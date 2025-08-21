https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/gundeme-oturan-ferrari-satildi-fiyati-belli-oldu-1098735887.html

Gündeme oturan Ferrari satıldı: Fiyatı belli oldu

Gündeme oturan Ferrari satıldı: Fiyatı belli oldu

Türkiye'nin gündemine oturan Ferrari kazasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kazalı haldeki lüks Ferrari, ünlü bir futbolcu tarafından satın alındı.

Tamir edilmek üzere oto tamir servisine bırakılan ve E-5 karayolunda kazaya karışan 2012 model Ferrari 458 Italia marka araç satıldı. Test sürüşü yaptığı sırada kaza yaptığı ifade edilen aracı, futbolcu Sercan Türk satın aldı. Kazayı yapan lüks oto servis sahibi Hakan Yılmaz, 15 milyon liralık Ferrari'nin yüzde 50’den fazla değer kaybıyla satıldığını duyurdu. Yılmaz, tamirle uğraşmak istenmediği için aracın elden çıkarıldığını söyledi. Kaza sonrası doğan zayiatın geriye kalan kısmını tamamlayacağını belirten Yılmaz, işinin başında olduğunu ve lüks araç servisinin çalışmaya devam ettiğini açıkladı. Yılmaz "Aracımızı kazalı haliyle satışını gerçekleştirdik. Kalan ödemeyi dairemi satıp müşterimize vereceğiz" dedi.Bakırköyspor’da en son top koşturan 34 yaşındaki futbolcu Sercan Türk’ün hasarlı araçları alıp topladığı ifade edildi. Türk Ferrari'yi kendisi tamir ettirecek.

