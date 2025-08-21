https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/sicakliklar-yukseliyor-bir-bolgede-yagis-bekleniyor-bugun-hava-nasil-olacak-1098733987.html

Sıcaklıklar yükseliyor, bir bölgede yağış bekleniyor: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji 21 Ağustos hava durumu raporuna göre Karadeniz’de sağanak bekleniyor. Güney kesimlerde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 21 Ağustos hava durumu tahminlerine göre Karadeniz hariç diğer bölgelerde öğle saatlerinden itibaren hava sıcaklığı yükseliyor. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerindeki illerde sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor.Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının, güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.MarmaraEgeAkdenizİç AnadoluBatı KaradenizOrta ve Doğu KaradenizDoğu AnadoluGüneydoğu Anadolu

