Rusya'dan gizli belgelerle kaçmaya çalışan zanlı Azerbaycan sınırında yakalandı
© Federal Güvenlik ServisiFederal Güvenlik Servisi FSB operasyon
© Federal Güvenlik Servisi
Muharebe sahasında Rus ordusuna karşı büyük bir yenilgi sürecinin içinde olan Ukrayna yönetimi, Moskova'ya zarar vermenin farklı yollarını denemeye devam ediyor.
Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nde Azerbaycan sınırından geçmeye hazırlanan, Ukrayna istihbaratına çalışan bir ajan yakalandı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 'Yagar-Kazmalyar' araç geçiş noktasından Rusya-Azerbaycan sınırını geçmeyi planlayan, Ukrayna Güvenlik Servisi'ne (SBU) çalışan zanlının gizli belgelerle yakalandığını duyurdu.
FSB'den yapılan açıklamaya göre 1989 doğumlu Yadulla Rufullayev adlı zanlının Rus savunma sanayisinin gizli belge taşıyıcılarından birine düzenlenen saldırı sonucunda ele geçirilen gizli belgelerle Rusya'dan kaçma teşebbüsünde bulundu.
Zanlının Ukrayna'da yaşayan ve SBU'da görevli ağabeyi Sabuhi Rufullayev'in talimatıyla hareket ettiği belirtildi.
Zanlı hakkında Rusya karşıtı faaliyetlere katılma suçundan dava açıldığını bildiren FSB, operasyonda yer alan tüm kişilerin yakalanması için çalışma yürütüldüğünü kaydetti.
