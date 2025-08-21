https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/vance-abd-kieve-guvence-vermeyi-taahhut-etmiyor-1098733852.html
Vance: ABD, Kiev'e güvence vermeyi taahhüt etmiyor
Vance: ABD, Kiev'e güvence vermeyi taahhüt etmiyor
21.08.2025
ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, ülkesinin Ukrayna’nın güvenliği konusunda, ihtiyaçların ne olduğunun anlaşılmasından önce herhangi bir taahhütte bulunmayacağını söyledi.Vance, yaptığı açıklamada, “ABD diyaloğa açık, ancak çatışmayı sona erdirmek için öncelikle neyin gerekli olduğunu anlamadan garanti vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.Vance ayrıca, gelecekteki güvenlik garantilerinde 'aslan payının' Avrupalıların üstlenmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bu onların kıtası, onların güvenliği” dedi.
ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, ABD, Kiev'e güvence vermeyi taahhüt etmediğini ve bu konuda 'aslan payının' Avrupa'nın üstlenmesi gerektiğini söyledi.
