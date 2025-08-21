Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/sicakliklar-yukseliyor-bir-bolgede-yagis-bekleniyor-bugun-hava-nasil-olacak-1098733987.html
Sıcaklıklar yükseliyor, bir bölgede yağış bekleniyor: Bugün hava nasıl olacak?
Sıcaklıklar yükseliyor, bir bölgede yağış bekleniyor: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji 21 Ağustos hava durumu raporuna göre Karadeniz’de sağanak bekleniyor. Güney kesimlerde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 21 Ağustos hava durumu tahminlerine göre Karadeniz hariç diğer bölgelerde öğle saatlerinden itibaren hava sıcaklığı yükseliyor. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerindeki illerde sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor.Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının, güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.MarmaraEgeAkdenizİç AnadoluBatı KaradenizOrta ve Doğu KaradenizDoğu AnadoluGüneydoğu Anadolu
21.08.2025
Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Ağustos hava durumu raporuna göre, Karadeniz’in orta ve doğusunda sağanak yağış bekleniyor. Artvin ve Ardahan çevreleri yağışlı geçerken, diğer bölgeler az bulutlu ve açık olacak. Güney kesimlerde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 21 Ağustos hava durumu tahminlerine göre Karadeniz hariç diğer bölgelerde öğle saatlerinden itibaren hava sıcaklığı yükseliyor. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerindeki illerde sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor.
Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Marmara

Balıkesir 34°C – Az bulutlu ve açık
Çanakkale 34°C – Az bulutlu ve açık
Edirne 33°C – Az bulutlu ve açık
İstanbul 31°C – Az bulutlu ve açık

Ege

Afyonkarahisar 31°C – Az bulutlu ve açık
Denizli 37°C – Az bulutlu ve açık
İzmir 35°C – Az bulutlu ve açık
Muğla 38°C – Az bulutlu ve açık

Akdeniz

Adana 37°C – Az bulutlu ve açık
Antalya 35°C – Az bulutlu ve açık
Hatay 34°C – Az bulutlu ve açık
Isparta 35°C – Az bulutlu ve açık

İç Anadolu

Ankara 31°C – Az bulutlu ve açık
Eskişehir 31°C – Az bulutlu ve açık
Konya 31°C – Az bulutlu ve açık
Yozgat 28°C – Az bulutlu ve açık

Batı Karadeniz

Bolu 30°C – Az bulutlu ve açık
Düzce 31°C – Az bulutlu ve açık
Sinop 31°C – Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak 26°C – Az bulutlu ve açık

Orta ve Doğu Karadeniz

Amasya 32°C – Parçalı ve az bulutlu
Rize 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Doğu Anadolu

Erzurum 29°C – Parçalı ve az bulutlu
Kars 29°C – Parçalı ve çok bulutlu
Malatya 36°C – Az bulutlu ve açık
Van 29°C – Az bulutlu ve açık

Güneydoğu Anadolu

Diyarbakır 40°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep 40°C – Az bulutlu ve açık
Mardin 37°C – Az bulutlu ve açık
Siirt 39°C – Az bulutlu ve açık
