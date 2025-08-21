Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) eski yarbaylarından Vasiliy Prozorov, Batı'da tüm Ukraynalı bürokratlar hakkında kirli çamaşırlar bulunduğunu ve Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) gibi yapıların özellikle bu kirli çamaşırları toplamak için kurulduğunu belirtti.



Sputnik'e konuşan Prozorov, NABU'nun kurulduğu dönemde Ukrayna'ya çalıştığını anımsatarak bu kurumun doğrudan Ukrayna devletinden bağımsız dikey bir yapı olarak oluşturulduğunun altını çizdi.



Prozorov, "Tüm üç seviye, üç bileşen. Operasyonel birim NABU. Savcılık, mahkemelerde temsil ve gözetim SAP, yani Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı tarafından yürütülüyor. Ve VAKS, Yüksek Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesi. Yani, gereken her şey, kolluk kuvvetlerinin tüm yapısı. Tamamen Ukrayna'nın en üst düzey bürokratları hakkında bilgi toplamak için kuruldu" dedi.



NABU ve SAP'ın teknik açıdan SBU'dan daha iyi donatıldığını anlatan Prozorov, bu kurumlarda maaşların da daha yüksek olduğunu ve Ukraynalı bürokratlar hakkında kirli çamaşırların toplanması için her şeyin yapıldığını vurguladı.



"Bu yolsuzlukla mücadele yapısının 10 yıllık çalışmayla biriktirdiği kirli çamaşırlar her şeyi kapsıyor. Anlıyor musun, bunlarla Ukrayna'daki az ya da çok üst düzey her bürokratı 'zayıf noktalarından yakalamak' mümkün. Onları öyle bir kancada tutuyorsun ki, hiçbir şeye kaçamazlar. Tüm ülke kontrolünüz altında" diye devam eden Prozorov, bunun sonucu olarak her Ukraynalı bürokrat hakkında bir dosya olduğunu ve her birinin vaktini beklediğini sözlerine ekledi.