etti. Yargıç Caprio'nun mahkeme salonundaki yargılama ve karar videoları sosyal medyada gündemde yer almış ve buradaki kararları milyonlarca kez izlenmişti. Merhum Yargıç Caprio'nun yıllar öncesine dayanan bir mahkeme videosu Türkiye'de gündem oldu. Söz konusu videoda "gece boyunca park yasağını" ihlal eden Türk öğrenci Mahmut Tokur'un hayatında ilk defa mahkemeye çıktığını öğrenen Caprio "Umarım, sende ABD'nin yargı sistemiyle ilgili iyi bir izlenim bırakırız" dediği duyuluyor. ABD'nin prestijli üniversitelerinden Brown Üniversitesi'nde eğitim gören Tokur'un Türk olduğunu öğrenen Yargıç Caprio, Tokur'un İngilizcesini de ayrıca övdü.Kentteki park levhalarının yabancı birisi için kafa karışıklığı yarattığını belirten Yargıç Caprio, Tokur'a kararını şu ifadelerle açıkladı:
ABD'de "Caught in Providence" programıyla ve mahkemedeki merhametiyle dünya çapında tanınan ABD’li Yargıç Frank Caprio, 88 yaşında hayata veda etti. Yargıç Caprio'nun mahkeme salonundaki yargılama ve karar videoları sosyal medyada gündemde yer almış ve buradaki kararları milyonlarca kez izlenmişti.
Merhum Yargıç Caprio'nun yıllar öncesine dayanan bir mahkeme videosu Türkiye'de gündem oldu. Söz konusu videoda "gece boyunca park yasağını" ihlal eden Türk öğrenci Mahmut Tokur'un hayatında ilk defa mahkemeye çıktığını öğrenen Caprio "Umarım, sende ABD'nin yargı sistemiyle ilgili iyi bir izlenim bırakırız" dediği duyuluyor.
ABD'nin prestijli üniversitelerinden Brown Üniversitesi'nde eğitim gören Tokur'un Türk olduğunu öğrenen Yargıç Caprio, Tokur'un İngilizcesini de ayrıca övdü.
Kentteki park levhalarının yabancı birisi için kafa karışıklığı yarattığını belirten Yargıç Caprio, Tokur'a kararını şu ifadelerle açıkladı:
"Seni gece boyu park yasağından suçlamamızın adil olacağını düşünmüyorum. Kısaca davanı kazandın. Türkiye'ye dönünce 'ABD'deydim, bir mahkeme celbi aldım, sistemle savaştım ve kazandım' diyebilirsin"