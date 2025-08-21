https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/tarihe-gecti-kor-kadin-disi-sayesinde-yeniden-gormeye-basladi-1098740454.html

Tarihe geçti: Görme engelli kadın dişi sayesinde yeniden görmeye başladı

Tarihe geçti: Görme engelli kadın dişi sayesinde yeniden görmeye başladı

Sputnik Türkiye

Kanada’da 75 yaşındaki Gail Lane, dişinden alınan doku ile yapılan ameliyat sayesinde 10 yıl sonra yeniden görmeye başladı. Osteo-odonto keratoprosthesis (OOKP) yöntemi nedir, kime yapılır

2025-08-21T11:24+0300

2025-08-21T11:24+0300

2025-08-21T11:34+0300

sağlik

kanada

i̇ngiltere ulusal sağlık hizmetleri (nhs)

ameliyat

görme engelli

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/11/1088126394_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e89fef3799dd2a31b65a2eeffc8cf0e9.jpg

Kanada'da 10 yıldır görme yetisi olmadan yaşayan 75 yaşındaki kadın, kendi dişi kullanılarak yapılan nadir bir ameliyat sayesinde yeniden görebildi.10 yıllık körlük sona erdiGail Lane'in görme kaybı, otoimmün bir hastalığın kornealarında kalıcı hasar bırakmasıyla başlamıştı. Şubat ayında yapılan ve Osteo-odonto keratoprosthesis (OOKP) olarak bilinen operasyonla birlikte, Lane'in görme yetisi yavaş yavaş geri geldi. Önce ışık ve karanlık arasındaki farkı ayırt eden Lane, ardından hareketleri ve renkleri seçmeye başladı. Bugün yeniden ağaçları, çiçekleri ve onun deyimiyle en önemlisi eşini görebiliyor.Osteo-odonto keratoprosthesis (OOKP) nedir? Lane’in geçirdiği operasyonun tıbbi adı Osteo-odonto keratoprosthesis (OOKP). Yaklaşık 40 yıl önce İtalya’da geliştirilen bu yöntem, başka hiçbir tedavi seçeneği kalmamış son evre kornea hastalıklarında uygulanıyor. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), yöntemi “donör korneanın işe yaramadığı durumlarda başvurulan son çare” olarak tanımlıyor.Kanada’da bir ilk Lane, Kanada’da bu operasyonu geçiren ilk hasta oldu. Vancouver’daki Mount Saint Joseph Hastanesi’nden Dr. Greg Moloney tarafından gerçekleştirilen operasyon, Kanada’da tıp tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti. Dr. Moloney, dişin bu operasyonda kullanılmasının sebebini şöyle açıkladı: "Hem yapay korneayı tutacak kadar güçlü bir yapı gerekiyor hem de vücut tarafından reddedilmeyecek bir doku. Bunun için en uygun parça, hastanın kendi dişi" Ameliyatı olan üç kişiden biri olan Lane, ameliyatın hayatını değiştirdiğini, ilerleyen dönemde daha bağımsız hareket etmeyi ve kendi başına yürüyüş yapabilmeyi umduğunu dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/rus-norolog-alzheimer-hastaligini-ve-gelisimini-onlemenin-yollarini-anlatti-1098725386.html

kanada

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

osteo odonto keratoprosthesis, ookp, tooth in eye, diş göz ameliyatı, görme kaybı, körlük tedavisi, kanada, gail lane