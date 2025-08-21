Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Vance: ABD, Kiev'e güvence vermeyi taahhüt etmiyor
Vance: ABD, Kiev'e güvence vermeyi taahhüt etmiyor
ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, ABD, Kiev'e güvence vermeyi taahhüt etmediğini ve bu konuda 'aslan payının' Avrupa'nın üstlenmesi gerektiğini söyledi. 21.08.2025
ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, ülkesinin Ukrayna’nın güvenliği konusunda, ihtiyaçların ne olduğunun anlaşılmasından önce herhangi bir taahhütte bulunmayacağını söyledi.Vance, yaptığı açıklamada, “ABD diyaloğa açık, ancak çatışmayı sona erdirmek için öncelikle neyin gerekli olduğunu anlamadan garanti vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.Vance ayrıca, gelecekteki güvenlik garantilerinde 'aslan payının' Avrupalıların üstlenmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bu onların kıtası, onların güvenliği” dedi.
03:52 21.08.2025
C. D. Vance
C. D. Vance - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2025
© AP Photo / Matt Rourke
ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, ABD, Kiev'e güvence vermeyi taahhüt etmediğini ve bu konuda 'aslan payının' Avrupa'nın üstlenmesi gerektiğini söyledi.
ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, ülkesinin Ukrayna’nın güvenliği konusunda, ihtiyaçların ne olduğunun anlaşılmasından önce herhangi bir taahhütte bulunmayacağını söyledi.
Vance, yaptığı açıklamada, “ABD diyaloğa açık, ancak çatışmayı sona erdirmek için öncelikle neyin gerekli olduğunu anlamadan garanti vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
Vance ayrıca, gelecekteki güvenlik garantilerinde 'aslan payının' Avrupalıların üstlenmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bu onların kıtası, onların güvenliği” dedi.
UKRAYNA KRİZİ
