https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/gundeme-oturan-ferrari-satildi-fiyati-belli-oldu-1098735887.html
Gündeme oturan Ferrari satıldı: Fiyatı belli oldu
Gündeme oturan Ferrari satıldı: Fiyatı belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye’nin gündemine oturan Ferrari kazasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kazalı haldeki lüks Ferrari, ünlü bir futbolcu tarafından satın alındı. Olay... 21.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-21T08:36+0300
2025-08-21T08:36+0300
2025-08-21T08:48+0300
yaşam
ferrari
kaza
lüks araç
kazaya karışan ferrari
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/15/1098736165_0:0:1206:679_1920x0_80_0_0_5114e1ec6a86cd82212a4e9b3e027ce9.jpg
Tamir edilmek üzere oto tamir servisine bırakılan ve E-5 karayolunda kazaya karışan 2012 model Ferrari 458 Italia marka araç satıldı. Test sürüşü yaptığı sırada kaza yaptığı ifade edilen aracı, futbolcu Sercan Türk satın aldı. Kazayı yapan lüks oto servis sahibi Hakan Yılmaz, 15 milyon liralık Ferrari'nin yüzde 50’den fazla değer kaybıyla satıldığını duyurdu. Yılmaz, tamirle uğraşmak istenmediği için aracın elden çıkarıldığını söyledi. Kaza sonrası doğan zayiatın geriye kalan kısmını tamamlayacağını belirten Yılmaz, işinin başında olduğunu ve lüks araç servisinin çalışmaya devam ettiğini açıkladı. Yılmaz "Aracımızı kazalı haliyle satışını gerçekleştirdik. Kalan ödemeyi dairemi satıp müşterimize vereceğiz" dedi.Bakırköyspor’da en son top koşturan 34 yaşındaki futbolcu Sercan Türk’ün hasarlı araçları alıp topladığı ifade edildi. Türk Ferrari'yi kendisi tamir ettirecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/hatali-deprem-bildirimi-panik-yaratti-binlerce-kisi-uykusuz-kaldi-1098719799.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/15/1098736165_123:0:1206:812_1920x0_80_0_0_46a2dee8f21745ca6dcbbb61c3921b6b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ferrari, kaza, lüks araç, kazaya karışan ferrari
ferrari, kaza, lüks araç, kazaya karışan ferrari
Gündeme oturan Ferrari satıldı: Fiyatı belli oldu
08:36 21.08.2025 (güncellendi: 08:48 21.08.2025)
Türkiye’nin gündemine oturan Ferrari kazasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kazalı haldeki lüks Ferrari, ünlü bir futbolcu tarafından satın alındı. Olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken satış fiyatı merak konusu oldu.
Tamir edilmek üzere oto tamir servisine bırakılan ve E-5 karayolunda kazaya karışan 2012 model Ferrari 458 Italia marka araç satıldı. Test sürüşü yaptığı sırada kaza yaptığı ifade edilen aracı, futbolcu Sercan Türk satın aldı.
Kazayı yapan lüks oto servis sahibi Hakan Yılmaz, 15 milyon liralık Ferrari'nin yüzde 50’den fazla değer kaybıyla satıldığını duyurdu. Yılmaz, tamirle uğraşmak istenmediği için aracın elden çıkarıldığını söyledi.
Kaza sonrası doğan zayiatın geriye kalan kısmını tamamlayacağını belirten Yılmaz, işinin başında olduğunu ve lüks araç servisinin çalışmaya devam ettiğini açıkladı. Yılmaz "Aracımızı kazalı haliyle satışını gerçekleştirdik. Kalan ödemeyi dairemi satıp müşterimize vereceğiz" dedi.
Bakırköyspor’da en son top koşturan 34 yaşındaki futbolcu Sercan Türk’ün hasarlı araçları alıp topladığı ifade edildi. Türk Ferrari'yi kendisi tamir ettirecek.