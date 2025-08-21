https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/vance-abd-kieve-guvence-vermeyi-taahhut-etmiyor-1098733852.html

Vance: ABD, Kiev'e güvence vermeyi taahhüt etmiyor

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, ABD, Kiev'e güvence vermeyi taahhüt etmediğini ve bu konuda 'aslan payının' Avrupa'nın üstlenmesi gerektiğini söyledi. 21.08.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, ülkesinin Ukrayna’nın güvenliği konusunda, ihtiyaçların ne olduğunun anlaşılmasından önce herhangi bir taahhütte bulunmayacağını söyledi.Vance, yaptığı açıklamada, “ABD diyaloğa açık, ancak çatışmayı sona erdirmek için öncelikle neyin gerekli olduğunu anlamadan garanti vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.Vance ayrıca, gelecekteki güvenlik garantilerinde 'aslan payının' Avrupalıların üstlenmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bu onların kıtası, onların güvenliği” dedi.

