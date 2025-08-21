Türkiye
Süper Lig'de 3. hafta hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 3. hafta hakemleri belli oldu
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında heyecan; 22 Ağustos Cuma, 23 Ağustos Cumartesi, 24 Ağustos Pazar ve 25 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.Söz konusu karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.Ligin 3. haftasında oynanması planlanan Konyaspor - Beşiktaş, Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir ve Samsunspor - Kasımpaşa maçları Avrupa müsabakaları nedeniyle ileri tarihe ertelenmişti.Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:22 Ağustos Cuma:21.30 Fatih Karagümrük - Göztepe: Batuhan Kolak23 Ağustos Cumartesi:21.30 Gaziantep FK - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan21.30 Fenerbahçe - Kocaelispor: Mehmet Türkmen24 Ağustos Pazar:19.00 Trabzonspor - Antalyaspor: Ali Yılmaz21.30 Kayserispor - Galatasaray: Alper Akarsu25 Ağustos Pazartesi:21.30 Eyüpspor - Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında heyecan; 22 Ağustos Cuma, 23 Ağustos Cumartesi, 24 Ağustos Pazar ve 25 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Söz konusu karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Ligin 3. haftasında oynanması planlanan Konyaspor - Beşiktaş, Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir ve Samsunspor - Kasımpaşa maçları Avrupa müsabakaları nedeniyle ileri tarihe ertelenmişti.

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:

22 Ağustos Cuma:

21.30 Fatih Karagümrük - Göztepe: Batuhan Kolak

23 Ağustos Cumartesi:

21.30 Gaziantep FK - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan
21.30 Fenerbahçe - Kocaelispor: Mehmet Türkmen

24 Ağustos Pazar:

19.00 Trabzonspor - Antalyaspor: Ali Yılmaz
21.30 Kayserispor - Galatasaray: Alper Akarsu

25 Ağustos Pazartesi:

21.30 Eyüpspor - Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler
