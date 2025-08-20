https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/rus-norolog-alzheimer-hastaligini-ve-gelisimini-onlemenin-yollarini-anlatti-1098725386.html

Rus nörolog, Alzheimer hastalığını ve gelişimini önlemenin yollarını anlattı

Rus nörolog Parfenov, Alzheimer hastalığının belirtileri, tedavi yöntemleri ve kişileri hastalıktan koruyan özellikleri anlattı.

Rus Nöroloji Profesörü Vladimir Parfenov, Alzheimer hastalığının en belirgin özelliğinin unutkanlık olduğuna dikkat çekerek konuşma bozukluğunun da öne çıkan diğer belirti olduğunu ifade etti.Sputnik'e Bilimsel Rusya Projesi için demeç veren Parfenov, Alzheimer hastalığın başlıca belirtilerini şöyle açıkladı:Çoğu kişinin bu hastalığa ileri yaşlarda yakalandığını ancak yüzde 10-15'inin 65 yaşına gelmeden hastalandığını kaydeden Parfenov, "Alzheimer hastalığının ana morfolojik belirtisi, beyinde patolojik bir protein olan amiloidin birikmesidir. Bu patolojik süreçler 10-20 yıl boyunca devam eder ve ancak belirli bir süre sonra belirtiler ortaya çıkar" dedi.Tedavi için hangi yöntemler kullanılabilir?Rus bilim insanına göre, hastalık riski yüksek olan ve teşhis koyulduktan sonra ilk belirtileri gösteren bir kişiye, ilaçlara ek olarak ilaç dışı yöntemlerle yardımcı olunabilir:'Genetik ve yaşam tarzı önemli'Bazı insanların yaşlılığa kadar zihin açıklığını korurken bazılarının neden koruyamadığı sorulduğunda bilim insanı şu yanıtı verdi:

