https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/rusyadan-gizli-belgelerle-kacmaya-calisan-zanli-azerbaycan-sinirinda-yakalandi-1098740674.html

Rusya'dan gizli belgelerle kaçmaya çalışan zanlı Azerbaycan sınırında yakalandı

Rusya'dan gizli belgelerle kaçmaya çalışan zanlı Azerbaycan sınırında yakalandı

Sputnik Türkiye

Muharebe sahasında Rus ordusuna karşı büyük bir yenilgi sürecinin içinde olan Ukrayna yönetimi, Moskova'ya zarar vermenin farklı yollarını denemeye devam... 21.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-21T11:23+0300

2025-08-21T11:23+0300

2025-08-21T11:23+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

azerbaycan

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

ukrayna güvenlik servisi

ajan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/05/1076050911_0:11:1025:587_1920x0_80_0_0_2bb79aecd95f96aadff8a2df6efb9744.jpg

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nde Azerbaycan sınırından geçmeye hazırlanan, Ukrayna istihbaratına çalışan bir ajan yakalandı.Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 'Yagar-Kazmalyar' araç geçiş noktasından Rusya-Azerbaycan sınırını geçmeyi planlayan, Ukrayna Güvenlik Servisi'ne (SBU) çalışan zanlının gizli belgelerle yakalandığını duyurdu.FSB'den yapılan açıklamaya göre 1989 doğumlu Yadulla Rufullayev adlı zanlının Rus savunma sanayisinin gizli belge taşıyıcılarından birine düzenlenen saldırı sonucunda ele geçirilen gizli belgelerle Rusya'dan kaçma teşebbüsünde bulundu.Zanlının Ukrayna'da yaşayan ve SBU'da görevli ağabeyi Sabuhi Rufullayev'in talimatıyla hareket ettiği belirtildi.Zanlı hakkında Rusya karşıtı faaliyetlere katılma suçundan dava açıldığını bildiren FSB, operasyonda yer alan tüm kişilerin yakalanması için çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/vance-abd-kieve-guvence-vermeyi-taahhut-etmiyor-1098733852.html

rusya

ukrayna

azerbaycan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, azerbaycan, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna güvenlik servisi, ajan