https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/tarihe-gecti-kor-kadin-disi-sayesinde-yeniden-gormeye-basladi-1098740454.html
Tarihe geçti: Görme engelli kadın dişi sayesinde yeniden görmeye başladı
Tarihe geçti: Görme engelli kadın dişi sayesinde yeniden görmeye başladı
Sputnik Türkiye
Kanada’da 75 yaşındaki Gail Lane, dişinden alınan doku ile yapılan ameliyat sayesinde 10 yıl sonra yeniden görmeye başladı. Osteo-odonto keratoprosthesis (OOKP) yöntemi nedir, kime yapılır
2025-08-21T11:24+0300
2025-08-21T11:24+0300
2025-08-21T11:34+0300
sağlik
kanada
i̇ngiltere ulusal sağlık hizmetleri (nhs)
ameliyat
görme engelli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/11/1088126394_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e89fef3799dd2a31b65a2eeffc8cf0e9.jpg
Kanada'da 10 yıldır görme yetisi olmadan yaşayan 75 yaşındaki kadın, kendi dişi kullanılarak yapılan nadir bir ameliyat sayesinde yeniden görebildi.10 yıllık körlük sona erdiGail Lane'in görme kaybı, otoimmün bir hastalığın kornealarında kalıcı hasar bırakmasıyla başlamıştı. Şubat ayında yapılan ve Osteo-odonto keratoprosthesis (OOKP) olarak bilinen operasyonla birlikte, Lane'in görme yetisi yavaş yavaş geri geldi. Önce ışık ve karanlık arasındaki farkı ayırt eden Lane, ardından hareketleri ve renkleri seçmeye başladı. Bugün yeniden ağaçları, çiçekleri ve onun deyimiyle en önemlisi eşini görebiliyor.Osteo-odonto keratoprosthesis (OOKP) nedir? Lane’in geçirdiği operasyonun tıbbi adı Osteo-odonto keratoprosthesis (OOKP). Yaklaşık 40 yıl önce İtalya’da geliştirilen bu yöntem, başka hiçbir tedavi seçeneği kalmamış son evre kornea hastalıklarında uygulanıyor. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), yöntemi “donör korneanın işe yaramadığı durumlarda başvurulan son çare” olarak tanımlıyor.Kanada’da bir ilk Lane, Kanada’da bu operasyonu geçiren ilk hasta oldu. Vancouver’daki Mount Saint Joseph Hastanesi’nden Dr. Greg Moloney tarafından gerçekleştirilen operasyon, Kanada’da tıp tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti. Dr. Moloney, dişin bu operasyonda kullanılmasının sebebini şöyle açıkladı: "Hem yapay korneayı tutacak kadar güçlü bir yapı gerekiyor hem de vücut tarafından reddedilmeyecek bir doku. Bunun için en uygun parça, hastanın kendi dişi" Ameliyatı olan üç kişiden biri olan Lane, ameliyatın hayatını değiştirdiğini, ilerleyen dönemde daha bağımsız hareket etmeyi ve kendi başına yürüyüş yapabilmeyi umduğunu dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/rus-norolog-alzheimer-hastaligini-ve-gelisimini-onlemenin-yollarini-anlatti-1098725386.html
kanada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/11/1088126394_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_083c26db4def4173837e40c5ab60478a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
osteo odonto keratoprosthesis, ookp, tooth in eye, diş göz ameliyatı, görme kaybı, körlük tedavisi, kanada, gail lane
osteo odonto keratoprosthesis, ookp, tooth in eye, diş göz ameliyatı, görme kaybı, körlük tedavisi, kanada, gail lane
Tarihe geçti: Görme engelli kadın dişi sayesinde yeniden görmeye başladı
11:24 21.08.2025 (güncellendi: 11:34 21.08.2025)
Kanada’nın British Columbia eyaletinde yaşayan 75 yaşındaki Gail Lane, 10 yıl boyunca görme yetisini kaybettikten sonra, kendi dişi kullanılarak yapılan nadir bir ameliyat sayesinde yeniden görebildi. Lane, ameliyat sonrası ilk kez eşini ve rehber köpeğini gördü.
Kanada'da 10 yıldır görme yetisi olmadan yaşayan 75 yaşındaki kadın, kendi dişi kullanılarak yapılan nadir bir ameliyat sayesinde yeniden görebildi.
10 yıllık körlük sona erdi
Gail Lane'in görme kaybı, otoimmün bir hastalığın kornealarında kalıcı hasar bırakmasıyla başlamıştı. Şubat ayında yapılan ve Osteo-odonto keratoprosthesis (OOKP) olarak bilinen operasyonla birlikte, Lane'in görme yetisi yavaş yavaş geri geldi.
Önce ışık ve karanlık arasındaki farkı ayırt eden Lane, ardından hareketleri ve renkleri seçmeye başladı. Bugün yeniden ağaçları, çiçekleri ve onun deyimiyle en önemlisi eşini görebiliyor.
Osteo-odonto keratoprosthesis (OOKP) nedir?
Lane’in geçirdiği operasyonun tıbbi adı Osteo-odonto keratoprosthesis (OOKP). Yaklaşık 40 yıl önce İtalya’da geliştirilen bu yöntem, başka hiçbir tedavi seçeneği kalmamış son evre kornea hastalıklarında uygulanıyor. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), yöntemi “donör korneanın işe yaramadığı durumlarda başvurulan son çare” olarak tanımlıyor.
Operasyon, hastanın bir dişinin alınmasıyla başlıyor.
Diş uzunlamasına kesilip parlatılıyor ve içine yapay korneanın yerleştirileceği bir yuva açılıyor.
Bu yapı üç ay boyunca hastanın yanağında bekletiliyor, böylece kan damarlarıyla bağ dokusu oluşuyor.
Son aşamada dişten elde edilen bu yapı, göz yuvasına nakledilerek hastanın görmesi sağlanıyor.
Lane, Kanada’da bu operasyonu geçiren ilk hasta oldu. Vancouver’daki Mount Saint Joseph Hastanesi’nden Dr. Greg Moloney tarafından gerçekleştirilen operasyon, Kanada’da tıp tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti.
Dr. Moloney, dişin bu operasyonda kullanılmasının sebebini şöyle açıkladı: "Hem yapay korneayı tutacak kadar güçlü bir yapı gerekiyor hem de vücut tarafından reddedilmeyecek bir doku. Bunun için en uygun parça, hastanın kendi dişi"
Ameliyatı olan üç kişiden biri olan Lane, ameliyatın hayatını değiştirdiğini, ilerleyen dönemde daha bağımsız hareket etmeyi ve kendi başına yürüyüş yapabilmeyi umduğunu dile getirdi.