Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/eski-sbu-yarbayi-bati-ukraynali-burokratlarin-kirli-camasirlarini-biliyor-1098749992.html
Eski SBU yarbayı: Batı, Ukraynalı bürokratların kirli çamaşırlarını biliyor
Eski SBU yarbayı: Batı, Ukraynalı bürokratların kirli çamaşırlarını biliyor
Sputnik Türkiye
Eski SBU yetkilisi Prozorov, Kiev rejiminin her bürokrat hakkında kirli çamaşırların yer aldığı dosyalar hazırlattığını anlattı. 21.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-21T16:24+0300
2025-08-21T16:26+0300
ukrayna kri̇zi̇
vasiliy prozorov
ukrayna
ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu)
ukrayna güvenlik servisi
sbu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/15/1098749703_0:338:3040:2048_1920x0_80_0_0_f7b8ad11fca0f574f719bf3e857728a0.jpg
Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) eski yarbaylarından Vasiliy Prozorov, Batı'da tüm Ukraynalı bürokratlar hakkında kirli çamaşırlar bulunduğunu ve Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) gibi yapıların özellikle bu kirli çamaşırları toplamak için kurulduğunu belirtti. Sputnik'e konuşan Prozorov, NABU'nun kurulduğu dönemde Ukrayna'ya çalıştığını anımsatarak bu kurumun doğrudan Ukrayna devletinden bağımsız dikey bir yapı olarak oluşturulduğunun altını çizdi.Prozorov, "Tüm üç seviye, üç bileşen. Operasyonel birim NABU. Savcılık, mahkemelerde temsil ve gözetim SAP, yani Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı tarafından yürütülüyor. Ve VAKS, Yüksek Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesi. Yani, gereken her şey, kolluk kuvvetlerinin tüm yapısı. Tamamen Ukrayna'nın en üst düzey bürokratları hakkında bilgi toplamak için kuruldu" dedi.NABU ve SAP'ın teknik açıdan SBU'dan daha iyi donatıldığını anlatan Prozorov, bu kurumlarda maaşların da daha yüksek olduğunu ve Ukraynalı bürokratlar hakkında kirli çamaşırların toplanması için her şeyin yapıldığını vurguladı."Bu yolsuzlukla mücadele yapısının 10 yıllık çalışmayla biriktirdiği kirli çamaşırlar her şeyi kapsıyor. Anlıyor musun, bunlarla Ukrayna'daki az ya da çok üst düzey her bürokratı 'zayıf noktalarından yakalamak' mümkün. Onları öyle bir kancada tutuyorsun ki, hiçbir şeye kaçamazlar. Tüm ülke kontrolünüz altında" diye devam eden Prozorov, bunun sonucu olarak her Ukraynalı bürokrat hakkında bir dosya olduğunu ve her birinin vaktini beklediğini sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/lavrov-2022de-istanbulda-mutabik-kalinan-guvenlik-garantileri-ilkelerini-destekliyoruz-1098746555.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/15/1098749703_1665:1017:3040:2048_1920x0_80_0_0_0f12ce63d1ca4928098a7f83fbfc0530.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vasiliy prozorov, ukrayna, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), ukrayna güvenlik servisi, sbu
vasiliy prozorov, ukrayna, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), ukrayna güvenlik servisi, sbu

Eski SBU yarbayı: Batı, Ukraynalı bürokratların kirli çamaşırlarını biliyor

16:24 21.08.2025 (güncellendi: 16:26 21.08.2025)
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Multimedya arşivine gidinПодполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве по событиям на постмайданной Украине
Подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве по событиям на постмайданной Украине - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2025
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Eski SBU yetkilisi Prozorov, Kiev rejiminin her bürokrat hakkında kirli çamaşırların yer aldığı dosyalar hazırlattığını anlattı.
Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) eski yarbaylarından Vasiliy Prozorov, Batı'da tüm Ukraynalı bürokratlar hakkında kirli çamaşırlar bulunduğunu ve Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) gibi yapıların özellikle bu kirli çamaşırları toplamak için kurulduğunu belirtti.

Sputnik'e konuşan Prozorov, NABU'nun kurulduğu dönemde Ukrayna'ya çalıştığını anımsatarak bu kurumun doğrudan Ukrayna devletinden bağımsız dikey bir yapı olarak oluşturulduğunun altını çizdi.

Prozorov, "Tüm üç seviye, üç bileşen. Operasyonel birim NABU. Savcılık, mahkemelerde temsil ve gözetim SAP, yani Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı tarafından yürütülüyor. Ve VAKS, Yüksek Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesi. Yani, gereken her şey, kolluk kuvvetlerinin tüm yapısı. Tamamen Ukrayna'nın en üst düzey bürokratları hakkında bilgi toplamak için kuruldu" dedi.

NABU ve SAP'ın teknik açıdan SBU'dan daha iyi donatıldığını anlatan Prozorov, bu kurumlarda maaşların da daha yüksek olduğunu ve Ukraynalı bürokratlar hakkında kirli çamaşırların toplanması için her şeyin yapıldığını vurguladı.

"Bu yolsuzlukla mücadele yapısının 10 yıllık çalışmayla biriktirdiği kirli çamaşırlar her şeyi kapsıyor. Anlıyor musun, bunlarla Ukrayna'daki az ya da çok üst düzey her bürokratı 'zayıf noktalarından yakalamak' mümkün. Onları öyle bir kancada tutuyorsun ki, hiçbir şeye kaçamazlar. Tüm ülke kontrolünüz altında" diye devam eden Prozorov, bunun sonucu olarak her Ukraynalı bürokrat hakkında bir dosya olduğunu ve her birinin vaktini beklediğini sözlerine ekledi.
lavrov jaishankar - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2025
UKRAYNA KRİZİ
Lavrov: 2022'de İstanbul'da mutabık kalınan güvenlik garantileri ilkelerini destekliyoruz
13:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала