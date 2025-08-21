Beyaz Saray: Trump, Rusya ve Ukrayna ile görüşme hazırlıklarını sürdürüyor

Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Beyaz Saray, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşme hazırlıklarının sürdüğünü bildirdi.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek için ikili bir toplantı düzenlemek için Rusya ve Ukrayna temsilcileriyle birlikte çalışmaya devam ettiği belirtildi.Trump yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Vladimir Zelenskiy arasında bir görüşme hazırlığı yürütüldüğünü, bu görüşmenin ardından kendisinin de katılacağı üçlü bir zirvenin gündeme gelebileceğini belirtmişti.Rusya liderinin yardımcısı Yuriy Uşakov ise, Moskova saatiyle pazartesi gecesi yapılan telefon görüşmesinde Putin ve Trump’ın Rusya ile Ukrayna heyetleri arasındaki doğrudan müzakerelerin sürdürülmesini desteklediklerini ifade ederek, tarafların temsilci düzeyinin yükseltilmesi ihtimalinin de ele alındığını aktarmıştı.
Beyaz Saray, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşme hazırlıklarının sürdüğünü bildirdi.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek için ikili bir toplantı düzenlemek için Rusya ve Ukrayna temsilcileriyle birlikte çalışmaya devam ettiği belirtildi.
Trump yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Vladimir Zelenskiy arasında bir görüşme hazırlığı yürütüldüğünü, bu görüşmenin ardından kendisinin de katılacağı üçlü bir zirvenin gündeme gelebileceğini belirtmişti.
Rusya liderinin yardımcısı Yuriy Uşakov ise, Moskova saatiyle pazartesi gecesi yapılan telefon görüşmesinde Putin ve Trump’ın Rusya ile Ukrayna heyetleri arasındaki doğrudan müzakerelerin sürdürülmesini desteklediklerini ifade ederek, tarafların temsilci düzeyinin yükseltilmesi ihtimalinin de ele alındığını aktarmıştı.
