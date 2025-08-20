https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/rus-norolog-alzheimer-hastaligini-ve-gelisimini-onlemenin-yollarini-anlatti-1098725386.html
Rus nörolog, Alzheimer hastalığını ve gelişimini önlemenin yollarını anlattı
Rus nörolog, Alzheimer hastalığını ve gelişimini önlemenin yollarını anlattı
Sputnik Türkiye
Rus nörolog Parfenov, Alzheimer hastalığının belirtileri, tedavi yöntemleri ve kişileri hastalıktan koruyan özellikleri anlattı.
Rus Nöroloji Profesörü Vladimir Parfenov, Alzheimer hastalığının en belirgin özelliğinin unutkanlık olduğuna dikkat çekerek konuşma bozukluğunun da öne çıkan diğer belirti olduğunu ifade etti.Sputnik'e Bilimsel Rusya Projesi için demeç veren Parfenov, Alzheimer hastalığın başlıca belirtilerini şöyle açıkladı:Çoğu kişinin bu hastalığa ileri yaşlarda yakalandığını ancak yüzde 10-15'inin 65 yaşına gelmeden hastalandığını kaydeden Parfenov, "Alzheimer hastalığının ana morfolojik belirtisi, beyinde patolojik bir protein olan amiloidin birikmesidir. Bu patolojik süreçler 10-20 yıl boyunca devam eder ve ancak belirli bir süre sonra belirtiler ortaya çıkar" dedi.Tedavi için hangi yöntemler kullanılabilir?Rus bilim insanına göre, hastalık riski yüksek olan ve teşhis koyulduktan sonra ilk belirtileri gösteren bir kişiye, ilaçlara ek olarak ilaç dışı yöntemlerle yardımcı olunabilir:'Genetik ve yaşam tarzı önemli'Bazı insanların yaşlılığa kadar zihin açıklığını korurken bazılarının neden koruyamadığı sorulduğunda bilim insanı şu yanıtı verdi:
Rus nörolog, Alzheimer hastalığını ve gelişimini önlemenin yollarını anlattı
Rus nörolog Parfenov, Alzheimer hastalığının belirtileri, tedavi yöntemleri ve kişileri hastalıktan koruyan özellikleri anlattı.
Rus Nöroloji Profesörü Vladimir Parfenov, Alzheimer hastalığının en belirgin özelliğinin unutkanlık olduğuna dikkat çekerek konuşma bozukluğunun da öne çıkan diğer belirti olduğunu ifade etti.
Sputnik'e Bilimsel Rusya Projesi için demeç veren Parfenov, Alzheimer hastalığın başlıca belirtilerini şöyle açıkladı:
"Günlük unutkanlık, kişinin o günkü olayları unutmasıdır. Kişi, gün içinde olanları, birkaç gün önce olanları hatırlamayabilir. Uzak geçmişteki olayları iyi hatırlayabilir, ancak ne yazık ki önümüzdeki birkaç gün ve saatte olanlar unutulur. Daha az yaygın olan ikinci belirti ise konuşma bozukluğudur. Konuşma zayıflar, kişi tökezler."
Çoğu kişinin bu hastalığa ileri yaşlarda yakalandığını ancak yüzde 10-15'inin 65 yaşına gelmeden hastalandığını kaydeden Parfenov, "Alzheimer hastalığının ana morfolojik belirtisi, beyinde patolojik bir protein olan amiloidin birikmesidir. Bu patolojik süreçler 10-20 yıl boyunca devam eder ve ancak belirli bir süre sonra belirtiler ortaya çıkar" dedi.
Tedavi için hangi yöntemler kullanılabilir?
Rus bilim insanına göre, hastalık riski yüksek olan ve teşhis koyulduktan sonra ilk belirtileri gösteren bir kişiye, ilaçlara ek olarak ilaç dışı yöntemlerle yardımcı olunabilir:
"Öncelikle düzenli fiziksel aktivite. Sonra zihinsel aktivite, aktif bilişsel eğitim gelir. Ardından da, diğer hastalıklar için de geçerli olduğundan kulağa sıradan gelebilir ancak normal kan basıncı, kan şekeri seviyeleri, kolesterol, kilo, uyku bozuklukları, duygusal bozuklukların kontrol edilmesi gelir. Çok sayıda bozukluk var ve bunları düzelterek bilişsel işlevleri iyileştirebilir ve bilişsel bozukluğun ilerlemesini yavaşlatabiliriz."
'Genetik ve yaşam tarzı önemli'
Bazı insanların yaşlılığa kadar zihin açıklığını korurken bazılarının neden koruyamadığı sorulduğunda bilim insanı şu yanıtı verdi:
"Kuşkusuz burada genetik bir olgu var. Birçok hastalıkta en önemli şeyin iyi ebeveyn seçmek olduğu konusunda şaka yaptıklarında, burada şaka oranı düşüktür. İyi bir genetiğe sahip olmak önemlidir. Sonra da yaşam tarzı. Bunlar bir araya geldiğinde, bir insanın uzun süre yaşayıp çalışabileceği o kadar harika durumlar ortaya çıkıyor ki."